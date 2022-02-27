حرب روسيا على أوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الرابع لحظة بلحظة (بث مباشر)

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى مشيرًا إلى التصريحات “العدائية” لزعماء حلف شمال الأطلسي والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

وقال بوتين في التلفزيون الرسمي “كما ترون، لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي -أعني العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع جيدًا-، ولكن أيضًا كبار المسؤولين في الدول الرئيسة في حلف شمال الأطلسي يسمحون لأنفسهم الإدلاء بتصريحات عدائية فيما يتعلق ببلدنا”.

يأتي هذا فيما قررت 18 دولة أوربية بالإضافة إلى كندا، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية الهجوم العسكري في أوكرانيا.

وفي سياق آخر، قال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن مسؤولين أوكرانيين وروسًا سيجتمعون لإجراء محادثات في مكان على الحدود بين روسيا البيضاء وأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي أن المحادثات، وهي الأولى منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا الأسبوع الماضي، ستُعقد دون شروط مسبقة، وهي نتيجة مكالمة هاتفية بين زيلينسكي ورئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشنكو.

وفيما يلي آخر تطورات اليوم الرابع لحظة بلحظة:

منذ 11 ساعة رويترز: سعر التعاقدات المستقبلية لخام برنت يرتفع بنحو 7 دولارات ليصل إلى 105 دولارات للبرميل.

منذ 11 ساعة مسؤولون أمريكيون ل WSJ: استراتيجية موسكو اعتمدت على أن قصفا صاروخيا أوليا وزحفا نحو كييف سيقصي حكومة زيلينسكي.

منذ 12 ساعة مراسل الجزيرة: اندلاع اشتباكات ليلية في شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 12 ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن مدينة أوديسا على البحر الأسود تتعرض لإطلاق نار.

منذ 12 ساعة رئيس الوزراء الكندي: قواتنا المسلحة ستقيم جسرا جويا لنقل الإمدادات لأوكرانيا وتلبية احتياجات النيتو.

منذ 12 ساعة شركة إيروفلوت الروسية للطيران تعلن تعليق جميع رحلاتها باتجاه أوربا.

منذ 12 ساعة بلومبيرغ: الاتحاد الأوربي يقترح عقوبات على رجال أعمال وشخصيات سياسية روسية بينهم بيسكوف المتحدث باسم الكرملين.

منذ 12 ساعة وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تسعى لجعل الصين تدفع تكلفة علاقاتها الوثيقة مع روسيا في الحرب على أوكرانيا.

منذ 12 ساعة مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: روسيا تستخدم في العملية العسكرية كل أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ.

منذ 12 ساعة مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: 4300 جندي روسي لقوا مصرعهم منذ بدء العملية العسكرية.

منذ 12 ساعة مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: 16 طفلا على الأقل قتلوا منذ بدء العملية العسكرية من قبل روسيا.

منذ 14 ساعة صحيفة الغارديان: بريطانيا تبحث حظر السفن الروسية من الرسو في الموانئ البريطانية.

منذ 14 ساعة وزارة الدفاع الاوكرانية تقول إن مدينة أوديسا على البحر الأسود تتعرض لإطلاق نار.

منذ 14 ساعة | الاتحاد الأوربي يوافق على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لثلاث سنوات دون مطالبتهم بتقديم طلب اللجوء أولا.

منذ 14 ساعة روسيا صوتت ضد قرار عقد جلسة للجمعية العامة بشأن أوكرانيا فيما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت.

منذ 14 ساعة وزارة الصحة الأوكرانية: 352 مدنيا بينهم 14 طفلا لقوا حتفهم في الهجوم الروسي على أوكرانيا لغاية الآن.

منذ 14 ساعة بوريل: في إطار دعمنا لأوكرانيا قررنا توفير مساعدات عسكرية فتاكة لها بقيمة 450 مليون يورو.

منذ 14 ساعة صور أقمار صناعية نشرتها شركة ماكسار تظهر تقدم مئات العربات العسكرية الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 15 ساعة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة: وزراء خارجية الاتحاد الأوربي صدقوا على حظر كافة التعاملات مع البنك المركزي الروسي.

منذ 15 ساعة الفيفا يقرر منع استخدام العلم الروسي والنشيد الوطني الروسي خلال أي مباريات تلعب فيها فرق روسية.

صور أقمار صناعية نشرتها شركة "ماكسار" لتكنولوجيا الفضاء تظهر رتلا عسكريا #روسيا يمتد بطول 5 كلم من مدينة #إيفانكيف في طريقه إلى #كييف#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/zwDrd69uBN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

منذ 15 ساعة الاتحاد الدولي لكرة القدم: مكتب الفيفا قرر بالإجماع عدم إجراء أي منافسات دولية في روسيا.

منذ 15 ساعة الاتحاد الدولي لكرة القدم: نجدد التنديد بغزو روسيا لأوكرانيا ونعرب عن تضامننا مع المتضررين مما يجري بأوكرانيا.

منذ 15 ساعة الرئيس السويسري: من المرجح للغاية أن تحذو سويسرا حذو الاتحاد الأوربي في فرض العقوبات وتجميد الأرصدة الروسية.

منذ 15 ساعة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: إنجلترا لن تلعب في أي مباراة ضد روسيا ضمن أي منافسة دولية خلال المستقبل المنظور.

منذ 15 ساعة البيت الأبيض: بدأنا نشهد تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي وأداء الروبل هو الأسوأ على الصعيد العالمي.

في أقل من دقيقتين.. خريطة معارك اليوم الرابع للحرب على أوكرانيا#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/PnKnIr6OCP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

منذ 15 ساعة مراسل الجزيرة: الدنمارك تقرر تقديم 2700 صاروخ مضاد للدبابات ضمن مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا.

منذ 15 ساعة رئيس وزراء النرويج يعلن أن الصندوق السيادي النرويجي سيسحب استثماراته من روسيا.

منذ 17 ساعة وول ستريت جورنال: شركتا FedEx وUPS توقفان تسليم الشحنات إلى روسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا.

منذ 17 ساعة رئيسة وزراء السويد: سنسلّم أوكرانيا أسلحة مضادة للدروع في خروج عن عقيدتنا.

منذ 17 ساعة مفوّض الطوارئ في الاتحاد الأوربي يتوقّع أن يكون هناك 18 مليون أوكراني بحاجة إلى مساعدات بسبب الحرب.

منذ 17 ساعة حرس الحدود البولندي: 213 ألف لاجئ من أوكرانيا عبروا الحدود إلى بولندا هربًا من الحرب.

منذ 17 ساعة شركة BP البريطانية تتخلّى عن حصتها البالغة حوالي 20% في شركة روزنيفت الروسية للنفط جراء حرب روسيا على أوكرانيا.

منذ 17 ساعة مفوّض إدارة الطوارئ في الاتحاد الأوربي: نترقب أن تسفر الحرب عن لجوء ونزوح أزيد من 7 ملايين أوكراني.

منذ 17 ساعة لومبيرغ: الاتحاد الأوربي سيبحث مقترح واشنطن استخدام الاحتياطي الأوربي والأمريكي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.

منذ 17 ساعة وزارة الدفاع الروسية: تمكّنا من تدمير 1076 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا منذ بداية العملية العسكرية.

منذ 17 ساعة الخارجية الأمريكية: على رعايانا مغادرة روسيا فورًا عبر الوسائل التجارية مع إغلاق الأجواء الأوربية أمام روسيا.

الرئيس الروسي يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/x7rU8TsNkP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

منذ 17 ساعة وزارة الدفاع الروسية تعلن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية خلال الحرب على أوكرانيا.

منذ 17 ساعة إنترفاكس: وزارة الدفاع الروسية تقول إن بضعة جنود روس أسروا في أوكرانيا.

منذ 17 ساعة بوريل: أكثر من نصف الاحتياطي التابع للبنك المركزي الروسي سوف يجمّد.

منذ 17 ساعة رئيسة المفوضية الأوربية: اتخذنا إجراءات بفرض عقوبات على بيلاروسيا، وفرض حظر على صادراتها.

منذ 18 ساعة رئيسة المفوضية الأوربية: المجال الجوي الأوربي سيتم إغلاقه أمام الطائرات الروسية.

منذ 18 ساعة الاتحاد الأوربي يعلن فرض عقوبات إضافية على روسيا وحليفتها بيلاروسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

منذ 18 ساعة البنك المركزي الروسي يعلن عزمه استئناف شراء الذهب والمعادن النفيسة من السوق الداخلية ابتداء من 28 فبراير.

منذ 18 ساعة الرئيس الأوكراني: أبلغت الرئيس البيلاروسي بضرورة عدم انطلاق أي قوات من بلاده إلى أوكرانيا، وقد تعهد بذلك.

منذ 18 ساعة بلومبيرغ: بريطانيا تعتزم استخدام مخزونها الاحتياطي من النفط للمساعدة في تثبيت أسعار النفط.

منذ 19 ساعة وزارة الخارجية البرتغالية: إغلاق أجواء البرتغال أمام الطائرات وشركات الطيران الروسية.

منذ 19 ساعة مسؤول رفيع في البنتاغون: تقدّم القوات الروسية في كييف أبطأته المقاومة الأوكرانية والنقص في إمدادات الوقود.

منذ 19 ساعة مسؤول رفيع في البنتاغون: القوات الروسية لا تملك خبرة واسعة في احتلال دولة أخرى بهذا المستوى من الحجم والتعقيد.

منذ 19 ساعة إنترفاكس عن الخارجية الروسية: المحادثات الأوكرانية الروسية لم تبدأ بعد، لكن الجانبين وصلا إلى مكان الاجتماع.

منذ 19 ساعة مسؤول رفيع في البنتاغون: بوتين أدخل ثلث قواته القتالية التي حشدها إلى الأراضي الأوكرانية.

منذ 19 ساعة مسؤول رفيع في البنتاغون: لا مؤشرات على سيطرة القوات الروسية على أي من المدن الأوكرانية.

منذ 19 ساعة مسؤول رفيع في البنتاغون: نواصل رؤية التراجع في زخم القوات الروسية التي تواجه مقاومة قوية من القوات الأوكرانية.

وسائل إعلام محلية أوكرانية تنشر مقطعا مصورا للحظة استهداف دبابة روسية بصاروخ موجه في مدينة سومي#مباشر_أوكرانيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/FluD6R7mR8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

منذ 19 ساعة وزيرة خارجية ألمانيا: يجب ألا نترك أوكرانيا عاجزة عن الدفاع عن نفسها في وجه العدوان الروسي.

منذ 19 ساعة مسؤول رفيع في البنتاغون: وضع بوتين قوات الردع النووي في حالة التأهب خطوة غير ضرورية وتصعيدية.

منذ 19 ساعة الانفصاليون الموالون لروسيا: سيطرنا على 15 بلدة في دونيتسك منذ بدء العملية العسكرية.

منذ 19 ساعة نيويورك تايمز عن مصادر في فيسبوك: مزودو الإنترنت بروسيا يبطئون إنستغرام وفيسبوك ما يؤثر في تنزيل الفيديوهات.

منذ 19 ساعة المتحدّثة باسم مفوضية اللاجئين للجزيرة: إذا لم يتوقّف القتال في أوكرانيا نتوقّع ارتفاع عدد اللاجئين إلى 4 ملايين.

منذ 19 ساعة مفوّضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوربي: 300 ألف لاجئ أوكراني دخلوا إلى الاتحاد ويجب الاستعداد لاستقبال المزيد.

منذ 19 ساعة وزير الخارجية التركي: الأوضاع في أوكرانيا تحوّلت إلى حرب، وأنقرة ستطبّق بشفافية أحكام معاهدة مونترو كافة.

قررت 16 دولة أوروبية إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية الهجوم العسكري في أوكرانيا.#مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/vy5U6sIWox — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

منذ 20 ساعة وزير الخارجية الأوكراني: قرار بوتين وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى محاولة للضغط على الوفد الأوكراني.

منذ 20 ساعة وزير الخارجية الأوكراني: أدعو الحكومة الروسية للإصغاء لشعبها، وحل مشاكلها الداخلية بدل تدمير أمة أخرى.

منذ 20 ساعة فنلندا تقول إنها ستمنح أوكرانيا أسلحة وتجهيزات عسكرية.

منذ 20 ساعة وزير الخارجية الأوكراني: لن نتخلَ عن شبر واحد من بلادنا، وسنواصل الدفاع عن أراضينا.

منذ 20 ساعة وزير الخارجية الأوكراني: أوكرانيا لن تسقط، ومستمرون في الدفاع عن بلادنا.

منذ 20 ساعة البيت الأبيض: فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي أمر مطروح على الطاولة.

هكذا استقبل محتجون سيارة السفير الروسي بمدينة دبلن في إيرلندا #مباشر_أوكرانيا #الحروب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/niQDYOtUFZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

منذ 20 ساعة وزير الخارجية الأوكراني: نطالب بحظر كامل للنفط والطاقة في روسيا.

منذ 20 ساعة وزير الخارجية الأوكراني: نحن بحاجة للسلاح من أجل الدفاع عن وطننا خاصة مضادات الدبابات وصواريخ جو جو وصواريخ أرض جو.

منذ 20 ساعة وزير الخارجية الأوكراني: نطالب البنوك المركزية الأوربية جميعها بقطع الروابط كافة مع البنوك الروسية.

منذ 21 ساعة الرئاسة الأوكرانية: اللقاء مع الوفد الروسي سيعقد قرب نهر بريبات، ورئيس بيلاروسيا تعهّد بالحفاظ على سلامة وفدنا.

منذ 21 ساعة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: قرار بوتين وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب يصعّد النزاع بشكل غير مقبول.

منذ 21 ساعة مكتب الرئيس الأوكراني: عقد اجتماع بين وفدين أوكراني وروسي دون شروط مسبقة في منطقة الحدود الأوكرانية البيلاروسية.

منذ 21 ساعة قوات الأمن الروسية تعتقل عددًا من المشاركين في مظاهرة في العاصمة موسكو تطالب بوقف الحرب على أوكرانيا.

سائق أوكراني يمر بلحظات صعبة بعد سقوط صاروخ روسي بالقرب من سيارته في مدينة خيرسون الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا #الحروب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/XGHVpfyKNQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 27, 2022

منذ 21 ساعة رويترز: بوتين يأمر القيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من الناتو.

منذ 21 ساعة وزير النقل الفرنسي يعلن إغلاق المجال الجوي لبلاده أمام الطائرات وشركات الطيران الروسية.

منذ 22 ساعة عمدة كييف: مقتل 9 مدنيين و18 عسكريًا منذ بدء الهجوم على العاصمة.

منذ 22 ساعة عمدة كييف: سنقاتل ما دمنا قادرين على القتال، ونتمتع بإرادة وعزيمة.

منذ 22 ساعة وكالة سبوتنيك الروسية: وفد أوكراني يتوجّه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء مفاوضات مع روسيا.

منذ 22 ساعة وكالة الصحافة الفرنسية: القوات الأوكرانية تطرد الجيش الروسي في خاركيف، وتسيطر على المدينة.

جنود أوكرانيون في محطة قطارات كييف المركزية (رويترز)

منذ 22 ساعة بيان مجموعة السبع: سنقصي بنوكًا روسية محددة عن نظام سويفت.

منذ 22 ساعة قادة مجموعة السبع في بيان: نلتزم بتأسيس فريق مهمة عبر الأطلسي لضمان تطبيق العقوبات المالية على روسيا.

منذ 22 ساعة ماكرون في بيان مع قادة مجموعة السبع: سنعمل بشكل موحّد لجعل الغزو الروسي لأوكرانيا فشلًا استراتيجيًا لبوتين.

منذ 22 ساعة رئيس بيلاروسيا: ليس هناك أي جندي أو معدات عسكرية من بلادنا تشارك فيما يحدث في أوكرانيا.

منذ 22 ساعة رئيس بيلاروسيا: ليس هناك أي حرب على أوكرانيا من أراضينا.

منذ 23 ساعة رئيس الوزراء الياباني: سنفرض عقوبات على أفراد روس من ضمنهم الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

منذ 23 ساعة رئيس الوزراء الياباني: طوكيو تؤيد استبعاد موسكو من نظام سويفت.

منذ 23 ساعة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: عقوبات أشد على روسيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر اليوم.

منذ 24 ساعة الرئيس الأوكراني: نطلب قرارًا عاجلًا يأمر روسيا بوقف نشاطها العسكري الآن.

منذ 24 ساعة الرئيس الأوكراني: يجب تحميل روسيا مسؤولية تلاعبها بمفهوم الإبادة الجماعية لتبرير العدوان.

منذ 24 ساعة الرئيس الأوكراني: قدمنا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية ضد روسيا.

منذ 24 ساعة ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية لمدة ثلاثة أشهر.

منذ 24 ساعة بلجيكا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية جميعها.

منذ 24 ساعة المستشار الألماني: ألمانيا ستخصص مئة مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية.

منذ 24 ساعة المستشار الألماني: بوتين لن يكف عن استخدام القوة العسكرية، والإجراءات التي اتخذناها ستسهم في توحيد مواقفنا.

منذ 24 ساعة المستشار الألماني: ندعم أوكرانيا وشعبها الذي يواجه بكل شجاعة حرب بوتين.

27 فبراير 2022 - 13:34 (بتوقيت مكة المكرمة) المستشار الألماني: على بوتين ألا يقلل من حزمنا وعزمنا، وسنقوم بالدفاع عن أراضي الحلفاء كلها.

27 فبراير 2022 - 13:34 (بتوقيت مكة المكرمة) المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثّل نقطة تحوّل في تاريخ قارتنا، ونقف على الجانب الصحيح من هذه الحرب.

27 فبراير 2022 - 13:30 (بتوقيت مكة المكرمة) المستشار الألماني: انهيار الأسواق الروسية يؤكّد أن عقوباتنا مؤثرة.

27 فبراير 2022 - 13:29 (بتوقيت مكة المكرمة) المستشار الألماني: الحرب هذه هي حرب بوتين، وليست حرب الشعب الروسي.

27 فبراير 2022 - 13:29 (بتوقيت مكة المكرمة) المستشار الألماني: بوتين لن يغيّر من أعماله سريعًا، لكن القيادة الروسية ستشعر قريبًا بالثمن الباهظ الذي ستدفعه.

27 فبراير 2022 - 13:27 (بتوقيت مكة المكرمة) المستشار الألماني: يجب إيقاف بوتين عن أعماله، لأنها ستكون كارثية على أوكرانيا وروسيا.

27 فبراير 2022 - 13:27 (بتوقيت مكة المكرمة) المستشار الألماني: بوتين خلق واقعًا جديدًا يتطلب ردًا واضحًا، وسنقوم بتسليم أسلحة لأوكرانيا.

27 فبراير 2022 - 13:26 (بتوقيت مكة المكرمة) المستشار الألماني: بوتين يحاول إحياء الإمبراطورية الروسية، وخلق نظام عالمي جديد.

27 فبراير 2022 - 13:26 (بتوقيت مكة المكرمة) المستشار الألماني: ندعم أوكرانيا وشعبها الذي يواجّه بكل شجاعة حرب بوتين.

27 فبراير 2022 - 13:01 (بتوقيت مكة المكرمة) القوات الجوية الأوكرانية: تسلّمنا شحنة كبيرة من صواريخ جو – جو من شركائنا الغربيين.

27 فبراير 2022 - 13:00 (بتوقيت مكة المكرمة) مستشار الرئيس الأوكراني: استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا دليل على عدم نجاح خطتها.

مدرعات مدمرة في شوارع خاركيف (رويترز)

27 فبراير 2022 - 12:41 (بتوقيت مكة المكرمة) وكالة ريا نوفوستي: الوفد الروسي سينتظر حتى الساعة 3 مساء لتأكيد انضمام أوكرانيا للمفاوضات في غوميل.

27 فبراير 2022 - 12:37 (بتوقيت مكة المكرمة) مساعد الرئيس الروسي: روسيا تضمن أمن الوفد الأوكراني المفاوض إذا قرر القدوم إلى بيلاروسيا.

27 فبراير 2022 - 12:37 (بتوقيت مكة المكرمة) فاينانشل تايمز: الروس يتوجهون بكثافة لأجهزة الصراف الآلي بعد قرار غربي بعزل بعض بنوك روسيا عن نظام سويفت.

27 فبراير 2022 - 12:36 (بتوقيت مكة المكرمة) الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا سيطرت على 4 بلدات جديدة في محور مدينة فولنوفاخا.

27 فبراير 2022 - 10:57 (بتوقيت مكة المكرمة) الأناضول: زيلينسكي يقترح التفاوض مع روسيا في إسطنبول أو وارسو أو باكو أو بودابست بدلًا من بيلاروسيا.

27 فبراير 2022 - 10:56 (بتوقيت مكة المكرمة) وزير الخارجية الأوكراني: أدعو الراغبين بالدفاع عن أوكرانيا للتواصل مع البعثات الدبلوماسية الأوكرانية.

27 فبراير 2022 - 10:48 (بتوقيت مكة المكرمة) مستشار الرئيس الأوكراني يقول إن الوفد الروسي إلى غوميل يعلم بأن ذهابه بلا هدف.

27 فبراير 2022 - 10:48 (بتوقيت مكة المكرمة) زيلينسكي يقول إن المحادثات في مينسك كان يمكن أن تعقد لو لم تهاجمنا روسيا من أراضي بيلاروسيا.

27 فبراير 2022 - 10:46 (بتوقيت مكة المكرمة) الرئيس الأوكراني يقول إنه ما يزال مستعدًا لإجراء محادثات في أماكن أخرى لا تظهر عداء تجاه أوكرانيا.

27 فبراير 2022 - 10:36 (بتوقيت مكة المكرمة) الرئيس الأوكراني: الاحتلال الروسي يهاجم كل شيء حتى سيارات الإسعاف.

27 فبراير 2022 - 10:22 (بتوقيت مكة المكرمة) الكرملين: الوفد الروسي يصل إلى بيلاروسيا للتفاوض مع أوكرانيا، ويشمل وزارتي الخارجية والدفاع والإدارة الرئاسية.

27 فبراير 2022 - 10:21 (بتوقيت مكة المكرمة) وسائل إعلام روسية عن متحدث باسم الكرملين: الوفد الروسي جاهز للتفاوض مع الجانب الأوكراني في مدينة غوميل البيلاروسية.

27 فبراير 2022 - 10:19 (بتوقيت مكة المكرمة) فنلندا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

27 فبراير 2022 - 10:11 (بتوقيت مكة المكرمة) مراسل الجزيرة: قوات روسية نفّذت عملية إنزال جوي في منطقة بين العاصمة كييف ومدينة دنيبرو فجر اليوم.

27 فبراير 2022 - 10:05 (بتوقيت مكة المكرمة) قائد الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت صاروخًا مجنحًا أطلقته على كييف طائرة TU-22 من بيلاروسيا.

27 فبراير 2022 - 10:00 (بتوقيت مكة المكرمة) رئيس أوكرانيا يعلن إنشاء فيلق أجنبي للمتطوعين من الخارج.

27 فبراير 2022 - 09:51 (بتوقيت مكة المكرمة) وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تطلق مجددًا صواريخ مجنحة على منشآت عسكرية أوكرانية من السفن والطائرات الحربية.

27 فبراير 2022 - 09:51 (بتوقيت مكة المكرمة) الرئيس الأوكراني: فتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا للمشاركة في الحرب.

27 فبراير 2022 - 09:51 (بتوقيت مكة المكرمة) رئيس مجلس إدارة الدولة في خاركيف: لا صحة لاستسلام جنودنا، ونخوض قتالًا عنيفًا ضد القوات الروسية في المدينة.

27 فبراير 2022 - 09:51 (بتوقيت مكة المكرمة) وزارة الدفاع الروسية: دمّرنا 31 منظومة للدفاع الجوي من طراز أس 300 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

27 فبراير 2022 - 09:52 (بتوقيت مكة المكرمة) وزارة الدفاع الروسية: تدمير صاروخين تكتيكيين من طراز “توتشكا أو” و223 دبابة و8 مقاتلات حربية.

27 فبراير 2022 - 09:31 (بتوقيت مكة المكرمة) رئيس مجلس إدارة الدولة في خاركيف: لا صحة لاستسلام جنودنا ونخوض قتالًا عنيفا ضد القوات الروسية في المدينة.

27 فبراير 2022 - 09:29 (بتوقيت مكة المكرمة) وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها تحاصر مدينة خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

27 فبراير 2022 - 09:28 (بتوقيت مكة المكرمة) وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 975 منشأة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية.

27 فبراير 2022 - 09:27 (بتوقيت مكة المكرمة) وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على مطار شورنوبايفكا قرب خيرسون جنوبي أوكرانيا.

27 فبراير 2022 - 09:12 (بتوقيت مكة المكرمة) رئيس الوزراء الأوكراني يطالب شركتي باي بال ورايكوتن بوقف خدمات الدفع الإلكتروني في روسيا.

27 فبراير 2022 - 09:11 (بتوقيت مكة المكرمة) شركة غوغل تقول إنها ستمنع نشر الإعلانات الخاصة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

27 فبراير 2022 - 09:10 (بتوقيت مكة المكرمة) نائب رئيس بلدية كييف: العاصمة شهدت اشتباكات عدة مع الجماعات التخريبية خلال الليل.

27 فبراير 2022 - 09:10 (بتوقيت مكة المكرمة) رئيس الإدارة المدنية لمدينة سومي شرق كييف: مقتل 6 أوكرانيين بينهم طفلة في الهجوم الروسي على أوختيركا.

27 فبراير 2022 - 09:09 (بتوقيت مكة المكرمة) هيئة مراقبة الطاقة النووية الأوكرانية: قصف روسي يصيب مخزنًا لحفظ النفايات النووية في كييف لحظة وجود عمال داخله.

27 فبراير 2022 - 09:08 (بتوقيت مكة المكرمة) عمدة مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا: المدينة خاضعة بالكامل لسيطرة القوات الأوكرانية رغم وجود مجموعات تخريبية.

27 فبراير 2022 - 09:08 (بتوقيت مكة المكرمة) رئيس مجلس إدارة الدولة في خاركيف: القوات الروسية دخلت المدينة ويتم التعامل معها.

27 فبراير 2022 - 09:08 (بتوقيت مكة المكرمة) مستشار وزير الداخلية الأوكرانية يقول إن القوات الروسية تدخل مدينة خاركيف.

27 فبراير 2022 - 08:52 (بتوقيت مكة المكرمة) جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية.