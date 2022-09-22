ماذا يعني إعلان التعبئة الجزئية للآلة العسكرية الروسية؟

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، تعبئة جزئية لجنود الاحتياط في الجيش الروسي في تصعيد جديد، لم تتأخر القوى الغربية في الرد عليه إضافة إلى أوكرانيا المعنية مباشرة بهذه الحرب.

وتصف روسيا رسميًا التعبئة حتى الآن بأنها جزئية سيتم فيها استدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط على مدى أشهر بدلًا من استدعاء كامل يعتمد على قوة احتياطية هائلة يبلغ قوامها 25 مليونًا على حد قول وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ووفقًا للتشريعات الروسية، يمكن من الناحية النظرية استدعاء من تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، سواء كانوا رجالًا أو نساء، ضمن قوات الاحتياط وفقًا لرتبهم.

أما أوكرانيا، فقد أطلقت برنامج تعبئة قبل يومين من الهجوم الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/شباط، ثم أعلنت بعد ذلك بقليل الأحكام العرفية التي تمنع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، وهي الآن في المرحلة الرابعة من التعبئة.

والعدد الدقيق للجنود الذين تمت تعبئتهم من قوات الاحتياط في أوكرانيا سري، لكن التصريحات الرسمية تشير إلى أنه لا يقل عن 400 ألف.

وفيما يلي العناصر الرئيسة لخطة التعبئة الروسية التي عرض موقع الكرملين الإلكتروني بعضها في مرسوم وقّعه بوتين، بينما كشف بوتين نفسه أو وزير دفاعه عن أجزاء أخرى منها:

استدعاء فوري لعدد 300 ألف جندي من قوات الاحتياط الذين خدموا في السابق بالجيش الروسي ولديهم خبرة قتالية أو مهارات عسكرية متخصصة، ولن يشمل ذلك الطلاب أو المجندين الذين يخدمون لفترات إلزامية مدتها 12 شهرًا في القوات المسلحة. يتطلع الجيش إلى جنود من قوات الاحتياط شغلوا في الماضي وظائف محددة ومتخصصة في الجيش، مثل سائقي الدبابات وخبراء المفرقعات والقناصة، لكن القائمة الدقيقة للتخصصات التي يطلبها الجيش سرية لأنها ستكشف عن المجالات الروسية التي ينقصها أفراد. ستكون المهمة الرئيسة لجنود الاحتياط، وفقًا لوزير الدفاع الروسي، تعزيز خط الجبهة في أوكرانيا والذي يتجاوز طوله حاليًا ألف كيلومتر. الجنود الخبراء الذين يخدمون حاليًا في القوات المسلحة ستُمدد عقودهم تلقائيًا إلى أن تقرر السلطات إنهاء فترة التعبئة المؤقتة. لا يمكن الخروج من الجيش أو من قوة الاحتياط إلا لأسباب تتعلق بالسن أو الصحة، وهو ما تبت فيه لجنة طبية عسكرية، أو لمن صدر ضدهم حكم قضائي بالسجن.

وأقرت روسيا بمقتل 5937 جنديًا فقط من قواتها منذ بدء هجومها على أوكرانيا، وهي حصيلة أقل بكثير من التقديرات الأوكرانية والغربية.

وقبل يوم واحد، وافق البرلمان الروسي على مشروع قانون يُشدد العقوبات على جرائم مثل الهروب من الخدمة العسكرية أو إلحاق الضرر بممتلكات عسكرية أو العصيان إذا ارتكبت أثناء التعبئة العسكرية أو القتال.

وسيصبح استسلام العسكريين الروس طوعًا جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وسيحصل جنود الاحتياط على حوافز مالية، كما أن مستوى أجورهم سيتساوى مع أجور العسكريين العاملين بصفة دائمة في القوات المسلحة الروسية والذين يتقاضون رواتب أكبر بكثير من متوسط الرواتب في روسيا.