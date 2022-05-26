تقديرا لشجاعتها.. ملك الأردن يمنح وسام الاستقلال للزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لمراسلة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة تقديرا “لتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، مساء الأربعاء، إن الملك عبد الله منح الوسام للزميلة الشهيدة “تقديرا لدورها الكبير في تغطية الأحداث كمراسلة ميدانية، وتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وتسلم الوسام شقيق الزميلة شيرين خلال احتفال الأردن بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين.

واستشهدت الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.

ووصف الملك عبد الله، منتصف الشهر الجاري، استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة بأنه جريمة وتعدٍ على حرية الصحافة، وذلك خلال تقديم العزاء لذويها هاتفيا.

ووجّه الملك آنذاك معهد إعلامي حكومي في البلاد بتخصيص منحة ماجستير سنوية للصحفيات الفلسطينيات تحمل اسم الزميلة الراحلة.