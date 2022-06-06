حزب الله يهدد باللجوء للقوة ضد تنقيب إسرائيل عن الغاز في المياه اللبنانية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني قوله إن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات “بما في ذلك القوة” ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.

وتأتي تصريحات الشيخ نعيم قاسم بعد يوم من وصول سفينة تديرها شركة إنرجيان قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل من حقل يدعى كاريش، تقول إسرائيل إنه جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لبنان يقول إنه يقع داخل المياه المتنازع عليها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد حذرا إسرائيل من أي “عمل عدواني” في المياه المتنازع عليها، حيث تأمل لبنان تطوير موارد الطاقة البحرية.

وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصعيد عنيف حول السفينة.

وقال حزب الله الذي يمتلك ترسانة ضخمة من السلاح، إنه سيتحرك إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسميا بانتهاك الحقوق البحرية.

وأضاف قاسم في مقابلة مع رويترز “عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا”.

وتابع “المسألة الآن تتطلب قرار حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟”.

ودعا قاسم الدولة إلى أن يكون لديها “حرارة أكثر وضغط أكثر” في مسألة ترسيم الحدود البحرية “إذا كان هناك انسداد في المفاوضات (غير المباشرة بوساطة أمريكية) ينبغي أن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن أن نبقى نترجى الأمريكيين وأن نبقى بانتظار أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين ويقدّموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت”.

وردّا على سؤال بشأن إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام حزب الله بأي عمل، قال قاسم “نحن لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة فوق الجميع وهي التي تحدد مسارها، ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، لكن نشجعهم على الإسراع”.

وأضاف “ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها، لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقا ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعا عليها أو ليس متنازعا عليها”.

لبنان يدعو الوسيط الأمريكي

وفي وقت سابق الاثنين، قال لبنان إنه سيدعو وسيطا أمريكيا إلى بيروت لمواصلة التفاوض بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل لمنع أي تصعيد بعد أن اتهم إسرائيل بالتعدي على المياه محل النزاع.

وقالت إسرائيل إن الخلاف قضية مدنية يتعين حلها دبلوماسيا بوساطة أمريكية، ورفضت الاتهامات اللبنانية ووصفتها بأنها “بعيدة تماما عن الواقع”.

وقال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تويتر إنه اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال عون على دعوة الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين “للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة”.

وأضاف أن لبنان سيتواصل مع قوى كبرى والأمم المتحدة لتأكيد موقفه، مشددا على أن أي أعمال حفر أو تنقيب إسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها ستُعد “استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين”.

ومنذ الإعلان عن وصول المنصة العائمة، وأنظار اللبنانيّين تتجه إلى الحدود البحرية مع إسرائيل، وسط ترقب وخشية من التفريط بثروتهم النفطية من جانب السلطات المحلية، وبرز وسما (#كاريش) و(#حزب_الله) في صدارة قائمة الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان.

دفاعاً عن سيادة الوطن وتحصيناً لثرواته وحقوقه المشروعة، تقدمنا اليوم بإقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب طالبنا فيه بتعديل المادة ١٧ من القانون ٢٠١١/١٦٣ لتضمينه خريطة واحداثيات حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً لتشمل النقطة رقم ٢٩. pic.twitter.com/vpcTIEARxj — hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) June 6, 2022

اشم رائحة صفقة حول #كاريش — نضال السبع (@NidalSabeh) June 6, 2022

إن الرسالة التي أودعها لبنان الأمم المتحدة والتي يتمسك فيها بحقوقه وثروته، والتي تستعملها رئاسة الجمهورية للقول ان الرئاسة غير مقصرة، هو تبرير للتغطية عن عدم توقيع المرسوم 6433 بما يتلاءم مع الخط 29 وإبلاغ ​الامم المتحدة​ رسمياً.

1/2 — Ibrahim Mneimneh | ابراهيم منيمنة (@Ibrahim_mneimne) June 5, 2022

كل ما يجري وما جرى بموضوع ترسيم الحدود البحرية #كاريش #الخط_اللبناني_29 #المرسوم_6433 يُختصر بكلمتين: كنتم تعلمون. — Nancy Sabeh (@sabehnancy) June 6, 2022

لن تتجرأ باخرة الحفر في #كاريش ان تبدأ،

العدو يخاف الحرب ويريد فقط استدراج المفاوضات والرد على رسالة هوكشتاين،

المقاومة اعلنت جهوزيتها،

المشكلة ان بعض المسؤولين خونة ويريدون المساومة لمكاسب شخصية على حساب ثروة لبنان

وقعوا تعديل مرسوم ٦٤٣٣ وكفى مساومة — Hassan Yaacoub (@hasan_yaacoub) June 6, 2022