الكويت.. 42.6 مليون دولار خلال 6 ساعات بحملة تبرعات لضحايا الزلزال

حققت حملة “الكويت بجانبكم” الرسمية، اليوم السبت، تبرعات بـ42.6 مليون دولار في الساعات الست الأولى من انطلاقها لدعم ضحايا زلزال تركيا وسوريا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتجاوزت حصيلة تبرعات الحملة 13 مليون دينار كويتي (42.6 مليون دولار) من متبرعين تجاوز عددهم 65 ألفًا، وذلك في الساعات الست الأولى من انطلاقها، حسب الوكالة ذاتها.

وبدأت الحملة عبر بث مباشر على تلفزيون الكويت (رسمي)، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، على أن تنتهي في منتصف الليل (السبت/الأحد) بالتوقيت المحلي.

حصيلة التبرعات المالية لإغاثة متضرري الزلزال تقفز إلى 11.6 مليون دينار (نحو 38 مليون دولار)#كونا #الكويت #الكويت_بجانبكم #زلزال_تركيا_وسوريا

للتبرع الرجاء المسح على الرمز أو من خلال الموقع التالي:https://t.co/OoovZzqo2t pic.twitter.com/NMUGb7bUOG — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) February 11, 2023

وفجر الاثنين الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وانطلقت حملة “الكويت بجانبكم” بالتعاون بين وزارات الخارجية والإعلام والشؤون الاجتماعية، توحيدًا للجهود المبذولة إثر الزلزال المدمّر.

ومنذ وقوع الزلزال، توالت الإعلانات العربية الرسمية بشأن تبرعات مساندة لتركيا وسوريا، أبرزها الحملة الشعبية في السعودية لدعم المتضررين بالبلدين وحققت -حتى ظهر السبت- أكثر من 66.6 مليون دولار في يومها الرابع.

وأمس الجمعة، أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التبرع بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) ضمن حملة بث مباشر للتلفزيون القطري حققت -حتى منتصف الليلة الماضية- 46 مليون دولار، والجزائر بـ45 مليون دولار، والضفة الغربية في فلسطين بقيمة تصل إلى نحو 3 ملايين و500 ألف شيكل (نحو مليون دولار).

حملة #عون_وسند الإغاثية تجمع 168 مليون ريال لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/4OEiIEPtiA — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 11, 2023

ومنذ وقوع الزلزال، أعلنت 16 دولة عربية رسميًّا إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، هي السعودية وقطر والكويت والإمارات ومصر ولبنان والجزائر والأردن والبحرين وليبيا وتونس وفلسطين والعراق وموريتانيا والسودان وسلطنة عمان.