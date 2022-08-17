الجزيرة مباشر في مكان استشهاد أطفال غزة الـ5.. “من اللعب إلى القبر” هذا ما حدث يوم المجزرة (فيديو)

وجّه أصدقاء الأطفال الـ5 شهداء مجزرة مقبرة جباليا -التي اعترف الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها خلال ثاني أيام العدوان الأخير على غزة- رسالة عبر الجزيرة مباشر تعهّدوا فيها بالثأر ولو بعد حين.

وفي أعقاب الاعتراف الإسرائيلي، زارت الجزيرة مباشر مقبرة جباليا -مكان استشهاد الأطفال الخمسة- وهو المكان نفسه الذي دُفنوا فيه، وتجولت الكاميرا هناك لترصد شهادات أهالي الأطفال وأصدقائهم.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في غزة محمد وشّاح، إن الأطفال يوجَدون في المكان بشكل دائم لزيارة مقابر أحبائهم وأقربائهم حيث إن المقبرة قريبة من منازل المواطنين.

إسرائيل تعترف بقتل 5 أطفال في مخيم #جباليا.. فمن يُحاسبها على الجريمة؟ pic.twitter.com/avZuBTHmZH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2022

“صبرًا آل نجم”

وحاورت الجزيرة مباشر عائلات الأطفال الشهداء، وقال والد أحدهم “هؤلاء أطفال أبرياء قابلوا الله أشلاء، صواريخ العدو الصهيوني باغتتهم ومزقتهم أشلاء، 5 أطفال 4 منهم من عائلة نجم أبناء عمومة، والخامس من عائلة أبو كرش”.

وأضاف الأب المكلوم “مكان آمن، مقابر لها حرمتها، وبمجرد دخول الأطفال المقبرة باغتتهم الطائرات، 3 منهم في الـ16 من أعمارهم، وطفل في الـ14 من عمره، وطفل 4 أعوام كان الابن الوحيد لأبيه وأمه على 4 بنات”.

وقال “نطالب محكمة الجنايات الدولية وأحرار العالم والاتحاد الأوربي والأمين العام للأمم المتحدة بمحاكمة هذا الكيان المجرم، لعدم تكرار هذه الجريمة التي سيكررها ألف مرة لأنهم متعطشون للدماء وللأشلاء”.

مشهد مؤثر.. الطفلة الفلسطينية ميرا نجم تحتضن قبر أخيها الطفل جميل الذي استشهد أمام منزله في منطقة الفالوجا خلال العدوان الأخير على قطاع #غزة

تصوير: أنس الشريف pic.twitter.com/pAkrKs6QI9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2022

ذهبوا لقراءة الفاتحة فاستهدفهم القصف

وقال والد شهيد آخر من عائلة نجم “بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن التوصل لهدنة صار هناك نوع من الطمأنينة وبدأ الشارع في التحرك، ونزل الأولاد للشوارع وتجمّعوا في المقبرة لقراءة الفاتحة لجدّهم، وهذا شيء روتيني يقومون به يوميًّا لقرب المقبرة من المنزل”.

وأضاف “بعد دخولهم المقبرة بدقائق استهدفهم الطيران الإسرائيلي بصاروخ مزقهم أشلاءً مرتكبًا مجزرة بحق الطفولة وبحق الإنسانية، وارتكب أبشع صور المجازر. ورغم تباهي العدو بتفوقه التكنولوجي ودقة أهدافه، لم تر كاميراته هؤلاء الأطفال، بل اعتبرهم هدفًا”.

وتحدّث عم أحد الأطفال الشهداء قائلًا “مررنا بحروب كثيرة، ودائمًا يتنصل الاحتلال من مسؤولياته، ودائمًا يذهب إلى روايات وأكاذيب من باب أن صاروخًا محليًّا أو ذاتيًّا هو الذي استهدف الأطفال”.

فقط في غزة.. المقبرة ملعب للأطفال

وأضاف “أطفالنا أصبحوا بحاجة إلى علاج نفسي عاجل، إذ إننا -نحن الكبار- لم نستطع الوقوف على أقدامنا من هول الصدمة، وسنطرق كل الأبواب من أجل الحصول على حقوق أطفالنا، ولن نترك دماءهم تذهب هدرًا”.

ووجّه رسالة إلى العالم عبر الجزيرة مباشر قائلًا “هؤلاء ليسوا أطفال آل نجم، هؤلاء أطفال غزة، وأطفال فلسطين، هذه الويلات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني عبر حروب متكررة على قطاع غزة المنكوب”.

وأردف “كفى استباحة لدماء أطفالنا، كفى استباحة لدماء نسائنا، شعب غزة وأطفال غزة بحاجة إلى أن يعيشوا بسلام وأمان، أطفال غزة بحاجة إلى أن يعيشوا أسوياء كأطفال العالم، بحاجة إلى أن يلعبوا ويمرحوا. تخيل أن هذه المقبرة هي ملعب أطفالنا، أين يحدث في العالم أن تكون هناك حرب كل عام؟”.

دخلوا المقابر لقراءة الفاتحة فلم يخرجوا.. هآرتس: أطفال مقبرة جباليا الـ5 قُتلوا بقصف إسرائيلي #فلسطين #غزة pic.twitter.com/UwIm4HxDaV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2022

رسالة من الأطفال إلى الاحتلال

وتحدّث أصدقاء الأطفال الشهداء الذين كانوا يوجَدون حول مقابرهم، وقال أحدهم للجزيرة مباشر “نأتي إلى هذا المكان للعب مع أصحابنا لأنه المتنفس الوحيد لنا، وكنا نأتي معهم يلعبون هنا يقرأون الفاتحة لجدّهم، ونأتي إلى هنا يوميًّا لزيارة قبور أصحابنا”.

ووجّه في ختام حديثه رسالة إلى الاحتلال قائلًا “الدم لا يصير ماء، وسنأخذ ثأرهم ولو بعد سنين”.

صورة من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال إثر قصف مخيم جباليا شمالي #غزة والتي أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال ووقوع عشرات الإصابات pic.twitter.com/gslOptZSiG — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 6, 2022

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد كشفت عن مسؤولية جيش الاحتلال عن قتل 5 أطفال في قطاع غزة، وبعد ردود فعل فلسطينية ودولية منددة بالجريمة، نفى الناطق العسكري الإسرائيلي المسؤولية عن قتل الأطفال، وقال إن التحقيق في الواقعة لا يزال جاريًا.

وكان تحقيق إسرائيلي نشرته “هآرتس” قد قال إن الأطفال الفلسطينيين الخمسة قُتلوا في العدوان الأخير بقصف لقوات الاحتلال على منطقة جباليا بالقطاع، وليس بصاروخ أطلقته بالخطأ حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت فصائل المقاومة إن المجتمع الدولي أمام اختبار لإدانة الجريمة، بينما طالب الاتحاد الأوربي بفتح تحقيق شفاف ومستقل.

بدورهم، نظم أهالي قطاع غزة وقفة احتجاجية أمام مقبرة الفالوجا تنديدًا بجريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أطفال عائلة نجم.