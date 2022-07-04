سياسة|لبنان

وزير لبناني: يجب عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وقطع المساعدات الأممية عنهم

رئيس لبنان ميشال عون (يسار) والوزير شرف الدين (وسط) (الوكالة الوطنية للإعلام)
4/7/2022

قال وزير المهجرين في لبنان عصام شرف الدين إن الحكومة اللبنانية ترفض بقاء اللاجئين السوريين وعدم عودتهم إلى بلدهم “بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة”، على حد وصفه.

وأضاف خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون “الدولة السورية تمد يدها للتعاون في هذا الملف، وخطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 ألف نازح شهريًا”.

وتابع “إننا على تواصل مع الجانب السوري، والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، بحيث تكون عودة كريمة وآمنة. أما بالنسبة للجهات الأممية الممثلة بمفوض شؤون اللاجئين، فقد عقدت اجتماعات معه وقدم بنودًا عدة وكان هناك تفاهم وطلب للدولة السورية من أجل إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين”.

وأشار الوزير اللبناني إلى أنه طلب من المفوضية الأممية قطع المساعدات عن 15 ألف لاجئ شهريًّا، وعدم دفعها لهم إلا بعد عودتهم إلى سوريا.

وبرر الوزير اللبناني طلبه بأن “دفع المساعدات لهم في لبنان يشكل حافزًا لهم للبقاء في لبنان”.

ووفق تقديرات رسمية، يعيش في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري غادروا بلادهم بسبب ظروف الحرب، بينهم حوالي 855 ألفًا مسجلون رسميًّا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يقارب ربع سكان لبنان.

ويعيش اللبنانيون واللاجئون السوريون على حد سواء تحت وطأة انفجار للأسعار بسبب أزمة السيولة وارتفاع تكلفة الواردات، كما بلغ معدل التضخم مستويات عالية، وتضاعفت بشكل خاص أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 5 مرات.

وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، يعاني نصف الأسر السورية اللاجئة في لبنان من انعدام الأمن الغذائي.

المصدر : الجزيرة مباشر + الوكالة الوطنية للإعلام