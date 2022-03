البنتاغون: 1000 مقاتل من مرتزقة فاغنر الروسية في دونباس الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الأربعاء، أن نحو 1000 مقاتل من مجموعة فاغنر الروسية موجودون حاليا في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي في مبنى الوزارة، إن نحو 1000 شخص مرتبطون بمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، هم الآن في منطقة دونباس الأوكرانية، وإن الولايات المتحدة ترى أن روسيا باتت أكثر نشاطا في منطقة دونباس في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف “نعتقد أن مجموعة فاغنر لديها الآن حوالي 1000 شخص مخصصين لدونباس.. لقد رأيناهم يعطون الأولوية للضربات الجوية في منطقة دونباس”.

ورأى كيربي أن مجموعة فاغنر تتمتع بخبرة قتالية في منطقة دونباس لأن عناصرها كانوا يقاتلون فيها على مدى السنوات الـ8 الماضية.

كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت قبل يومين، أنها تتوقع انتشار أكثر من 1000 عنصر من مجموعة فاغنر الأمنية الروسية في أوكرانيا، وقالت الوزارة في بيان نشرته على تويتر إن مجموعة فاغنر، الشركة العسكرية الخاصة الروسية، انتشرت في شرقي أوكرانيا.

They are expected to deploy more than 1,000 mercenaries, including senior leaders of the organisation, to undertake combat operations.

