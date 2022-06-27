بعد اختطافه لمدة 3 أيام.. احتجاز هندي مسلم وتعذيبه بوحشية (فيديو)

بث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو يوثق اعتداء مجموعة من الهنود على شاب مسلم أعزل من منطقة جالوري التابعة لولاية راجستان.

وأظهر الفيديو المتداول تعذيب المجموعة للشاب المسلم بوحشية عبر ضربه بعصا غليظة في مناطق عدة بجسده بعد أن اختطفوه وقاموا بإخفائه لثلاثة أيام.

ورغم إبلاغ أقارب الشاب للشرطة، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء ضد المعتدين.

يذكر أن الشرطة عثرت على الضحية مقيد اليدين ومعصوب اليدين بعد أيام من اختطافه.

الاضطهاد مستمر.. احتجاز وتعذيب مسلم هندي على مدار 3 أيام#الهند pic.twitter.com/ZFvFFECL3y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 26, 2022

وتتواصل في الهند الاحتجاجات على تصريحات مسيئة للدين الإسلامي والنبي محمد -ﷺ- أدلى بها مسؤولان في حزب الشعب الحاكم.

ففي بداية يونيو/حزيران الجاري، أدلت المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا (نوبور شارما) ورئيس الوحدة الإعلامية في حزب بهاراتيا جاناتا في نيودلهي (نافين كومار جيندال) بتصريحات مسيئة للنبي محمد -ﷺ- ما أثار موجة من الإدانات في الداخل الهندي والعالم العربي والإسلامي.

وخرجت المظاهرات سلميًا في العديد من مدن البلاد، بينما تحولت إلى أعمال عنف في مدينة هوراه بولاية غرب البنغال، ومدينة براياجراج في ولاية أوتار براديش.

وقال الحزب الحاكم إنه أوقف شارما وطرد جيندال ردًا على التصريحات المسيئة.