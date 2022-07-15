تزامنا مع زيارة بايدن.. إيران تكشف عن وحدة بحرية للطائرات المسيّرة (فيديو)

كشفت إيران، اليوم الجمعة، عن وحدة بحرية للطائرات المسيّرة تتيح إطلاقها من سفن وغواصات، في أحدث إعلان مرتبط ببرنامجها لهذه الطائرات الذي يثير قلق إسرائيل خصوصًا والولايات المتحدة التي يزور رئيسها جو بايدن المنطقة.

وبُعيد وصول الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إلى إسرائيل حيث وقّع إعلانًا أمنيًا موجهًا بالدرجة الأولى ضد إيران، عرض له الجيش الإسرائيلي سلاحًا جديدًا في ترسانته، وهو جهاز ليزر مضاد للطائرات المسيّرة تعدّه إسرائيل أساسيًا لمواجهة الجمهورية الإسلامية.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني نبأ “الكشف عن الوحدة البحرية الأولى من حاملات الطائرات المسيّرة التابعة لبحرية الجيش الإيراني، وتضم سفنًا وغواصات قادرة على نقل كل طرازات الطائرات المسيّرة، من القتالية إلى المخصصة للرصد والتدمير”.

وأوضح التلفزيون الذي عرض لقطات لإقلاع طائرات مسيّرة من على متن سفينة حربية أن “كل أنواع الطائرات المسيّرة التي يتم إنتاجها من قبل الجيش ووزارة الدفاع حلّقت فوق مياه المحيط الهندي لإظهار قدراتها”.

ولم يذكر التقرير التلفزيوني عدد السفن أو الغواصات أو الطائرات المسيّرة في الفرقة، لكنه قال إن سفينة واحدة كانت تحمل 50 طائرة مسيّرة.

وأتى هذا الإعلان بعد يومين من وصول الرئيس بايدن إلى المنطقة، في زيارة هي الأولى له منذ توليه مهامه مطلع 2021، وبدأها من إسرائيل.

وعرض الجيش الإسرائيلي أمام بايدن لقطات لطائرات مسيّرة يمكن اعتراضها بوساطة منظومة القبة الحديدية الصاروخية الدفاعية، و”الشعاع الحديد” الذي يستخدم تقنية الليزر.

وقال قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي للتلفزيون إنه “نظرًا إلى الموقف العدائي لنظام الهيمنة (في إشارة للولايات المتحدة وحلفائها)، من الضروري أن نزيد من قدراتنا الدفاعية يومًا عن يوم”.

وحذّر من أنه “إذا ارتكب الأعداء خطأ، ستكون هذه (الطائرات المسيّرة) لهم بالمرصاد”.

وكان الجيش الإيراني قد عرض في مايو/أيار الماضي، للمرة الأولى، صورًا من قاعدة للطائرات المسيّرة تحت الأرض.

وأطلقت إسرائيل أولى طائراتها المسيّرة في الستينيات من القرن الماضي، بينما بدأت إيران تطويرها خلال الحرب مع العراق (1980-1988).