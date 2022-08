بعيدا عن أعين الإعلام.. تحليل في “هآرتس” يرصد توترا محتدِما بين مصر وإسرائيل (فيديو)

في تحليل نشرته صحيفة صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قال الكاتب عاموس هرئيل إن الحرب الأخيرة على قطاع غزة تسببت في توتر جديد بين مصر وإسرائيل.

ويقول الكاتب إنه بعيدًا عن أعين الإعلام، هناك توتر يشتعل بين مصر وإسرائيل، ويشهد البلدان -اللذان أصبح تنسيقهما الدبلوماسي والأمني وثيقًا للغاية في العقد الماضي- خلافات حول نهاية القتال مع غزة قبل حوالي أسبوعين، إذ يبدو أن إسرائيل قد “داست على أصابع قدم مصر”، وفق تعبير الكاتب.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قرب منتصف ليلة الاثنين 7 أغسطس/ آب الجاري. ومساء الاثنين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجاء في بيان صادر عن مكتب لابيد أنه شكر السيسي على “دوره الحاسم” في التوصل إلى اتفاق.

وبحسب الإعلام المصري طلب السيسي من لابيد تخفيف حدة التوتر في الضفة الغربية، وكبح جماح جيش الاحتلال من أجل منع صدام آخر مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة.

ولكن بينما كان لابيد يتحدث مع السيسي، كانت هناك عملية أخرى على وشك الانطلاق، إذ كان جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) وقوات اليمام الخاصة على وشك إلقاء القبض على إبراهيم النابلسي وسط مدينة نابلس، وهو رجل يعد “بطلًا شعبيًّا” وفق تعبير الكاتب.

