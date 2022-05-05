هل أطلق لافروف تصريحه عن الأصل اليهودي لهتلر من فراغ؟ وماذا تقول الروايات التاريخية؟

لم تأت تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي زعم فيها أن الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر كان يهوديا من فراغ، إذ تستند تصريحاته إلى دراسات منشورة في مجلات علمية.

وقال لافروف قبل أيام “عندما يقولون: أي نوع من النزعة النازية إذا كنا يهودا، أعتقد أن هتلر أيضا له أصول يهودية. لذا فهذا لا يعني شيئا”، ليرد عليه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قائلا “تصريحات لافروف هي بيان فاضح لا يغتفر وخطأ تاريخي فظيع”.

مالذي تقوله الدراسات؟

في عام 2019، نشرت دراسة في مجلة الدراسات الأوربية بعنوان “إعادة النظر في مسألة جد أدولف هتلر لأبيه“، استند فيها المؤلف ليونارد ساكس على مذكرات ووثائق المحامي الشخصي لهتلر هانز فرانك.

وفي مذكراته التي نُشرت عام 1953، قال فرانك إنه تلقى تعليمات من هتلر للتحقيق في شائعات عن أصوله اليهودية، وقال أيضا إنه كشف عن أدلة تفيد بأن جد هتلر كان يهوديًا بالفعل.

وأوضح فرانك أنه اكتشف أدلة على أن جد هتلر لأبيه كان يهوديًا يعيش في بلدة غراتس النمساوية، وأن جدة هتلر (ماريا شيكلغروبر) تعمل في أحد منازل المدينة، حيث تورطت في علاقة مع صاحب المنزل اليهودي لتحمل بوالد هتلر ( ألويس شيكلجروبر).

أما الأساس الثاني لتصريحات لافروف فكانت دراسة أجراها الصحفي البلجيكي جان بول مولدر والمؤرخ مارك فيرميرين، حيث قاما باختبارات على 39 من أقارب الزعيم النازي عام 2010.

ووفقا للدراسة التي نشر موقع (سي بي إس نيوز) الأمريكي، فقد تطابقت نتائج فحص الحمض النووي (DNA) مع الحمض النووي عند بقية اليهود والمتماثلة مع نتائج فحص عظام هتلر.

وقالت الدراسة إن أقارب هتلر لديهم كروموسوم يسمى Haplopgroup E1b1b (Y-DNA) وهو نادر في ألمانيا وأوربا الغربية. ويمكن أن تكون له جذور في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضحت أن هذا الكروموسوم موجود بشكل شائع في “بربر المغرب والجزائر وليبيا وتونس وكذلك بين الأشكناز واليهود السفارديم”.

ووفقًا للتقرير، تمثل مجموعة الجينات (E1b1b1) حوالي 18 إلى 20% من الجينات الموجودة عند اليهود الأشكناز و8.6% إلى 30% من كروموسومات Y السفاردية. وقالت صحيفة ديلي ميل “يبدو أنها واحدة من السلالات المؤسسة الرئيسية للسكان اليهود”.

وأوضح التقرير “ربما كان والد هتلر، ألويس، طفلاً غير شرعي لرجل يهودي يُدعى فرانكنبرغر وخادمة ألمانية، ماريا شيكلغروبر، مما يجعل ربع هتلر يهوديًا”.

يشار إلى أن ملايين اليهود قتلوا على يد النظام النازي فيما يعرف بمذابح الهولوكوست، بسبب اعتقاد هتلر أن اليهود كانوا سبب هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.