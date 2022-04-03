“مجرم حرب”.. مدعية أممية سابقة تدعو لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق بوتين

دعت كارلا ديل بونتي المدعية الدولية السابقة التابعة للأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن بونتي قولها “بوتين مجرم حرب، وهناك جرائم حرب واضحة في أوكرانيا”.

وقالت إنها صُدمت بشكل خاص من استخدام المقابر الجماعية في حرب روسيا على أوكرانيا، والتي تذكّرها بأسوأ الحروب في يوغوسلافيا السابقة.

وأبلغت أيضا صحيفة بليك السويسرية “كنت أتمنى ألا أرى مقابر جماعية مرة أخرى. هؤلاء الموتى لديهم أحباء لا يعرفون حتى ما حل بهم. هذا غير مقبول، حسب الوكالة”.

وأشرفت بونتي سابقا على تحقيقات الأمم المتحدة في جرائم الحرب السابقة في رواندا ويوغوسلافيا السابقة، وأوضحت أن التحقيق في أوكرانيا سيكون أسهل من التحقيق في يوغوسلافيا، لأن الدولة نفسها طلبت إجراء تحقيق دولي.

تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان زار أوكرانيا الشهر الماضي.

وأضافت بونتي “إذا وجدت المحكمة الجنائية الدولية دليلاً على جرائم الحرب، يجب أن تصعد في التسلسل القيادي حتى تصل إلى أولئك الذين اتخذوا القرارات، وإنه سيكون من الممكن محاسبة حتى بوتين”.

وشددت على أهمية استمرار التحقيقات قائلة “عندما بدأ التحقيق مع سلوبودان ميلوسيفيتش، كان لا يزال رئيساً لصربيا. من كان يظن بعد ذلك أنه سيحكم عليه ذات يوم؟ لا أحد”.

ونوهت إلى أنه ينبغي إجراء تحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتكبها الجانبان، مشيرة إلى تقارير عن مزاعم التعذيب لبعض أسرى الحرب الروس على أيدي القوات الأوكرانية.