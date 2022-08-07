استشهاد 4 أطفال في مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في جباليا بغزة (فيديو)

أسفر قصف إسرائيلي، مساء السبت، عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال وإصابة نحو 15 آخرين بجروح.

#عاجل | "انتشال عدد من الشهداء بينهم أطفال بقصف للاحتلال قرب مسجد عماد عقل في جباليا شمال قطاع غزة". pic.twitter.com/ykzCCvdvCq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2022

ونشرت وكالة (شهاب) الفلسطينية صورة التقطها المصور أنس الشريف للأطفال الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي. كما نشرت صورة لطفلين شقيقين من بين الشهداء. ولقيت صورة الصغيرين أحمد ومؤمن محمد النيرب تعاطفًا وغضبًا كبيرين من الناشطين.

#صورة| الشقيقان الطفلان أحمد ومؤمن محمد النيرب اللذان ارتقيا بقصفٍ إسرائيلي على قطاع غزة. pic.twitter.com/RCu7HKFnf2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 6, 2022

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها أطلقت صواريخ باتجاه القدس المحتلة بعد تشغيل صفارات الإنذار.

وقالت سرايا القدس في بيان “أطلقنا منذ وقت ليس ببعيد صواريخ باتجاه القدس”، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ على القدس منذ بدء العدوان على قطاع غزة الجمعة.

وتطلق سرايا القدس الصواريخ بينما يتجمع مئات المستوطنين الإسرائيليين في البلدة القديمة شرقي القدس المحتلة في عطلة يهودية.

وحذرت حركة حماس في غزة من “التوغلات” الإسرائيلية التي قد تؤدي إلى وضع “لا يمكن السيطرة عليه”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن السبت أنه يستعد “لأسبوع” من الغارات على قطاع غزة، بينما قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن “المعركة ما زالت في بدايتها”.