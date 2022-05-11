“يوم أسود” في تاريخ الصحافة.. مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة يفجّر غضبا عربيا وحزن يسود المنصات

فور إعلان نبأ استشهادها، تصدّر اسم الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة منصات التواصل العربية وكذلك موقع غوغل، وسط حالة من الحزن المفعم بالغضب بعدما وثّقت لقطات وشهود عيان تعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلها.

وأظهر تسجيل مصوّر اجتاح منصات التواصل الاجتماعي لحظة إصابة واستشهاد شيرين مراسلة الجزيرة في فلسطين، برصاصة مباشرة في رأسها من قنّاص إسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

وقال الصحفيون المرافقون لها إنهم كانوا يقفون في منطقة خالية من المواجهات ومكشوفة لجنود الاحتلال، وكانوا يرتدون سترات الصحافة المعروفة كي يميّزهم جيش الاحتلال.

ولكن بمجرد تقدّمهم نحو منطقة يصعب الرجوع أو الخروج منها حيث الجدار خلفهم وجنود الاحتلال أمامهم، بدأ جيش الاحتلال وقنّاصته إطلاق وابل من الرصاص نحوهم فأصيب الزميل على السمودي ثم الشهيدة شيرين، ومع ذلك لم يتوقف الاحتلال عن إطلاق النار، وهو ما يعني أنه تعمّد استهدافها.

كل المواقع الإخبارية في الكرة الأرضية تنقل خبر قتل #شيرين_ابو_عاقلة بوصفه عملية قتل متعمدة ومقصودة ما عدا المواقع الإسرائيلية..الشاب الذي حمل شيرين لحظة قتلها يروي كيف قتلت شيرين👇 pic.twitter.com/SP4XDZUqJz — خديجة بن قنة (@Benguennak) May 11, 2022

حزن وغضب يجتاح المنصات

وتحوّلت المنصات الفلسطينية والعربية إلى ما يشبه دفتر عزاء ورثاء وتأبين للشهيدة التي تحظى بشعبية واسعة بين زملائها في شبكة الجزيرة وفي فلسطين، إذ وهبت حياتها للدفاع عن قضية بلدها العادلة وفضح جرائم الاحتلال.

وعدّد كثير من زملاء الشهيدة مآثرها ومواقفها الفريدة وصمودها في وجه الاحتلال وشجاعتها في نقل الأخبار من قلب الميدان، حتى أصبحت هي اليوم خبرًا لتلتحق بمواكب الشهداء الذين طالما روت لنا حكاياتهم.

#شيرين_ابو_عاقلة هي الكلمة الصادقة في حياتها وهي اللعنة التي ستطارد الاحتلال المجرم بعد استشهادها. صوتها الهاديء العميق سيظل يلاحق القتلة عبر الزمن. وداعا شيرين وانت تلتحقين بمواكب الشهداء الذين طالما رويت لنا حكاياتهم #استشهاد_شيرين_أبوعاقله pic.twitter.com/05QJlK4skq — W.Khanfar وضاح خنفر (@khanfarw) May 11, 2022

يوم أسود و”درّة” جديد

ووصف كثير من الصحفيين هذا اليوم بأنه “يوم أسود وحزين” في تاريخ الصحافة وصفحة جديدة في سجل جرائم الاحتلال، ويصير استشهاد شيرين صرخة جديدة تفضح إسرائيل، وتصبح شيرين نفسها “كلمة” يجوب صداها أرجاء العالم عبر “التغطية المستمرة” منذ عقود لقضية فلسطين.

يوم اسود في تاريخ الصحافة ويوم اسود جديد في سجل الاحتلال…#شيرين_أبو_عاقلة وداعا🖤 pic.twitter.com/XXZGEV0pwE — ramia al ibrahim – راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) May 11, 2022

وشبّه العديد من الناشطين ظروف وملابسات استشهاد شيرين بشكل متعمد، بالمشهد ذاته الذي اغتيل فيه ابن غزة الطفل الأعزل محمد الدرة وهو يحتمي بأبيه خلف صخرة عام 2002 وأشعل استشهاده شرارة الانتفاضة الثانية.

المشهد واحد و القاتل واحد و الألم متجدد..#شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/v8zJTkCAqc — سُجود أبو شَرار (@Sojoud2303) May 11, 2022

كما وجّه آخرون رسائل عدة إلى المطبّعين مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد استشهاد ابنة القدس صاحبة الرسالة والقضية الأبدية “مهما ماتت ضمائر وقلوب المطبعين”، وفق تعبير أحدهم.

لا حول ولا قوة الا بالله

استشهاد الزميلة #شيرين_ابو_عاقله ..

مراسلة الجزيرة في فلسطين على يد المستعمر الإسرائيلي في جريمة أخرى ضد الإنسانية.

رحلت إبنة القدس لكن صوتها يبقى خالدا و قضيتنا تبقى أبدية واحدة لن تموت مهما ماتت ضمائر وقلوب المطبعين الجبناء.

#فلسطين . 🇵🇸 pic.twitter.com/1K4CpoxMiU — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 11, 2022

المقاومة وفقط

وحث آخرون على عدم الاكتراث بما يسمى التحقيقات المستقلة في مقتل شيرين، مؤكدين أن المقاومة هي خير رد وستظل وحدها سلاح الفلسطينيين دائمًا وأبدًا.

فليتركنا بعضهم من هراء "التحقيق المستقل"، كأننا أمام حادث سير أو تدافع في ملعب.

هذه سلطة احتلال. كل وجودها باطل، فضلا عن جرائمها التي لا تتوقف.

لا تربطوا إدانة القتلة (وتبعا لها التأكيد على ضرورة مقاومتهم) بنتائج تحقيق.

وقعت الجريمة في مخيم جنين. هل سمعتم به؟!#شيرين_أبو_عاقلة — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) May 11, 2022

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين، وحاصرت منزلًا لاعتقال شاب مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، بينما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان والطواقم الصحفية.

ماأشبه اليومَ بالأمس

البارحة محمد الدرة..

واليوم #شيرين_ابو_عاقلة

ولاتزال التغطية مُستمرة.. pic.twitter.com/SiBckpfffD — أحمَد الصابوني (@ahmadAlSabouni1) May 11, 2022

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة (51 عامًا) من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وعلى مدى ربع قرن كانت في قلب الخطر لتغطية حروب الاحتلال الإسرائيلي وهجماته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني.

وُلدت شيرين عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين، وعملت في مواقع عدة مثل الأونروا وإذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو، قبل عملها مع قناة الجزيرة الفضائية منذ عام 1997.

#شيرين_أبو_عاقلة

قتلهاجيش الاحتلال بشكل متعمد أثناء تغطيتها اقتحامه مخيم

جنين

قتلها قناص مدرب على القتل برصاص في عينها وأذنها ليخفي عين تنقل جرائم الصها-ينة وأذن واعية تسمع

جريمة قتل عمد مسبق الإرادة والتصميم ستحاسبون عنها وعن كل جرائمكم في كل وقت ومكان حتى القصاص العادل pic.twitter.com/4Ep2gmA7TA — احمد ابوشعيشع (@uVjGVGNYbWe9j8C) May 11, 2022

القاسم المشتركة لحرية الرأي والامل في عالمنا العربي.

يوم حزين ومؤلم. قلوبنا جميعا مع أسرة #شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/82ut2gesla — Dr. Essam Heggy / د. عصام حجي (@essamheggy) May 11, 2022

لا جديد..

عرفناكم قتلة وعصابات تسرق الأرض والبيوت..

وعرفنا الفلسطنيين شهداء وأسرى ومقاومين..

وعرفنا أخيرا أعوانكم بيننا.

#شيرين_أبو_عاقلة — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) May 11, 2022

"في اللحظات الصعبة تغلّبتُ على الخوف. فقد اخترتُ الصحافة كي أكون قريبةً من الإنسان. ليس سهلاً ربّما أن أغيّر الواقع، لكنني على الأقل، كنتُ قادرةً على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا #شيرين_أبو_عاقلة". pic.twitter.com/4KmJ0OwZ1G — Doja | دُجى (@dojadaoud) May 11, 2022

هيعيش الإسرائيلي الصهيوني طول عمره جبان و مرعوب غصباً عنه.. لأنه عايش في منطقة فيها أكثر من ٣٥٠ مليون (عربي) بينهم وبين الصهاينة ثأر ودم اللي قتلوهم وآخرهم الشهيدة #شيرين_ابو_عاقلة .. وأكيد يعني طال الزمن أو قصر .. هتيجي الفرصة وهناخد بثأرنا 🤌 .. لأننا عرب .. ومش بننسى . — Joe (@youssef_hussen) May 11, 2022

تغطية صحفية: "الصحفي تامر المسحال ينعى باكيًا زميلته #شيرين_أبو_عاقلة التي ارتقت بعد إصابتها برصاص الاحتلال". pic.twitter.com/goLpyue377 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2022

كل شهيد يروي دمه التراب الفلسطيني مشعل نور لنا جميعا والخزي للمطبعين مع الكيان الصهيوني يرحم الله الطيبة الخلوقة الصادقة صاحبة الرسالة

ولا حول ولا قوة إلا بالله #شيرين_ابو_عاقلة — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) May 11, 2022