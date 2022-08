في اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري.. حقوقيون يطلقون حملة للإفراج عن الآلاف في الوطن العربي

قال حقوقيون ومنظمات في العالم العربي إن الإخفاء القسري أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبروه ضمن خانة “الجرائم ضد الإنسانية”، وسط استمرار إفلات مرتكبيه من العقاب.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تذكّر بضحايا الإخفاء القسري في يومهم العالمي الذي يوافق 30 أغسطس/آب من كل سنة.

No circumstance can justify someone's disappearance.

Tuesday's International Day of Victims of Enforced Disappearances is an opportunity to show solidarity with the victims and their families. https://t.co/2EtdNeNOsU pic.twitter.com/aPz1vjCMUC

— United Nations (@UN) August 30, 2022