أشبه بأفلام السينما.. تبادل أسيرين بين أمريكا وروسيا في أحد مطارات تركيا (فيديو)

أعلنت روسيا والولايات المتحدة أنهما أجرتا بعملية تبادل بين سجينيْن في تركيا، وهما تريفور ريد -الجندي السابق بسلاح البحرية الأمريكية (المارينز)- والطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو رغم تصاعد التوتر بين البلدين.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن عملية تبادل السجينيْن جاءت نتيجة لمفاوضات مطوّلة.

وأظهرت مشاهد -بثّها التلفزيون الروسي الرسمي- تريفور مرتديًا ملابس سوداء وحاملًا حقيبة كبيرة وهو يستقل طائرة بمطار في موسكو محاطًا بجنود.

WATCH: Russia trades US ex-Marine Trevor Reed for Russian pilot in prisoner swap in Turkeypic.twitter.com/TueT199kT6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 27, 2022

على طريقة الأفلام

قال والد تريفور إن ابنه نُقل هذا الأسبوع إلى سجن في موسكو، وإن عملية التبادل تمت على مدرج مطار في تركيا، وأضاف “توقّفت الطائرة الأمريكية بجانب الطائرة الروسية، وأطلِق السجينان بشكل متزامن على غرار ما يحصل في الأفلام”.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن “المفاوضات التي سمحت لنا بإعادة تريفور إلى الوطن تطلبت قرارات صعبة لا أستخف بها”، مضيفًا أن ذلك “شهادة على صدق إدارته في مسعى إعادة أمريكيين محتجزين ومعتقلين ظلمًا -في الخارج- إلى الوطن”.

JUST IN: Trevor Reed, a former Marine from Texas who had been held in a Russian prison for nine years, has been released, according to a statement from Russia's Foreign Ministry on Wednesday. https://t.co/SxlrOXIe8g — ABC News (@ABC) April 27, 2022

وقال مسؤول أمريكي إن عملية التبادل لا تعكس أي تحسن في العلاقات بين البلدين، وإن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الكامل لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا تمثل أي تغيير على صعيد العملية العسكرية أوكرانيا.

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت بدأت محادثات مع روسيا قبل أشهر على رغم تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

BREAKING: Russia and the United States have exchanged prisoners. U.S. officials say Russia released a Marine veteran jailed in Moscow while the U.S. released a convicted Russian drug trafficker serving a prison sentence in Connecticut. https://t.co/nPvtUu62rp — The Associated Press (@AP) April 27, 2022

وريد طالب وفرد سابق في مشاة البحرية الأمريكية حكمت عليه محكمة روسية، في يوليو/تموز 2020، بالحبس 9 سنوات لإدانته بالاعتداء على شرطي تحت تأثير الكحول.

ومن جهة أخرى، أفاد التلفزيون الرسمي الروسي بأن ياروشنكو وصل إلى روسيا، وكان قد أوقِف في ليبيريا، عام 2010، ثم نُقل إلى الولايات المتحدة إذ حُكم عليه بالحبس 20 عاما، في سبتمبر/أيلول 2011.

وكان تبادل السجنيْن على جدول الأعمال في قمة جنيف التي عقدها بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/حزيران الماضي.