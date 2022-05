أشبه بأفلام السينما.. تبادل أسيرين بين أمريكا وروسيا في أحد مطارات تركيا (فيديو)

أعلنت روسيا والولايات المتحدة أنهما أجرتا بعملية تبادل بين سجينيْن في تركيا، وهما تريفور ريد -الجندي السابق بسلاح البحرية الأمريكية (المارينز)- والطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو رغم تصاعد التوتر بين البلدين.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن عملية تبادل السجينيْن جاءت نتيجة لمفاوضات مطوّلة.

وأظهرت مشاهد -بثّها التلفزيون الروسي الرسمي- تريفور مرتديًا ملابس سوداء وحاملًا حقيبة كبيرة وهو يستقل طائرة بمطار في موسكو محاطًا بجنود.

قال والد تريفور إن ابنه نُقل هذا الأسبوع إلى سجن في موسكو، وإن عملية التبادل تمت على مدرج مطار في تركيا، وأضاف “توقّفت الطائرة الأمريكية بجانب الطائرة الروسية، وأطلِق السجينان بشكل متزامن على غرار ما يحصل في الأفلام”.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “المفاوضات التي سمحت لنا بإعادة تريفور إلى الوطن تطلبت قرارات صعبة لا أستخف بها”، مضيفًا أن ذلك “شهادة على صدق إدارته في مسعى إعادة أمريكيين محتجزين ومعتقلين ظلمًا -في الخارج- إلى الوطن”.

JUST IN: Trevor Reed, a former Marine from Texas who had been held in a Russian prison for nine years, has been released, according to a statement from Russia's Foreign Ministry on Wednesday. https://t.co/SxlrOXIe8g

— ABC News (@ABC) April 27, 2022