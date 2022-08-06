لحظة بلحظة.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة

شنّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، صباح السبت، غارات جديدة على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأتها إسرائيل عصر الجمعة.

وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات إسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ، أرضا زراعية، في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وقال الشهود إن الاستهداف أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر، ليرتفع عدد الشهداء منذ التصعيد الإسرائيلي إلى 11 شهيدا.

كما أطلقت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، رشقات صاروخية جديدة، باتجاه إسرائيل.

وفجر السبت، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف مواقع لإنتاج الأسلحة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف أنه قصف أيضا، موقعا لإنتاج المواد المستخدمة في إنتاج الصواريخ، ومواقع لإنتاج قذائف الهاون في القطاع.

وقال إنه يواصل “قصف مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة”.

من هو تيسير الجعبري الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟ لتخطي الحجب | https://t.co/3lXBDecP7yhttps://t.co/JzopbzELOq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

وفيما يلي آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة:

منذ 33 دقيقة كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن قصف مستوطنات عدة بقذائف الهاون وعدد من الصواريخ.

منذ 33 دقيقة مراسل الجزيرة: طائرات إسرائيلية تقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

منذ ساعة مصادر للجزيرة مباشر: غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية غربي مدينة غزة.

منذ ساعة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للقناة 12: لدينا خطة عسكرية معدة مسبقا وسنواصل العمل بموجبها حتى تحقيق الأهداف.

منذ ساعة مراسل الجزيرة: طائرات حربية إسرائيلية تغير على موقع للمقاومة الفلسطينية جنوب غربي مدينة غزة.

منذ ساعة إذاعة الجيش الإسرائيلي: يجب على سكان مستوطنات غلاف غزة البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

منذ ساعة سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي: قصف مواقع كيسوفيم وفجة وموقع 16 على حدود غزة بقذائف صاروخية.

منذ ساعة الجيش الإسرائيلي: استهداف خلية من الجهاد الإسلامي كانت في طريقها لإطلاق قذائف هاون نحو بلدات غلاف غزة.

منذ ساعتين الإذاعة الإسرائيلية: الجيش يهدد بتوسيع نطاق عملياته في غزة إذا تدخلت حماس ودعمت الجهاد الإسلامي.

منذ ساعتين قيادي في الجهاد الإسلامي للجزيرة:

لا حديث الآن عن تهدئة والأولوية هي لمقاومة الاحتلال والتصدي للعدوان.

مستعدون لمعركة مستمرة وخلق حالة استنزاف حقيقية لجيش الاحتلال

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يأمر بإغلاق شواطئ عسقلان وأسدود وبلماخيم وزيكيم.

منذ ساعتين مراسلة الجزيرة: سماع صافرات الإنذار في سديروت وعدد من مستوطنات غلاف غزة.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف دراجة نارية بحي الشجاعية شرق غزة.

منذ ساعتين مصادر طبية: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

د. مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: الدم الفلسطيني سيكون وقودا للانتخابات الإسرائيلية المقبلة pic.twitter.com/UZygXbTHDw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

منذ ساعتين مصدر في الجهاد الإسلامي للجزيرة: لا حديث عن تهدئة أو وساطات حتى الآن والوضع يتجه للتصعيد.

منذ ساعتين إصابة فلسطينيَّين بغارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

منذ ساعتين إطلاق رشقة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

منذ ساعتين صافرات الإنذار تدوي مجددا في عسقلان والمستوطنات المتاخمة للحدود مع غزة.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: سماع صافرات الإنذار للمرة الثالثة صباح اليوم في سديروت ونير عام ومفلسيم في النقب الغربي.

منذ ساعتين الجيش الإسرائيلي:

اعتقال 20 فلسطينيا من بينهم 19 من الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الليلة الماضية.

نستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية لنحو أسبوع وإذا لزم الأمر ستكون أطول.

لا نجري أي مفاوضات في الوقت الحالي.

نفذنا 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا للجهاد الاسلامي بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.

نحو 130 قذيفة عبرت الحدود أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي واعترضت القبة الحديدية 60 منها.

تحسبا لرد المقاومة.. جيش الاحتلال يستدعي 25 ألفا من قوات الاحتياط (فيديو) لتخطي الحجب | https://t.co/k2ZyIZJdi7https://t.co/23jShzXO2U — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022