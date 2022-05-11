مجلس النواب الأمريكي يقف دقيقة صمت حدادا على روح شيرين أبو عاقلة (فيديو)

وقف نواب في الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء دقيقة صمت حدادًا على روح مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن “مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة مأساة مرعبة”، مطالبة بإجراء تحقيق محايد.

وأضافت “الكونغرس ملتزم بالدفاع عن حرية التعبير حول العالم، وعن الصحفيين كلهم خاصة في مناطق النزاع”.

من جانبها، تساءلت عضوة الكونغرس رشيدة طليب “متى سيقول أولئك الذين يقفون إلى جانب الفصل العنصري الإسرائيلي، كفى؟”، مشيرة إلى أن إعدامها تم “على يد حكومة إسرائيلية تتلقى تمويلًا غير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن دون أي محاسبة”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام قواته مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في تصريح على صفحتها في فيسبوك إن الزميلة شيرين أصيبت برصاص حي في الرأس، بينما أصيب الصحفي علي السمودي برصاص حي في الظهر، مشيرة إلى أن وضعه مستقر حتى الآن.

وكانت الزميلة شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنعت قوات الاحتلال محاولات إسعاف الزميلة شيرين، إذ أفاد شهود عيان لتلفزيون فلسطين بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص عليهم أثناء محاولتهم إنقاذها.

وُلدت شيرين عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في المملكة الأردنية.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين، وعملت في مواقع عدة مثل الأونروا وإذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو، قبل عملها مع قناة الجزيرة الفضائية منذ عام 1997، وهي حاصلة على الجنسية الأمريكية.