لحظة بلحظة.. آخر تطورات اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 29 شهيدًا.

وقالت الوزارة في بيان إن من بين الشهداء 6 أطفال و4 نساء.

كما أعلنت الوزارة في البيان ارتفاع عدد الإصابات جرّاء الغارات إلى 253 إصابة بجروح مختلفة.

ولليوم الثالث، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

في المقابل، تواصل سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد- إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في #القدس لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية pic.twitter.com/hSWC6xSeDU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2022

وفي ما يلي آخر تطورات اليوم الثالث للعدوان الإسرائيلي:

منذ 11 دقيقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ندعو لتوحيد كل الجهود من أجل التصدي للعدوان الإسرائيلي وإفشال أهدافه.

منذ 11 دقيقة إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك أوصى المجلس الأمني الوزاري المصغر ببدء العمل لإنهاء العملية العسكرية في غزة.

منذ 11 دقيقة سرايا القدس: قصفنا مستوطنة نيريم شرق قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون.

منذ 11 دقيقة مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عضو الكنيست أحمد الطيبي من الدخول إلى المسجد الأقصى.

منذ 11 دقيقة القناة 13 الإسرائيلية: إطلاع المجلس الوزاري المصغر بأن جميع الأهداف تحققت ولا توجد نية لتوسيع العملية العسكرية.

منذ 32 دقيقة مراسل الجزيرة مباشر:

طائرة استطلاع تطلق صاروخ تجاه ارض زراعية بغزبة بيت حانون شمال قطاع غزة ولا إصابات.

قصف بصاروخ استطلاع استهدف أرضا زراعية جنوب غرب مدينة حمد السكنية بخانيونس.

منذ 32 دقيقة مصدر في حركة الجهاد الإسلامي للجزيرة:

تلقينا اتصالات عديدة بشأن إنهاء العدوان لكن حتى الآن لم يتبلور شيء.

موقفنا ثابت في الرد على العدوان المتصاعد واقتحامات المسجد الأقصى.

منذ 45 دقيقة مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية تستهدف أراضي زراعية في بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة.

منذ 45 دقيقة كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف مواقع وتجمعات للاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا بقذائف الهاون صباح اليوم.

رياض منصور للجزيرة مباشر: الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية موجود منذ زمن طويل وواجبنا الضغط على مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته pic.twitter.com/6iM8l7nX0g — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

منذ 45 دقيقة مراسل الجزيرة مباشر: 8 إصابات في قصف منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

منذ ساعة مصدر طبي: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمالي قطاع غزة.

منذ ساعة مجموعات جديدة من المستوطنين الإسرائيليين تقتحم باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.

منذ ساعة الناطق باسم حماس:

المقاومة تؤكد من جديد قدرتها على حسم المعركة لصالح شعبنا صاحب الأرض والحق.

المقاومة تواصل القيام بواجبها المقدس في الرد على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا.

الاحتلال يتوهم أنه باغتيال قياديي المقاومة قادر على إيقاف مسارها المتصاعد في كل فلسطين.

سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية جديدة تجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/h5Y2k8t7cwhttps://t.co/VXi0Uwyflx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

منذ ساعة إصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

منذ ساعة وزير الدفاع الإسرائيلي: القوات الأمنية ستواصل العمل ضد الجهاد حتى نزيل التهديدات عن غلاف غزة.

منذ ساعة رئيس الوزراء الإسرائيلي:

العملية في غزة ستستمر حسب الضرورة ونتصرف بطريقة مركزة ومسؤولة.

مقتل القيادي خالد منصور إنجاز غير عادي وجهد عملي ومنظم.

منذ ساعة صفارات الإنذار تدوي في كافة بلدات ومستوطنات غلاف غزة.

سرايا القدس: إطلاق دفعة صاروخية جديدة باتجاه القدس المحتلة.

منذ ساعة جيش الاحتلال الإسرائيلي:

عمليتنا العسكرية ضد الجهاد الإسلامي على جبهتين ليست في غزة فقط بل في الضفة الغربية أيضًا.

قضينا على القيادة الميدانية لحركة الجهاد الإسلامي في غزة منذ بدء العملية العسكرية.

اعتقلنا 19 فلسطينيًّا من الناشطين في الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية الليلة الماضية.

580 صاروخًا أُطلِقت من غزة منذ بدء العملية العسكرية حتى صباح اليوم.

استهدفنا 140 موقعًا تابعًا لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

هل استخدام حكومة يائيير لابيد العدوان وقتل المدنيين الفلسطينيين هو لمصالح انتخابية؟ pic.twitter.com/70TBx8WDsX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

منذ 60 دقيقة متحدث باسم بلدية سديروت: سقوط صاروخ على بوابة مصنع في المنطقة الصناعية واعتراض صواريخ أخرى.

منذ 60 دقيقة سرايا القدس: استشهاد خالد منصور عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في غارة إسرائيلية برفح.

منذ 60 دقيقة الخارجية الأمريكية: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ونحث الأطراف على تجنب المزيد من التصعيد.

منذ 60 دقيقة وزيرة الخارجية البريطانية: نقف إلى جانب إسرائيل في الدفاع عن نفسها وندعو لوقف سريع للعنف.