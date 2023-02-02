رئيس تشاد يدخل المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال قبل يوم من افتتاح سفارة بلاده (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس تشاد محمد إدريس ديبي يدخل المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال قبل يوم من افتتاح سفارة تشاد في تل أبيب.

وأعلنت تشاد وإسرائيل في بيان مشترك أنه سيتم افتتاح سفارة للدولة الأفريقية قرب تل أبيب بعد استئناف العلاقات بين البلدين عام 2019، وقطعت تشاد علاقتها مع إسرائيل عام 1972.

وجاء البيان عقب مباحثات رئيس تشاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو إن العلاقات مع تشاد علاقات “مهمة للغاية مع دولة كبيرة في قلب أفريقيا”، معربًا عن رغبته في “الارتقاء بها إلى مستويات جديدة”.

Excited to welcome President Mehmet Debi of Chad to Jerusalem today! Our two countries have a strong bond, with the renewal of diplomatic relations between our nations being strengthened by the opening of the Chadian embassy in Israel tomorrow pic.twitter.com/fIodfhOfGl — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 1, 2023

وهذه هي أول زيارة لإسرائيل يقوم بها ديبي الذي تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده إدريس ديبي في 2021.

وتداول مستخدمون صورة لديبي، وهو يتجول في الساحة المقابلة لحائط البراق برفقة مسؤولين إسرائيليين.

נשיא צ'אד יחזור מחר לנג'מנה, ובכלל, יבשת אפריקה הופכת למאוד מעניינת pic.twitter.com/87hhosGBzW — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) February 1, 2023

وقام رئيس تشاد الراحل بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل عام 2018، قبل أن يقوم نتنياهو بزيارة تشاد عام 2019.

وبعد عودة نتنياهو إلى السلطة الشهر الماضي تعهد بتوسيع دائرة الدول العربية أو الإسلامية التي تعترف بإسرائيل.