حماس: الاحتلال سيدفع ثمن جريمته والمقاومة ستقول كلمتها بكل قوة

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد الجاري في قطاع غزة، مؤكدة أن على الاحتلال أن يدفع ثمن “الجريمة” التي ارتكبها في القطاع.

وأعلن الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت مساء اليوم الجمعة، تيسير الجعبري، القيادي البارز في سرايا القدس، الجناح المسلح للحركة.

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الجمعة، إن “العدو الإسرائيلي هو من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة، وارتكب جريمة جديدة، وعليه أن يدفع الثمن ويتحمّل المسؤولية الكاملة عنها”.

وأكد برهوم أن “المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة، وستقول كلمتها وبكل قوة، ولم يعد ممكنًا القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه”.

8 شهداء على الأقل بينهم طفلة وإصابة 44 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/UXKi2s7KNy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 5, 2022

وشدد برهوم أن “المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك، وستوازن الردع وستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك وفي كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضًا، داعيًا كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين”، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 8 بينهم طفلة وإصابة 44 آخرين في سلسلة الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ الجمعة في تنفيذ عملية ضد حركة الجهاد في قطاع غزة.