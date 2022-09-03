اتهامات بالتعذيب.. وفاة موقوف سوري لدى أمن الدولة في لبنان (صور)

لقي موقوف من الجنسية السورية في أحد مراكز جهاز أمن الدولة في لبنان حتفه، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب أثناء التحقيق معه، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وقالت صحيفة الأخبار المحلية إنها اطلعت على تقرير الطب الشرعي الذي أفاد بأن جثة الموقوف بشار عبد السعود تبيّن أنه تعرّض لتعذيب قاسٍ أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها لجثة الموقوف، آثار التعذيب الواضح قبل وفاته.

وكانت مديرية أمن الدولة أعلنت قبل أيام توقيف “خليّة تنتمي إلى تنظيم الدولة سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة، وأقامت في بنت جبيل في جنوب لبنان، وتابعت عملها في المراقبة الأمنية للمنطقة، بالإضافة إلى قيامها بإدارة شبكة لترويج العملة الأجنبية المزيفة والمخدرات، بهدف تمويل عملها ومهامّها الموكَلة إليها”، ومن بينها عبد السعود الذي كان موجودًا في بيروت، وجرى نقله إلى الجنوب للتحقيق معه.

ردّ أمن الدولة

بدورها أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنها وضعت حادثة “وفاة أحد الموقوفين” لَديها بيد القضاء.

وقالت في بيان إن المديرية “حريصة دائمًا على المصداقية والموضوعية والشفافيّة، توضح أنّه بنتيجة التحقيقات التي أجرتها مع أفراد الخليّة، اعترفوا بمعلوماتٍ أدّت إلى توقيف شريك لهم، وأثناء التحقيق معه اعترف بأنّه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، وأنّه كان من عِداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم”.

وأضافت أنها “سارعت إلى وضع هذه الحادثة بيد القضاء المختصّ والذي كانت تُجرى التحقيقات بإشرافه، ويعود إليه حصرًا جلاء كامل ملابسات ما حصل، وإجراء المقتضى القانونيّ بإشرافه”.

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الواقعة، مطالبين بإنزال أشد العقوبات على من قام بتعذيب الموقوف.

صور مروعة تظهر آثار التعذيب الذي تعرض له الشاب السوري بشار عبد السعود، قبل مفارقته الحياة داخل مقر جهاز أمن الدولة اللبناني في سراي بلدة تبنين. مصادر قالت إن ضابط وعناصر الجهاز عذّبوه وضربوه حتى الموت في مكتب بنت جبيل.

صراخه أثناء تعذيبه وجلده كان يُسمع في أرجاء سراي تبنين. pic.twitter.com/LVYF3z2zli — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) September 2, 2022

صورة اللاجئ السوري "بشار عبد السعود" الذي قُتل تحت التعذيب على يد أمن الدولة اللبناني في لبنان… "صورة لجسمه الممزق يبين انه عُذب حتى الموت" pic.twitter.com/cOUA13yB3q — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 2, 2022

لو حاسب مدعي عام التمييز أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مرتكبي جريمةالتعذيب منذ سنوات لما تجرأ عناصر أمن الدولة اليوم على قتل الضحية بشار عبد السعود بهذا الإجرام … كم من شكاوى قدمتها تم إخفاؤها والسماح لمرتكب جريمة التعذيب من الإفلات من العقاب؟؟؟؟#فن_صناعة_التطرف — Mhamad Sablouh (@MhamadSablouh) September 2, 2022

قتل هذا الشاب ببلد شقيق وبمكان أمني يلجأ اليه الأنسان عند التعرض للظلم أو التهديد الى متى الاستخفاف بارواح السورين اين المحامين والمسؤلين والفنانين وكل احد له تأثير على الرأي العام وطبعا اللبنانين الشرفاء يلي دائما بكونو بخط الدفاع عن الانسان #بيروت #لبنان #بشار_عبد_السعود pic.twitter.com/b7ykzAsqr0 — reemkutoof (@reemkutoof66) September 2, 2022

استشهاد الشاب بشار عبد السعود تحت التعذيب في معتقلات الأمن اللبناني. بشار لاجىء سوري في لبنان هرب من مسالخ نظام البراميل فقتله النظام اللبناني. صور الشهيد لاتختلف عن صور قيصر التي كشفت قتل عشرات الالاف تحت التعذيب على يد الأسدية. يجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى المحاكمة. — وائل عبد العزيز | Wael Abdulaziz (@waelwanne) September 2, 2022

في بلد الحريات قُتل اللاجئ السوري #بشار_عبد_السعود نتيجة التعذيب الذي تعرّض له من قبل عناصر في #أمن_الدولة .

الصورة خيرُ دليلٍ على مخالفة أمن الدولة القوانين الدولية التي تمنع التعذيب والضرب اثناء التحقيقات. pic.twitter.com/vRmyhebzzQ — Maya A. Hachem (@MayaHashem4) September 2, 2022

اللاجئ السوري "بشار عبد السعود"

قتل تعذيباً على يد عصابات أمن الدولة في لبنان إذا كانت مؤسسات الدولة قائمة على هذا الحقد والإجرام فممن سنطلب القصاص ؟! اللهم إليك نشكوا ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس 💔 pic.twitter.com/WS06M6UKvZ — محمد عبد القادر حمود #لن_نصالح (@Hamoudi_Free_Sy) September 2, 2022

قُتل اللاجئ السوري #بشار_عبد_السعود بذبحة قلبية نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرّض له من قبل #أمن_الدولة اللبناني بعد إلقاء القبض عليه في #بيروت.. المتورطون حاولوا التستّر على الجريمة زاعمين أن المجني عليه "قيادي في داعش" وقُتل بسبب جرعة زائدة من المخدرات — ABO ANEES ♻️ (@ABOANEES16) September 2, 2022