سياسة

رئيس تشاد يدخل المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال قبل يوم من افتتاح سفارة بلاده (فيديو)

2/2/2023-|آخر تحديث: 2/2/202312:55 AM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس تشاد محمد إدريس ديبي يدخل المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال قبل يوم من افتتاح سفارة تشاد في تل أبيب.

وأعلنت تشاد وإسرائيل في بيان مشترك أنه سيتم افتتاح سفارة للدولة الأفريقية قرب تل أبيب بعد استئناف العلاقات بين البلدين عام 2019، وقطعت تشاد علاقتها مع إسرائيل عام 1972.

وجاء البيان عقب مباحثات رئيس تشاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو إن العلاقات مع تشاد علاقات “مهمة للغاية مع دولة كبيرة في قلب أفريقيا”، معربًا عن رغبته في “الارتقاء بها إلى مستويات جديدة”.

وهذه هي أول زيارة لإسرائيل يقوم بها ديبي الذي تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده إدريس ديبي في 2021.

وتداول مستخدمون صورة لديبي، وهو يتجول في الساحة المقابلة لحائط البراق برفقة مسؤولين إسرائيليين.

وقام رئيس تشاد الراحل بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل عام 2018، قبل أن يقوم نتنياهو بزيارة تشاد عام 2019.

وبعد عودة نتنياهو إلى السلطة الشهر الماضي تعهد بتوسيع دائرة الدول العربية أو الإسلامية التي تعترف بإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات