خسائر إسرائيلية بسبب صواريخ المقاومة مع نهاية اليوم الثاني لعدوان الاحتلال على غزة (فيديو)

أصابت صواريخ أطلقتها سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- من قطاع غزة، السبت، مدنا وبلدات إسرائيلية، وخلفت إصابات بشرية وأخرى مادية، فيما سمعت صافرات الإنذار على مدار اليوم.

ونُقل 20 مصابًا إسرائيليًا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، الجمعة، إلى مستشفى “برزيلاي” في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وبحسب قناة (12) الخاصة، فإن من بين المصابين 15 أصيبوا بجروح طفيفة، بسبب السقوط أرضا، أثناء الركض إلى الملاجئ خلال إطلاق صافرات الإنذار. ونوّهت القناة إلى أن من بين المصابين، 5 نقلوا للمستشفى بسبب “حالات ذعر”.

وأُصيب جنديان إسرائيليان بشظايا قذيفة هاون في كيبوتس تابع للمجلس الإقليمي “إشكول”، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي، وحياتهما ليست في خطر، وفق قناة كان.

كما أصابت صواريخ أطلقت من غزة مصنعًا في مدينة سديروت، ومبنى في مدينة عسقلان (جنوب).

وذكرت قناة 12 أن “صاروخا سقط بشكل مباشر على مصنع في مستوطنة سديروت، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية، دون وقوع إصابات”.

آثار حرائق داخل مصنع إسرائيلي في أشكول عقب سقوط صواريخ للمقاومة الفلسطينية pic.twitter.com/vbjRd5Xf2v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

وقالت وكالة رويترز إن صافرات الإنذار انطلقت في تل أبيب المركز التجاري لإسرائيل السبت تحذيرا من هجمات صاروخية من قطاع غزة. وسُمع فى المدينة ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات ربما نجمت عن اعتراض صواريخ.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن 24 شهيدا فلسطينيا و215 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، تواصل “سرايا القدس” إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية.