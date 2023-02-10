إعادة بناء المنازل ودفع الإيجار لمدة عام.. أردوغان يعلن ملامح برنامج إعمار المناطق المتضررة من الزلزال (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أكثر من 141 ألف عامل إنقاذ يعملون في الولايات العشر التي طالتها كارثة الزلزال، بمن فيهم الفرق القادمة من خارج البلاد.

وأضاف في تصريحات، الجمعة، إثر تفقده مخيمًا لإيواء المتضررين من الزلزال في ولاية ملاطية بارتفاع وفيات الزلزال إلى 19 ألفًا و388، والمصابين إلى 77 ألفًا و711، وفق أحدث حصيلة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد أردوغان أنهم يعدون برنامجًا شاملًا لنهوض البلاد من جديد لا سيما المناطق المتضررة من الزلزال.

وشدد في تصريحات خلال زيارته لولاية أدي يامان على أنهم سيضمنون انتقال المواطنين الذين لا يريدون البقاء في الخيام إلى منازل، وتتكفل الحكومة بدفع إيجار السكن لهم لمدة سنة.

وأوضح أن الفنادق في المنطقة ستفتح أبوابها لإسكان المواطنين، وستعمل الخطوط الجوية التركية وغيرها من الشركات، على نقلهم بالمجان إلى ولايات أخرى لمن يرغب، إلى جانب تأسيس مطابخ متنقلة في مناطق الزلزال كافة وتوزيع الطعام بالمجان.

وأعلن أردوغان إخلاء أكثر من 76 ألف مواطن تركي من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.

وأضاف “دائمًا أولويتنا كانت الإنسان وحياته، ولن ندع المجال لأي استغلال”.

وأكد أن الدولة سخّرت كل إمكاناتها منذ اللحظة الأولى للزلزال، لأعمال البحث والإنقاذ.

وأوضح أنه خلال عام “سنعيد بناء المنازل المتضررة وسنسلمها لأصحابها”، وأضاف: “خصصنا ميزانية لتقديم مساعدات أولية للناجين، وسنبدأ بتقديم 15 ألف ليرة تركية (810 دولارات) لكل عائلة متضررة”.

وأشار أردوغان إلى أن تأثير الزلزال شمل رقعة بمساحة 500 كيلومتر مربع في 10 ولايات.

كما لفت إلى أن سوء الأحوال الجوية والأضرار التي لحقت بالطرقات جراء الزلزال، تشكلان عائقًا في الوقت الحالي.

ويتواصل قدوم فرق الإنقاذ إلى تركيا بحسب أردوغان إلى جانب مساعدات من 94 دولة.

وكشف أردوغان عن أن “حجم الدمار واسع جدًا، الكثير من الأبنية تأثرت بالزلزال، وعلى الرغم من 141 ألف بعمليات الإنقاذ بينهم 30 ألف عنصر متخصص بعمليات البحث والإنقاذ، ربما أكبر تجمع لعناصر الإنقاذ في العالم، فإنه مع الأسف لم نوصل المساعدات بالشكل الذي كنا نريده”.

وتابع “معظم عمال القطاع العام الذين كانوا سينفذون مهمة الاستجابة الأولى والتنظيم، كانوا أنفسهم تحت المباني المنهارة”.