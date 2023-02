رئيس تشاد يدخل المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال قبل يوم من افتتاح سفارة بلاده (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس تشاد محمد إدريس ديبي يدخل المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال قبل يوم من افتتاح سفارة تشاد في تل أبيب.

وأعلنت تشاد وإسرائيل في بيان مشترك أنه سيتم افتتاح سفارة للدولة الأفريقية قرب تل أبيب بعد استئناف العلاقات بين البلدين عام 2019، وقطعت تشاد علاقتها مع إسرائيل عام 1972.

وجاء البيان عقب مباحثات رئيس تشاد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال نتنياهو إن العلاقات مع تشاد علاقات “مهمة للغاية مع دولة كبيرة في قلب أفريقيا”، معربًا عن رغبته في “الارتقاء بها إلى مستويات جديدة”.

Excited to welcome President Mehmet Debi of Chad to Jerusalem today! Our two countries have a strong bond, with the renewal of diplomatic relations between our nations being strengthened by the opening of the Chadian embassy in Israel tomorrow pic.twitter.com/fIodfhOfGl

