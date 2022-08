باكستان.. الشرطة توجه تهما بالإرهاب لعمران خان وأنصاره يتجمعون أمام منزله لمنع اعتقاله

قال مسؤولون في حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن المئات من أنصاره تجمعوا اليوم الاثنين، أمام منزله في العاصمة إسلام آباد، متعهدين بمنع اعتقاله بتهم “مكافحة الإرهاب”.

يأتي هذا في أعقاب دعوى رفعتها الشرطة على خان يوم السبت لتهديده مسؤولين حكوميين في خطاب عام بشأن مزاعم تعذيب الشرطة لمساعده شهباز جيل الذي يواجه اتهامات بالتحريض على التمرد في الجيش صاحب النفوذ الكبير في البلاد.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف التي تولت السلطة بعد الإطاحة بخان في اقتراع على الثقة في أبريل/ نيسان.

وقال علي أمين غاندابور، الوزير السابق في حكومة خان، على تويتر “لو تم القبض على عمران خان، سنستولي على إسلام آباد بسلطة الشعب”، كما حث بعض قادة الحزب أنصار خان على الاستعداد لحشد جماهيري.

