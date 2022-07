وفاة الأمين العام لمنظمة “أوبك” النيجيري محمد سنوسي باركيندو.. من يكون؟

توفي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) النيجيري محمد سنوسي باركيندو، حسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كياري، اليوم الأربعاء.

وكتب المسؤول النيجيري على تويتر “فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو”، مشيرًا إلى أن الوفاة حدثت نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء.

وقال ميلي كياري في نعيه للأمين العام لمنظمة أوبك “خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول وبلدنا نيجيريا وأوبك ومجتمع الطاقة العالمي”.

You have indeed been a worthy ambassador of our country, President Buhari tells Barkindo, outgoing OPEC Secretary Generalhttps://t.co/soYaj7JQS8 pic.twitter.com/9YfkwKbecA — OPEC (@OPECSecretariat) July 5, 2022

وذكر كياري أن محمد باركيندو توفي بعد ساعات من لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري وإلقائه الخطاب الرئيسي في قمة للطاقة في أبوجا، دون أن يذكر أسباب الوفاة.

وقال باركيندو في الخطاب إن قطاع النفط والغاز “محاصَر” بسبب ضعف الاستثمار على مدى أعوام، مضيفًا أن ما ترتب على ذلك من نقص الإمدادات يمكن أن يتحسن إذا سُمح بتدفق إنتاج إضافي من إيران وفنزويلا.

وكان من المقرر أن يتنحى محمد باركيندو (63 عامًا) في نهاية الشهر الجاري، بعد أن ظل أمينًا عامًّا لأوبك لمدة 6 أعوام.

OPEC Secretary General, HE Mohammad Sanusi Barkindo, passed away yesterday in his home country Nigeria. He was the much-loved leader of the OPEC Secretariat and his passing is a profound loss to the entire OPEC Family, the oil industry and the international community. pic.twitter.com/xYDQvhG0n2 — OPEC (@OPECSecretariat) July 6, 2022

محمد سنوسي باركيندو

ومحمد سنوسي باركيندو، سياسي نيجيري من مواليد 20 أبريل/نيسان 1959، وكان الأمين العام لمنظمة أوبك منذ أغسطس/آب عام 2016، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته بحلول نهاية يوليو/تموز الجاري.

وشغل باركيندو مناصب عدة في مجموعة البترول الوطنية في نيجيريا، ومناصب أكاديمية أخرى في جامعات أمريكية وبريطانية.

Muhammad Sanusi Barkindo, The Outgoing Secretary General, of OPEC, was celebrated and honoured yesterday. He died 11pm Yesternight. May Allah grant him Aljanna firdausi. Amin. That is the ephemerality and transience of life. We're here today, there tomorrow. #PresidentBuhari pic.twitter.com/t2Opa5X4Yl — Demagogue (@Theobaje) July 6, 2022

مثّل نيجيريا في مجلس اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك خلال الفترة 1993-2008، وقاد شركة البترول الوطنية النيجيرية في عامَي 2009 و2010.

وترأس الوفد الفني النيجيري إلى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ منذ عام 1991.

ومنذ أغسطس 2016، شغل منصب الأمين العام لمنظمة أوبك، وشغل سابقًا منصب الأمين العام بالإنابة في عام 2006.

وانتُخب لفترة ثانية في عام 2019 تنتهي في يوليو الجاري.