ظهور سائح فرنسي بعد اختفائه عاما في مصر

قالت منظمة (كوميتي فور جستس) الحقوقية إن السائح الفرنسي يان بوردون الذي اختفى في مصر منذ أكثر من عام وصل إلى بلاده مؤخرًا، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل عن سبب اختفائه كل هذه المدة.

وفي بيان نُشر عبر تويتر قالت المنظمة “في 9 أغسطس/آب ذهب السيد بوردون بنفسه إلى القنصلية الفرنسية في القاهرة، وتمكن من التواصل مع عائلته عبر الهاتف. وفي اليوم التالي (10 أغسطس) عاد إلى فرنسا سالما”.

وأضاف البيان “احترامًا للسيد بوردون نود أن نحترم صمته فيما يتعلق بأسباب اختفائه منذ 4 أغسطس 2021، ومنحه الوقت للعودة إلى حياته الطبيعية”.

It is with pleasure and relief that we inform you that on August 9, 2022 Yann presented himself at the French Consulate in Cairo, Egypt and returned to France the next day.

Thank you all for your help and support in the search for our loved one. pic.twitter.com/TpCQhfXBGl

— Disparition.Yann.Bourdon.au.Caire (@yann_missing) August 15, 2022