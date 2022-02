حشود لقوات شيشانية في غروزني.. هل تشارك في الحرب الروسية على أوكرانيا؟ (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لقوات شيشانية في العاصمة غروزني وسط تساؤلات عما إذا كانت تلك القوات ستشارك ضمن القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا.

وتداول المستخدمون صورا قالوا إنها لقوات شيشانية على الحدود الروسية الأوكرانية، لكنها لم توضح ما إذا كانت على الجانب الروسي أو الأوكراني منها.

وحسب مواقع شيشانية، تعود مقاطع الفيديو لعرض عسكري شارك فيه أكثر من 12 ألفا لاستعراض الاستعداد القتالي للقوات.

وذكرت المواقع أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، الذي حضر العرض، نصح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي “بالاعتذار إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدم القيام بالخطوة في الوقت المناسب”، في إشارة على ما يبدو إلى اقتراح الرئيس الأوكراني أن تكون بلاده محايدة.

ونقلت المواقع عن قديروف قوله إنه يجب على زيلنسكي أن “يطلب الصفح وأن يوافق على كل الشروط الروسية”، قائلا إن هذا سيكون “أكثر الخطوات الوطنية الصحيحة” التي يمكن للرئيس الأوكراني القيام بها.

Kadyrov: advice to Zelensky until he becomes ex-president of Ukraine to apologize at Putin. pic.twitter.com/5W1AO6rHNC

— ZOKA (@200_zoka) February 25, 2022