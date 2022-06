وزيران مسلمان وعشر نساء للمرة الأولى في الحكومة الأسترالية (شاهد)

أدى مجلس الوزراء الاتحادي الأسترالي الجديد اليمين القانونية اليوم الأربعاء، حيث عيّن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيسي عددًا قياسيًّا من النساء في فريق وزاري متنوع يضم الأقليات الدينية والسكان الأصليين.

وضم مجلس وزراء ألبانيسي 23 وزيرًا بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون الليبرالية.

وأصبح وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي أول وزيرين مسلمين في الحكومة الاتحادية الأسترالية، وذلك في مراسم بالعاصمة كانبيرا.

Anne Aly and Ed Husic are the first Muslims to hold a federal ministry @SBSNews (Pic: @cochl ) pic.twitter.com/EJ3JAGxkZ3

كما أصبحت ليندا بورني -التي كانت ترتدي عباءة من جلد الكنغر- أول امرأة من السكان الأصليين تتولى وزارة السكان الأصليين في البلاد.

وشكّل ألبانيسي وزارة مؤقتة ضمت 4 أعضاء رئيسيين آخرين، بعد يومين من انتخابات 21 مايو/أيار، ليتمكن من المشاركة في اجتماع المجموعة الرباعية في طوكيو بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعيمي اليابان والهند.

وضم التشكيل الوزاري نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلس الذي تولى حقيبة الدفاع، وكان أحد أعضاء الحكومة المؤقتة إلى جانب بيني وونج الذي تولى منصب وزير الخارجية.

Dr Anne Aly and Ed Husic are the first Muslim Australians to hold federal ministries. Both sworn in on the Qur'an #auspol pic.twitter.com/dqyYZsqJSt

— Amanda Copp (@AmandaCoppNews) June 1, 2022