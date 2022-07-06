سياسة|نيجيريا

وفاة الأمين العام لمنظمة “أوبك” النيجيري محمد سنوسي باركيندو.. من يكون؟

النيجيري محمد سنوسي باركيندو (رويترز)
6/7/2022-|آخر تحديث: 6/7/202201:18 PM (مكة المكرمة)

توفي الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) النيجيري محمد سنوسي باركيندو، حسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كياري، اليوم الأربعاء.

وكتب المسؤول النيجيري على تويتر “فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو”، مشيرًا إلى أن الوفاة حدثت نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء.

وقال ميلي كياري في نعيه للأمين العام لمنظمة أوبك “خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول وبلدنا نيجيريا وأوبك ومجتمع الطاقة العالمي”.

وذكر كياري أن محمد باركيندو توفي بعد ساعات من لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري وإلقائه الخطاب الرئيسي في قمة للطاقة في أبوجا، دون أن يذكر أسباب الوفاة.

وقال باركيندو في الخطاب إن قطاع النفط والغاز “محاصَر” بسبب ضعف الاستثمار على مدى أعوام، مضيفًا أن ما ترتب على ذلك من نقص الإمدادات يمكن أن يتحسن إذا سُمح بتدفق إنتاج إضافي من إيران وفنزويلا.

وكان من المقرر أن يتنحى محمد باركيندو (63 عامًا) في نهاية الشهر الجاري، بعد أن ظل أمينًا عامًّا لأوبك لمدة 6 أعوام.

محمد سنوسي باركيندو

ومحمد سنوسي باركيندو، سياسي نيجيري من مواليد 20 أبريل/نيسان 1959، وكان الأمين العام لمنظمة أوبك منذ أغسطس/آب عام 2016، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته بحلول نهاية يوليو/تموز الجاري.

وشغل باركيندو مناصب عدة في مجموعة البترول الوطنية في نيجيريا، ومناصب أكاديمية أخرى في جامعات أمريكية وبريطانية.

 

مثّل نيجيريا في مجلس اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك خلال الفترة 1993-2008، وقاد شركة البترول الوطنية النيجيرية في عامَي 2009 و2010.

وترأس الوفد الفني النيجيري إلى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ منذ عام 1991.

ومنذ أغسطس 2016، شغل منصب الأمين العام لمنظمة أوبك، وشغل سابقًا منصب الأمين العام بالإنابة في عام 2006.

وانتُخب لفترة ثانية في عام 2019 تنتهي في يوليو الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز