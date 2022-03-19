خنادق حول كييف.. أوكرانيا تؤكد مقتل جنرال روسي بارز وزيلينسكي يدعو لمحادثات جدية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو، قائلا إن هذه هي “فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها في أعقاب غزوها” لأوكرانيا.

وأعلنت قيادة الأركان الأوكرانية، عن مقتل قائد الجيش الثامن للمنطقة الجنوبية للقوات الروسية الفريق (آندريه موردفيتشيف) وقالت إن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف.

كما أظهرت صور التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية أن القوات الروسية تحفر خنادق في محيط العاصمة كييف لإخفاء آلياتها، مما يعني أن الروس يعتزمون إطالة أمد الحرب.

الفرصة الوحيدة

قال الرئيس الأوكراني في كلمة مصورة بُثّت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت في أوكرانيا إن “الوقت قد حان لعقد اجتماع، حان وقت الحديث”. ووجّه زيلينسكي نداء إلى موسكو معتبرًا أن الوقت قد حان للبحث في “السلام والأمن وإلا فإن العواقب بالنسبة إلى روسيا ستبقى آثارها لأجيال عديدة”.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك إن “مفاوضات حول السلام والأمن لأوكرانيا هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها”.

وأشار إلى أن “وقت الالتقاء قد جاء”، وقال “حان وقت المناقشة، حان وقت استعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا” محذرًا من أنه بخلاف ذلك سيتطلب الأمر تَعاقُب أجيال عديدة قبل أن تتمكن روسيا من التعافي.





فشل محاصرة كييف ومقتل جنرال روسي

في هذا السياق، قالت قيادة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية فشلت حتى الآن في محاصرة العاصمة كييف، وإن القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية باتجاه مدينة ميكولايف، مؤكدة مقتل جنرال روسي كبير في المعارك. وأشارت إلى أن القوات الروسية حرمت أوكرانيا مؤقتا من الوصول إلى بحر آزوف.

وأوضحت القيادة الأوكرانية، أن القوات الروسية أطلقت اليوم 14 صاروخا ونفذت أكثر من 40 غارة على مناطق مختلفة، وقالت إنه تم تدمير مقاتلتين و3 مسيرات روسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي الشأن الأوكراني أيضا، حصلت الجزيرة مباشر على صور، نشرتها وزارة الدفاع الروسية قالت إنها لعمليات جوية استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق القتال، من دون أن تحدد هذه المناطق.

أثناء حفل في ذكرى ضم جزيرة القرم إلى #روسيا.. قطع مفاجئ لكلمة الرئيس الروسي #بوتين يثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا 🇺🇦 pic.twitter.com/TVAfLkaucO — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 18, 2022

جولات المفاوضات

ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، عقدت جولات تفاوض عدة بين كييف وموسكو، وافتتحت الجولة الرابعة يوم الاثنين -عن بُعد- على مستوى الوفود.

وقال رئيس الوفد الروسي مساء أمس الجمعة إنه لاحظ “تقاربا” في المواقف بشأن مسألة حياد أوكرانيا، وتحدث عن إحراز تقدم بشأن تجريد البلاد من السلاح، لكنه أشار إلى وجود خلافات حول الضمانات الأمنية التي تطالب بها أوكرانيا.

من جانبه قال أحد أعضاء الوفد الأوكراني، إن تصريحات الجانب الروسي ليست سوى بداية لمطالبهم، وأضاف “موقفنا لم يتغير، وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الروسية، وضمانات أمنية قوية بصيَغ ملموسة”.

وكانت أوكرانيا قد أشارت يوم الأربعاء إلى وجود ما قالت إنه “تناقضات عميقة” في المحادثات الروسية الأوكرانية، لكنها اعتبرت أن التوصل إلى “حل وسط” لا يزال ممكنا.