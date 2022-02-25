الغزو الروسي لأوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الثاني لحظة بلحظة (بث مباشر)

تقاتل القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة، عناصر من الجيش الروسي في العاصمة كييف، في اليوم الثاني لاجتياح أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين غير المكترث بالعقوبات الغربية والذي دعا الجيش الأوكراني الى تولي السلطة.

وغداة إطلاق الرئيس الروسي هجوما واسعا ضد أوكرانيا أوقع عشرات القتلى وتسبب بنزوح أكثر من 100 ألف شخص، أعلن الأوربيون عن عقوبات جديدة استهدفت أعلى هرم الدولة الروسية.

لكن الرئيس الروسي يبدو مصمما على مواصلة هجومه سعيا لتغيير النظام في أوكرانيا واصفا حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بانها مجموعة “مدمني مخدرات ونازيين جدد”.

وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي الجمعة “تولوا السلطة. يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم”. وأكد أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف “كإرهابيين” وتستخدم المدنيين “دروعا بشرية”.

وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاوكرانيين الى إلقاء السلاح.

وقال في موسكو “نحن مستعدّون لإجراء مفاوضات في أي وقت، ما إن تسمع القوات المسلحة الأوكرانية نداءنا وتلقي سلاحها”.

وأعلن الناطق باسم الكرملين أيضا أن بوتين مستعد لإرسال وفد الى مينسك في بيلاروسيا “لاجراء مفاوضات مع وفد أوكراني”.

لكن السلطات الأوكرانية تبدو مصممة على القتال فيما دخلت طلائع الوحدات الروسية الجمعة الى الأحياء الشمالية في كييف متسببة بسقوط أول الضحايا.

في حي أوبلون السكني، شاهد مراسل الوكالة الفرنسية للأنباء جثة مدني على رصيف، فيما كان مسعفون يقدمون المساعدة لشخص أخر علق في سيارة سحقتها مدرعة.

وتحدث سكان عن رؤية جثتين يبدو انهما لجنديين روسيين لكن لم يتسن لوكالة الأنباء الفرنسية التأكد من هذه المعلومات.

وأعلنت القوات الأوكرانية أنها تقاتل وحدات مدرعة روسية في بلدتين تقعان على بعد 40 و 80 كلم شمال كييف.

وكانت قوات روسية تقترب أيضا من العاصمة من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية بحسب الجيش الأوكراني.

وبعد فرار الكثير من السكان، الخميس، بدا وسط العاصمة كييف، التي تعد في الأوقات العادية 3 ملايين نسمة والخاضعة حاليا لحظر تجول، مدينة أشباح.

وتمركز رجال مسلحون وانتشرت مدرعات على أبرز مفترقات الطرق القريبة من المباني الحكومية. كان المارة القليلون يتوقفون لتبادل الحديث حول آخر التطورات فيما كانت تسمع صفارات الانذار وانفجارات في المدينة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستهداف المدنيين. وقال في شريط مصور نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي “هذه الليلة بدأوا قصف أحياء مدنية. هذا يذكرنا (بالهجوم النازي) في 1941” مستخدما اللغة الروسية للجملة الأخيرة ليتوجه إلى المواطنين الروس.

وأشاد زيلينسكي ببطولة الأوكرانيين في مواجهة الغزو الروسي مؤكدا أن جنود بلاده يبذلون “كل في ما وسعهم” للدفاع عن بلدهم. وأكد “ستضطر روسيا إلى التحدث إلينا عاجلا أم اجلا”.

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية المدنيين في كييف الى “الابلاغ عن تحركات العدو: اصنعوا قنابل مولوتوف، قوموا بتحييد المحتل!”.

ثاني أيام “الغزو”.. لحظة بلحظة:

منذ 32 دقيقة رويترز: بريطانيا تفرض عقوبات على الرئيس الروسي تتضمن تجميد أصوله.

منذ 35 دقيقة الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن اتصل بنظيره الأوكراني لعرض الدعم وإدانة تصاعد أعداد القتلى في صفوف المدنيين.

منذ 36 دقيقة فورين بوليسي: الإدارة الأمريكية قطعت محادثات الحد من التسلح مع روسيا.

منذ 36 دقيقة وزيرة الخارجية البريطانية: سنفرض عقوبات على بوتين ولافروف ردا على الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا.

منذ 41 دقيقة الخارجية الأوكرانية: الكرملين يشن عملية عسكرية واسعة النطاق للسيطرة على كييف.

منذ 41 دقيقة الخارجية الأوكرانية: روسيا تشن ضربات صاروخية على البنية التحتية المدنية في العاصمة كييف ومدن أخرى.

منذ 41 دقيقة الخارجية الأوكرانية: روسيا تستخدم المقاتلات والصواريخ الباليستية والمدفعية والدبابات والمدرعات في مهاجمتنا.

منذ 43 دقيقة الخارجية الأوكرانية: روسيا تهاجمنا من أراضيها ومن البحرين الأسود وآزوف والقرم ودونباس وإقليم بيلاروس.

منذ 43 دقيقة وزارة الدفاع الأوكرانية: المجموعات المدافعة عن كييف تلقت صواريخ موجهة مضادة للدبابات.

منذ 44 دقيقة عمدة كييف: 5 انفجارات متتالية شمال شرقي العاصمة الأوكرانية.

منذ 44 دقيقة عمدة كييف: القوات الروسية تنتشر قرب العاصمة الأوكرانية ومجموعات تخريبية توجد داخلها.

منذ 44 دقيقة عمدة كييف: إقامة نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية المؤدية إلى العاصمة وقرب المواقع الاستراتيجية.

منذ 45 دقيقة عمدة كييف: تم تكليف لواء الدفاع 112 بحماية العاصمة كييف ضد الهجوم الروسي الوشيك.

منذ 46 دقيقة عمدة كييف: تم تكليف لواء الدفاع 112 بحماية العاصمة كييف ضد الهجوم الروسي الوشيك.

منذ 46 دقيقة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمني: روسيا تنزل قوة برمائية قرب مدينة ماريوبل الأوكرانية.

منذ 58 دقيقة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمني: المقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي أقوى مما كان متوقعا في البداية.

منذ 58 دقيقة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمني: إدارة بايدن تدرس تقديم دعم إضافي للجيش الأوكراني.

منذ 59 دقيقة هيئة البث الإسرائيلية: الرئيس الأوكراني طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي الوساطة في المحادثات مع روسيا.

منذ 59 دقيقة مستشار الرئيس الأوكراني: نعمل بشكل جيد من أجل إحكام سيطرتنا على جزء كبير من أراضينا.

منذ 59 دقيقة رويترز: منظمة أوابك تؤكد حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي على توفير الإمدادات لضمان استقرار الأسواق.

منذ 60 دقيقة ماكسار: صور أقمار صناعية تظهر انتشارا واسعا لقوات برية روسية جنوبي بيلاروسيا قرب الحدود الأوكرانية.

منذ 60 دقيقة عمدة كييف: الأوضاع في العاصمة الأوكرانية سيئة وهذه الليلة ستكون صعبة.

منذ ساعة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نتوقع انقطاع خدمات أساسية في أوكرانيا مما سيفاقم الاحتياجات.

منذ ساعة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لا أحد يمكنه التنبؤ بحجم النزوح داخل أوكرانيا واللجوء خارجها.

منذ ساعة جونسون: طلبت في قمة النيتو إجراءات فورية لعزل روسيا عن نظام “سويفت” لإلحاق أقصى قدر من الألم ببوتين ونظامه.

منذ ساعتين الأمن الروسي يفض مظاهرات مناهضة للحرب على أوكرانيا في مدينة سان بطرسبورغ.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارين قرب ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا وإطلاق نار من أسلحة رشاشة.

منذ ساعتين مسؤول رفيع في البنتاغون: القوات الروسية تقوم بإنزال بحري غرب ماريوبل وتنشر آلاف الجنود هناك.

منذ ساعتين عمدة كييف: العاصمة الأوكرانية دخلت الآن في مرحلة الدفاع وعلى السكان عدم الخروج والتزام الملاجئ.

منذ ساعتين الرئاسة الأوكرانية: الرئيس زيلنسكي موجود في كييف ويبحث مع قادة العالم تشكيل صندوق لدعم القوات الأوكرانية.

منذ ساعتين واشنطن بوست عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: بيجين لم تتجاوب مع مبادرة بايدن للضغط على روسيا وتجنب الغزو.

منذ ساعتين الرئيس الأوكراني: بحثت مع الرئيس بايدن تعزيز العقوبات ضد روسيا وزيادة المساعدات الدفاعية لأوكرانيا.

منذ ساعتين المفوض الأوروبي للسياسات الخارجية: سنمنع وصول روسيا ورؤوس الأموال الروسية إلى أسواق المال الأوروبية.

منذ ساعتين المفوض الأوروبي للسياسات الخارجية: وضعنا الرئيس الروسي ووزير الخارجية ومسؤولين أمنيين على قائمة العقوبات.

منذ ساعتين جونسون لقادة النيتو: بريطانيا ستفرض عقوبات مباشرة على فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: ما لم تظهر روسيا أي احترام لاتفاقها مع الحلف فذلك يعني ألا سبيل للعمل به مستقبلا.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: روسيا أدارت ظهرها للاتفاق بينها وبين الحلف لأن أساسه احترام سيادة الدول.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: جزء من قواتنا البحرية والجوية بدأت العمل ضمن الإجراءات الجديدة لحماية أمن أعضاء الحلف.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: تم تعزيز قوة المهام الخاصة المشتركة التابعة للحلف من الولايات المتحدة وبريطانيا وأصبحت تضم نحو 40 ألف جندي.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: ننشر قواتنا شرقي أوروبا حتى لا يفهم أننا غير جاهزين للدفاع عن أعضاء الحلف.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: التهديد قد يتجاوز أوكرانيا وروسيا تتحدى أعراف الأمن في أوروبا وقد تهدد نصف أعضاء الحلف.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: حريصون على عدم حدوث أخطاء قد تؤدي لخلق وضع ميداني خطير.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: قد تكون الأزمة في أوروبا أخطر إذا هددت روسيا أي بلد عضو في النيتو أو هاجمته.

منذ ساعتين وول ستريت جورنال: رئيس المخابرات الألمانية عالق في أوكرانيا وهذا دليل على تقييم منخفض للمخاطر عند المخابرات الألمانية والأوربية.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: سوف نبدأ تقديم الدعم العسكري ولكن الوضع على الأرض ما زال متغيرا ومن الصعوبة توقع ما سيحدث.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: نرى واقعا تتحدى فيه روسيا الأمن الجماعي الأوروبي وسنحملها مع بيلاروسيا نتائج أفعالهما.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: هدف روسيا هو إزالة الحكومة المنتخبة في أوكرانيا ونحن نراقب الوضع عن كثب.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: ردنا الجماعي على روسيا يجب أن يكون مزيدا من الدعم لدول مثل جورجيا ومولدوفا والبوسنة.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: سننشر وحدات من قوات الرد السريع التابعة للحلف برا وبحرا وجوا للاستجابة لأي طوارئ.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لعمل المزيد في مواجهة روسيا.

منذ ساعتين الأمين العام للنيتو: روسيا دمرت السلام في أوروبا والشعب الأوكراني يدافع عن حريته أمام الاجتياح غير المبرر.

منذ ساعتين مسؤول بالطيران الإيراني: الرحلات الجوية مستمرة بين طهران وموسكو والممر الجوي فوق أوكرانيا هو فقط الذي تأثر.

منذ ساعتين نيوزويك عن مسؤولين أوكرانيين: تقارير عن وجود قائمة قتل تشمل مسؤولين أوكرانيين حاليين وسابقين.

منذ ساعتين الدفاع الروسية: قواتنا صادرت كميات من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا.

منذ ساعتين الدفاع الروسية: إسقاط 6 مقاتلات ومروحية و5 مسيرات تابعة للجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة على الحدود البولندية الأوكرانية: توقعات بوصول 30 الف لاجئ من أوكرانيا يوميا.

منذ ساعتين منظمة العفو الدولية: بعض هجمات الجيش الروسي ربما تسببت بجرائم حرب وتجاهلت حماية أرواح المدنيين.

منذ ساعتين وزارة الدفاع الروسية: تم إخراج 211 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل.

منذ ساعتين بلومبيرغ عن كبير مستشاري الخارجية الأمريكية: استهداف الخام الروسي لن يجعل بوتين يعاني بل واشنطن وحلفاؤها,

منذ ساعتين بلومبيرغ عن مسؤول أمريكي: إذا فرضنا عقوبات على الخام الروسي فإن موسكو ستبيع نصف إنتاجها بضعف السعر.

منذ ساعتين مسؤول أمريكي: روسيا تقوم بحملة تضليل من خلال نشر تقارير كاذبة حول استسلام قوات أوكرانية على نطاق واسع.

منذ ساعتين فايننشل تايمز: حزمة العقوبات الثانية ضد روسيا ستضم بنكي “ألفا” و”أوتكريتي” للبنوك المحظورة من التمويل الأوروبي.

منذ ساعتين مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تنطلق مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف عقب سماع إطلاق نار واشتباكات.

منذ ساعتين رويترز: السلطات الروسية تحد جزئيا من قدرة الوصول إلى فيسبوك وتقول إن ذلك بسبب رقابة الموقع على الإعلام الروسي.

منذ 5 ساعات مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي: لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به بوتين ونرى دولة قوية تجتاح جارة لها.

منذ 6 ساعات أكسيوس: الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال لقادة الاتحاد الأوربي في اتصال أمس “قد تكون هذه آخر مرة ترونني فيها على قيد الحياة”.

منذ 6 ساعات المتحدث باسم الحكومة البولندية: غلق المجال الجوي لبولندا أمام الطائرات الروسية بداية من منتصف الليل.

منذ 6 ساعات وزير خارجية أوكرانيا للقادة الأوربيين: افصلوا روسيا عن نظام سويفت المصرفي كي لا يتكرر ما يجري في أوكرانيا.

منذ 6 ساعات ستولتنبرغ: ندعو روسيا للوقف الفوري لأعمالها العسكرية ونعرب عن تضامننا مع أوكرانيا.

منذ 6 ساعات نائب وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية فقدت 10 مقاتلات و7 مروحيات وأكثر من 500 آلية عسكرية.

منذ 6 ساعات وزير الخارجية الأوكراني: سنقدم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أدلة على جرائم حرب وانتهاكات روسية.

منذ 6 ساعات وزير الخارجية الأوكراني: الهجمات الروسية على رياض أطفال ودور أيتام في أوكرانيا جرائم حرب.

منذ 6 ساعات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: السلطات الروسية اعتقلت نحو 2000 مواطن تظاهروا سلميا ضد الحرب.

منذ 6 ساعات رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: أطلب من الرئيس بوتين وقف إراقة الدماء فورا في أوكرانيا.

منذ 6 ساعات رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: سنقوم بعزل النظام الروسي على المستوى الدولي.

منذ 6 ساعات الانفصاليون في دونيتسك: سيطرنا على 3 بلدات جنوبي إقليم دونباس.

منذ 6 ساعات وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية أحرزت تقدما محدودا وأوكرانيا تحتفظ بالسيطرة على المدن الرئيسية.

منذ 6 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: العدو يواصل هجومه بقوات كبيرة في اتجاه العاصمة كييف.

منذ 6 ساعات هيئة الأركان الأوكرانية: نظام دفاعنا الجوي دمر عدة صواريخ باليستية وطائرتين للقوات الروسية.

هوت أسهم بورصة نيويورك مع بدء روسيا هجومها على أوكرانيا (غيتي)

منذ 6 ساعات زاخاروفا: من حق روسيا الرد على خطوات الغرب تجاه وسائل الإعلام الروسية.

منذ 6 ساعات زاخاروفا: الغرب هو الذي قضى على معايير حقوق الإنسان وحرية التعبير.

منذ 6 ساعات المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأسف لإعلان كييف قطع العلاقات مع موسكو.

منذ 6 ساعات زاخاروفا: نثق في إعادة العلاقات الودية بين الشعبين الروسي والأوكراني وعلاقاتنا أقوى من سياسة حكومة كييف.

منذ 6 ساعات زاخاروفا: البعثات الدبلوماسية في كييف كانت دائما محاصرة من قبل القوميين المتشددين.

منذ 6 ساعات زاخاروفا: الجانب الأوكراني أوقف خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون مع روسيا.

منذ 6 ساعات زاخاروفا: حكومة كييف تنفذ أوامر دول أخرى ليست في صالح الشعب الأوكراني.

منذ 6 ساعات زاخاروفا: نقوم بكل ما يلزم لحماية العاملين في المنظمات الدولية بأوكرانيا.

منذ 6 ساعات الخارجية الروسية: العملية العسكرية في أوكرانيا لا تشكل خطرا على المدنيين وفق خطة الرئيس بوتين.

منذ 6 ساعات زاخاروفا: لافروف سيشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر الحد من التسلح بجنيف الاثنين والثلاثاء المقبلين.

منذ 6 ساعات السيناتور الديمقراطي كريستوفر كونز: تأثير العقوبات المدمر سيشمل دائرة بوتين من طبقة رجال الأعمال.

منذ 6 ساعات السيناتور الديمقراطي كريستوفر كونز: عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها ضد روسيا سيكون لها تأثير مدمر.

منذ 6 ساعات عمدة كييف: إطلاق نار وانفجارات في عدد من أحياء العاصمة الأوكرانية وقواتنا تتصدى لمجموعات تخريب روسية.

منذ 6 ساعات رويترز عن وزارة الدفاع الأوكرانية: دمرنا عدة صواريخ باليستية وطائرتين روسيتين على الأقل.

منذ 6 ساعات وزير الخارجية الفرنسي: روسيا تستخدم دونباس كمبرر لشن هجوم عنيف على سيادة أوكرانيا.

منذ 6 ساعات وزير الخارجية الفرنسي: بوتين لا يهاجم أوكرانيا فقط وإنما يوجه حربه ضد الديمقراطية والحرية.

منذ 6 ساعات وزير الخارجية الفرنسي: يجب أن يشعر الأوكرانيون بدعمنا على المدى الطويل.

منذ 6 ساعات مسؤول أمريكي للجزيرة: ما زلنا نشهد المرحلة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا وبوتين لم يستخدم معظم قواته.

منذ 6 ساعات مسؤول أمريكي للجزيرة: القوات الأوكرانية تستخدم صواريخ سام بفعالية ضد الطائرات الحربية الروسية.

منذ 6 ساعات مسؤول أمريكي للجزيرة: تقدم القوات الروسية من العاصمة كييف ليس بالسرعة التي كانت متوقعة.

منذ 6 ساعات مسؤول أمريكي للجزيرة: القوات الروسية تواصل اقترابهامن كييف من 3 محاور.

منذ 7 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: قواتنا شنت هجوما مضادا على القوات الروسية في منطقة بيلوفودسك في لوغانسك.

منذ 7 ساعات رويترز عن مصادر في أوبك+: من المرجح أن تلتزم أوبك+ بسياسة إنتاج النفط الحالية في اجتماع 2 مارس رغم ارتفاع الأسعار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

منذ 7 ساعات وكالة ملاحة مولدوفا: إصابة ناقلة تحمل علم مولدوفا بصاروخ قرب مرفأ أوديسا وإصابة اثنين من طاقمها.

منذ 7 ساعات مراسل الجزيرة: تنظيم رحلات طارئة بالقطار من كييف إلى مدينة لفيف غربا مع منح أولوية السفر للنساء والأطفال.

منذ 7 ساعات الكرملين: الوفد الروسي إلى مينسك سيضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية والرئاسة الروسية.

منذ 7 ساعات فايننشل تايمز: لن يخضع بوتين ولافروف لحظر السفر ما يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا.

منذ 7 ساعات فايننشل تايمز: الاتحاد الأوربي يستعد لتجميد أصول تابعة لبوتين ولافروف.

منذ 7 ساعات الكرملين: بوتين مستعد لإرسال وفد للتفاوض مع أوكرانيا بعد إعلان كييف استعدادها لبحث مسألة حياد أوكرانيا.

منذ 7 ساعات الكرملين: لوكاشينكو عرض على بوتين في اتصال هاتفي استعداد مينسك لاستضافة مفاوضات روسية أوكرانية.

منذ 7 ساعات الكرملين: روسيا على استعداد لإرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع أوكرانيا.

منذ 7 ساعات رويترز عن مسؤول أوربي: الاتحاد الأوربي قرر تجميد أصول بوتين ولافروف في دول الاتحاد.

منذ 7 ساعات رويترز عن إعلام روسي: الوفد قد يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية.

منذ 7 ساعات رويترز عن إعلام روسي: موسكو مستعدة لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

منذ 7 ساعات وزارة الدفاع الروسية: مقتل 200 عسكري أوكراني من القوات الخاصة خلال عملية السيطرة على مطار غوستوميل.

منذ 7 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: خسائر القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية بلغت 1000 قتيل.

منذ 7 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: العاصمة كييف تحت سيطرة قواتنا المسلحة لكن المنطقة الأكثر خطورة هي غوستوميل.

منذ 7 ساعات وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مطار غوستوميل في ضواحي كييف.

منذ 7 ساعات وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية لن تستهدف الأحياء السكنية في كييف.

منذ 7 ساعات وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية أطبقت الحصار على مدينة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا من جميع الجهات.

الرئيس الأوكراني:

• الحرب الروسية ليست ضد #أوكرانيا فقط وإنما ضد #أوروبا بأكملها

• القصف الروسي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين لم يتوقف رغم العقوبات

• نطالب بعزل كامل لروسيا

• أطالب الرئيس الروسي بالتحدث#روسيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/O1A9JuTryE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022

منذ 7 ساعات نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين: واشنطن علمت لاحقا أن بيجين قدمت المعلومات الاستخبارية الأمريكية لموسكو.

منذ 7 ساعات نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين: واشنطن شاركت المعلومات الاستخباراتية مع بيجين لحثها على المساعدة في تجنب الحرب.

منذ 7 ساعات نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين: واشنطن قدمت لبيجين معلومات استخباراتية تظهر زيادة القوات الروسية قرب أوكرانيا.

منذ 7 ساعات نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين: الولايات المتحدة بحثت مع الصين طيلة 3 أشهر زيادة القوات الروسية قرب أوكرانيا.

منذ 7 ساعات الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر على مطار غوستوميل في ضواحي كييف.

منذ 7 ساعات وكالات أنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: موسكو سيطرت على ساحة جوية قرب كييف وأنزلت مظليين.

منذ 7 ساعات الجيش الأوكراني: تدمير جسر صغير في محيط مدينة إيفنكيف لإعاقة تقدم القوات الروسية نحو العاصمة.

منذ 7 ساعات عمدة كييف: العاصمة الأوكرانية دخلت الآن في مرحلة الدفاع وعلى السكان عدم الخروج والتزام الملاجىء.

منذ 7 ساعات وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع: القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا تهاجم مواقع الجيش الأوكراني بدعم من الجيش الروسي.

منذ 7 ساعات عمدة كييف: العاصمة الأوكرانية دخلت الآن في مرحلة دفاعية.

منذ 7 ساعات وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تعزل مدينة كييف من جهة الغرب.

منذ 7 ساعات مراسل الجزيرة: قوات روسية تتقدم نحو ماريوبل على بحر آزوف قادمة من روسيا شرقا ومن القرم غربا.

منذ 7 ساعات رويترز عن رئيس المجلس الأوربي: ناقشنا مع القادة الأوروبيين كيفية وقف صادرات الفحم من دونباس المحتلة.

منذ 7 ساعات مراسل الجزيرة: قوات أوكرانية خاصة تشدد إجراءات الأمن قرب المقار الحكومية في كييف.

منذ 7 ساعات الرئيس الألماني:ألمانيا ستقوم بدورها لردع بوتين عن استخدام العنف ضد شركائنا في الناتو.

منذ 8 ساعات مراسل الجزيرة: المئات من سكان كييف يتجمعون في عدد من محطات مترو الأنفاق للاحتماء من ضربات جوية محتملة.

منذ 8 ساعات رويترز عن رئيس المجلس الأوربي: حزمة ثالثة من العقوبات يمكن أن تستهدف قطاعي الطاقة والمال في روسيا.

منذ 8 ساعات مراسل الجزيرة: قوات أوكرانية خاصة تشدد إجراءات الأمن قرب المقرات الحكومية في كييف.

منذ 8 ساعات الرئيس الألماني: لا نريد عداوة مع الشعب الروسي لكن هذا الظلم لا يمكن أن يستمر دون رد.

منذ 8 ساعات الرئيس الألماني: أناشد الرئيس بوتين أن يوقف جنون هذه الحرب.

منذ 8 ساعات الرئيس الأوكراني: القصف الروسي مستمر على الأحياء السكنية ومناطق وجود المدنيين.

منذ 8 ساعات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نتابع التطورات في أوكرانيا عن كثب وسنسجل كل الخروقات.

منذ 8 ساعات المتحدث باسم الحكومة الألمانية للجزيرة: نبقي على سياساتنا بعدم إعطاء أسلحة ألمانية لأوكرانيا.

منذ 8 ساعات التلفزيون الصيني: بوتين يعرب في اتصال بالرئيس الصيني عن استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا.

منذ 8 ساعات اليونيسف: العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لحياة 7.5 مليون طفل وندعو لتوفير الحماية لهم.

منذ 8 ساعات أ.ف.ب: الرئيس الصيني يدعو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي إلى إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.

منذ 8 ساعات الرئيس الأوكراني: قتال عنيف وقع صباح اليوم في تشيرنيهيف وغوستوميل وميليتوبول راح ضحيته كثيرون.

منذ 8 ساعات وزارة الدفاع الأوكرانية: طائرة ميغ-29 أوكرانية تسقط طائرة سوخوي-35 روسية.

منذ 8 ساعات الرئيس الأوكراني: أطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحدث معي.

منذ 8 ساعات الرئيس الأوكراني: نطلب من سكان أوربا الذين يتمتعون بخبرة عسكرية الدفاع عن أوكرانيا.

منذ 8 ساعات الرئيس الأوكراني: القصف الروسي مستمر على المناطق السكنية والمدنيين رغم العقوبات.

منذ 8 ساعات الرئيس الأوكراني: نطلب من أوربا عزل روسيا وطرد سفرائها وتشديد العقوبات عليها.

منذ 8 ساعات الرئيس الأوكراني: الحرب الروسية ليست ضد أوكرانيا فقط وإنما ضد أوربا بأكملها.

منذ 8 ساعات الكرملين: الأسد يعرب في اتصال ببوتين عن تأييده للعملية العسكرية الروسية في دونباس ويصفها بالتصحيح للتاريخ.

منذ 8 ساعات رويترز: التلفزيون الأوكراني يقدم إرشادات عن كيفية تصنيع قنابل المولوتوف.

منذ 8 ساعات وزير القوات المسلحة البريطانية: نريد أن نرى أكبر قدر ممكن من العتاد البريطاني لدى الأوكرانيين.

منذ 8 ساعات المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان: ندين الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين ضد الحرب في روسيا.

منذ 8 ساعات المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان: لدينا قلق بالغ إثر تقارير عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بأوكرانيا.

منذ 8 ساعات رويترز عن الرئيس الأوكراني: أدعو المواطنين الأوربيين للتظاهر للضغط على حكوماتهم لاتخاذ قرارات حاسمة.

منذ 8 ساعات وزير القوات المسلحة البريطانية: سنرسل قوات مسلحة إلى إستونيا في وقت أبكر مما كان مخططا له.

منذ 9 ساعات مراسل الجزيرة: تصاعد حدة القصف المدفعي في منطقة أبولون بكييف حيث تحاول القوات الروسية فرض سيطرتها.

منذ 9 ساعات رويترز عن الرئيس الأوكراني: أدعو الرئيس الروسي للجلوس معي إلى مائدة التفاوض.

منذ 9 ساعات رويترز عن الرئيس الأوكراني: رد الفعل الأوربي غير كاف وكذلك المساعدات في حين تهاجم الدبابات الروسية شعبنا.

منذ 9 ساعات رويترز عن الرئيس الأوكراني: أوروبا ما زال بإمكانها وقف العدوان إذا تحركت بسرعة.

منذ 9 ساعات وزير القوات المسلحة البريطانية: يصعب إلى حد ما تطبيق منطقة حظر طيران في مجال جوي معاد ضد خصم مثل روسيا.

منذ 9 ساعات رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: روسيا سترد بعقوبات مضادة وهي جاهزة وستستهدف نقاط ضعف لدى الغرب.

منذ 9 ساعات رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: روسيا استعدت بشكل جيد للعقوبات واتخذت جميع الإجراءات الوقائية.

منذ 9 ساعات رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جنبت أوربا نزاعا شاملا.

منذ 9 ساعات رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: روسيا لن تسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى خنجر في يد واشنطن.

منذ 9 ساعات وزير القوات المسلحة البريطانية: يجب ألا تقوم قواتنا وقوات الناتو بدور نشط بأوكرانيا تفاديا لمخاطر سوء التقدير.

منذ 9 ساعات مراسل الجزيرة: القوات الأوكرانية الخاصة تنتشر في محيط البرلمان في العاصمة كييف وتمنع الاقتراب من المنطقة.

منذ 9 ساعات رويترز عن أردوغان: رد فعل الناتو على الهجوم الروسي يجب أن يكون أكثر حزما والإدانة وحدها لا تكفي.

منذ 9 ساعات مراسل الجزيرة: القوات الأوكرانية تلقت تعليمات بإطلاق النار ردا على أي حركة مريبة قرب المقار الحكومية بكييف.

منذ 9 ساعات مراسل الجزيرة: قوات أوكرانية خاصة تشدد إجراءات الأمن قرب المقرات الحكومية في كييف.

منذ 9 ساعات مراسل الجزيرة على الحدود البولندية الأوكرانية: الجيش البولندي يجري تدريبات مع القوات الأمريكية على حماية الحدود.

منذ 9 ساعات رويترز عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: روسيا ستستعيد السلام في أوكرانيا بسرعة وتمنع نزاعا أكبر في أوربا.

منذ 9 ساعات رويترز عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي: السبيل الوحيد أمام أوكرانيا للخروج من الأزمة هو الحيادية.

منذ 9 ساعات رويترز عن متحدث باسم الحكومة الألمانية: تعليق العمل بنظام سويفت المالي ستكون له آثار كبيرة على اقتصادنا.

منذ 9 ساعات الكرملين: التطبيع مع المجتمع الدولي ممكن إذا أدرك ضرورة العملية العسكرية الروسية.

منذ 9 ساعات لافروف: مستعدون للتفاوض فقط عند تنفيذ شروط بوتين بأن تلقي أوكرانيا السلاح وتشكل حكومة ممثلة للجميع.

منذ 9 ساعات لافروف: النظام الحالي في كييف يخضع للولايات المتحدة والغرب والنازيين الجدد.

منذ 9 ساعات الكرملين: موسكو أخذت بعين الاعتبار التصريحات القادمة من كييف بشأن التفاوض على حيادية أوكرانيا وتقوم بتحليلها.

منذ 9 ساعات مراسل الجزيرة: سماع إطلاق نار في مدينة ماريوبل على بحر آزوف.

منذ 9 ساعات لافروف: بعد استكمال هذه العملية العسكرية وتحرير أوكرانيا من العسكرة سنسمح لشعبها بتقرير مصيره.

منذ 10 ساعات مراسل الجزيرة: قصف مدفعي روسي للمناطق الجنوبية لمدينة دينيبرو شرقي أوكرانيا.

منذ 10 ساعات لافروف: حاولنا إقناع كييف والغرب بتنفيذ اتفاقيات مينسك لكن محاولاتنا لم تلق صدى.

منذ 10 ساعات مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني يدفع بصواريخ أرض جو من طراز بوك من قواعده في كرامتورسك إلى مناطق مفتوحة.

منذ 10 ساعات لافروف: روسيا سعت لحل دبلوماسي منذ التوقيع على اتفاقيات مينسك التي كان يمكن أن تضمن سيادة أوكرانيا.

منذ 10 ساعات مراسل الجزيرة: قصف روسي لمدينة ماريوبل على بحر آزوف جنوب شرقي دونباس.

منذ 10 ساعات مراسل الجزيرة: انطلاق صفارات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

منذ 10 ساعات لافروف: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا لردع روسيا.

منذ 10 ساعات لافروف: الناتو سعى لضم أوكرانيا وجورجيا متجاهلا تصورنا الأمني.

منذ 10 ساعات لافروف: مهتمون بأن يصبح الشعب الأوكراني مستقلا وأن تكون لديه حكومة تمثل تنوعه المختلف.

منذ 10 ساعات لافروف: لا نسعى لاحتلال أوكرانيا وهدف العملية العسكرية نزع سلاحها واجتثاث النازية منها.

منذ 10 ساعات لافروف: لا يمكن الاعتراف بحكومة تقوم بقمع وإبادة شعبها وتمنع اللغة الروسية.

منذ 10 ساعات لافروف: الرئيس الأوكراني لم يلتزم باتفاقية مينسك وتحالف مع الناتو وسعى لامتلاك أسلحة نووية.

منذ 10 ساعات وزير الخارجية الروسي: الرئيس الأوكراني يكذب ويقول إنه مستعد لبحث الوضع المحايد.

منذ 10 ساعات لافروف: تدخلنا جاء لحماية إقليم دونباس من الاعتداءات الأوكرانية المتكررة.

منذ 10 ساعات الجيش الأوكراني: القوات الروسية استولت على بزات ومعدات عسكرية أوكرانية واستخدمتها في اقتحام العاصمة كييف.

منذ 10 ساعات مراسل الجزيرة: أصوات انفجارات وإطلاق مضادات جوية في كييف.

منذ 10 ساعات مراسل الجزيرة نقلا عن السلطات المحلية: معارك عنيفة على مداخل مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.

منذ 10 ساعات مصدر في وزارة الدفاع الروسية: روسيا لم توجه ضربات صاروخية للعاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 10 ساعات مراسل الجزيرة: سماع رشقات أسلحة ثقيلة ودوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 10 ساعات رئيس المجلس الأوربي: حزمة ثالثة من العقوبات ضد روسيا في الطريق ويجب إيقاف معاناة الأبرياء.

منذ 10 ساعات رئيسة المفوضية الأوربية: تحدثت مع زيلنسكي الذي يقود بلاده في مواجهة الاجتياح الروسي وأكدت له دعمنا.

منذ 10 ساعات الاتحاد الأوربي لكرة القدم: نقل مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية إلى ملاعب محايدة.

منذ 10 ساعات الاتحاد الأوربي لكرة القدم يقرر نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرغ الروسية إلى باريس.

منذ 9 ساعات مستشار في الرئاسة الأوكرانية لرويترز: لا نخشى الحوار مع روسيا بما في ذلك بحث وضع حيادية أوكرانيا.

منذ 10 ساعات مراسل الجزيرة: أصوات انفجارات في العاصمة كييف.

منذ 10 ساعات مراسل الجزيرة: أصوات انفجارات عنيفة وسط دونيتسك.

منذ 10 ساعات مستشار في الرئاسة الأوكرانية لرويترز: نريد السلام وإذا كانت المفاوضات لا تزال ممكنة فيجب إجراؤها.

منذ 10 ساعات رويترز: دوي انفجارات عنيفة في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

منذ 11 ساعة أ.ف.ب عن الجيش الأوكراني: القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة كييف من الشرق والشمال الشرقي.

منذ 11 ساعة مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الرابعة منذ فجر اليوم.

منذ 11 ساعة وزارة الدفاع الأوكرانية: تدمير رتل تابع للقوات الانفصالية في خيرسون.

منذ 11 ساعة وزراة الدفاع الأوكرانية تنشر صورا لما قالت إنها جثث لجنود من القوات الانفصالية قتلوا خلال اشتباكات في خيرسون.

منذ 11 ساعة السفير الأوكراني في لندن يحث الناتو على إغلاق المجال الجوي الأوكراني أمام جميع الطائرات الروسية.

منذ 11 ساعة وزارة الداخلية الأوكرانية: قتل جنود روس يرتدون ملابس عسكرية أوكرانية.

منذ 11 ساعة مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثالثة منذ فجر اليوم.

منذ 11 ساعة الرئيس الأوكراني: رئيسة المفوضية الأوربية طلبت مزيدا من الضغط على روسيا وزيادة العقوبات عليها.

منذ 11 ساعة مراسل الجزيرة: اجتماع طارئ اليوم لوزراء الخارجية الأوربيين في بروكسل بشأن التطورات في أوكرانيا.

منذ 11 ساعة الجيش الأوكراني: رصد جواسيس ومخربين روس على بعد 3 أميال من كييف وسط تقدم قوات روسية نحو العاصمة.

منذ 11 ساعة مراسل الجزيرة: اشتباكات وتبادل إطلاق نار داخل حي أبولون في كييف بعد دخول المدرعات الروسية.

منذ 11 ساعة هيئة الطيران الروسية: تعليق رحلات الطيران البريطانية إلى روسيا.

منذ 11 ساعة مصدر أمني أوكراني للجزيرة: قتال عنيف في حي أبولون في كييف والقوات والسكان يتصدون للقوات الروسية.

منذ 11 ساعة وزارة الدفاع الروسية: استسلام أكثر من 150 جنديا أوكرانيا خلال عملياتنا العسكرية في أوكرانيا.

منذ 11 ساعة الوكالة النووية الأوكرانية: سجلنا تزايدا في مستويات الإشعاع في تشيرنوبل.

منذ 11 ساعة مستشار الرئيس الأوكراني: أسقطنا صاروخين من طراز كروز وطائرة فوق كييف.

منذ 11 ساعة الجيش الأوكراني: طائرات روسية تحمل مظليين هبطت في مطار غوميل في بيلاروسيا.

منذ 11 ساعة الجيش الأوكراني: القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية.

منذ 12 ساعة مراسل الجزيرة: الانفصاليون في دونيتسك يعلنون وقوع خسائر في صفوفهم خلال المعارك على جبهة دونباس.

منذ 12 ساعة مراسل الجزيرة: الانفصاليون في دونيتسك يسيطرون على 3 بلدات في المحور الجنوبي بعد معارك مع الجيش الأوكراني.

منذ 12 ساعة رئاسة الحكومة البريطانية: جونسون يعد زيلينكسي في مكالمة هاتفية بتعزيز دعم بريطانيا لأوكرانيا.

منذ 12 ساعة مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني ينشر دبابات في منطقة أبولون في كييف ويحذر من دخول قوات روسية للحي.

منذ 12 ساعة الجيش الأوكراني: قواتنا قتلت جنودا روسا قرب بلدة أوليشكي في مدينة خيرسون.

منذ 12 ساعة مراسل الجزيرة: الشرطة تشدد إجراءات الأمن في كييف وتسير دوريات قرب المرافق الحكومية.

منذ 12 ساعة وزير الاقتصاد الفرنسي: الاتحاد الأوربي يريد قطع كافة الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي.

منذ 12 ساعة وزارة الدفاع الروسية: وحدات الإنزال المظلي سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية.

منذ 12 ساعة وزارة الدفاع الروسية: استسلام القوات الأوكرانية بشكل كامل في جزيرة الأفعى قرب أوديسا.

منذ 12 ساعة وزارة الدفاع الروسية: تعطيل 118 مرفقا عسكريا أوكرانيا خلال العمليات العسكرية من بينها 13 مركز قيادة واتصال.

منذ 12 ساعة وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 18 دبابة ومدرعة و7 راجمات صواريخ و41 آلية خلال العمليات العسكرية بأوكرانيا.

منذ 12 ساعة الدفاع الروسية: اتفقنا مع القوات الأوكرانية على تأمين حماية مشتركة لمحطة تشيرنوبل النووية.

منذ 12 ساعة وزارة الدفاع الروسية: مستوى الإشعاع في منطقة مفاعل تشيرنوبل طبيعي.

منذ 12 ساعة الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مقاتلة ومروحية واحدة و5 طائرات مسيرة خلال العمليات العسكرية.

منذ 12 ساعة مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية: روسيا قصفت 33 موقعا مدنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

منذ 12 ساعة وزير الخارجية التركي: لن نغلق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.

منذ 12 ساعة الجيش الأوكراني: قوات روسية استولت على مركبتين للجيش الأوكراني وتتجه بسرعة إلى وسط كييف يتبعها رتل عسكري.

منذ 12 ساعة أ.ف.ب عن وزير الخارجية الفرنسي: قلقون على سلامة الرئيس الأوكراني ومستعدون لمساعدته إذا لزم الأمر.

منذ 12 ساعة أ ف ب: اشتباكات في المنطقة الشمالية من مدينة كييف.

منذ 12 ساعة وزير الاقتصاد الألماني: كل الخيارات لعقوبات على روسيا مطروحة على الطاولة.

منذ 12 ساعة وزير الاقتصاد الفرنسي: هناك كابوس يحدث على الأراضي الأوكرانية وقلوبنا مع الشعب الأوكراني الذي يدافع عن حقه.

منذ 12 ساعة وزير الاقتصاد الفرنسي: نسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لتعزيز استقلالية أوربا في مجال الطاقة وخصوصا الغاز.

منذ 12 ساعة وزير الاقتصاد الفرنسي: العقوبات الاقتصادية الأوربية تستهدف الاقتصاد الروسي وعزله عن النظام المالي الأوربي.

منذ 12 ساعة أمين المجلس العام لحزب “روسيا الموحدة”: أكثر من 120 لاجئا عبروا إلى الأراضي الروسية قادمين من دونباس.

منذ 13 ساعة وزير الدفاع البريطاني: نعتقد أن روسيا تنوي اجتياح أوكرانيا بكاملها.

منذ 13 ساعة الرئيس الأوكراني: طلبنا مساعدة دفاعية من دول شرق أوربا الأعضاء في حلف الناتو.

منذ 13 ساعة وزير الدفاع البريطاني: روسيا خسرت أكثر من 450 من جنودها في اليوم الأول من الحرب.

منذ 13 ساعة وزير الدفاع البريطاني: روسيا أخفقت في تحقيق أهداف اليوم الأول من الحرب وسنحاسب كل من يرتكب جرائم حرب في أوكرانيا.

منذ 13 ساعة الجيش الأوكراني: دمرنا دبابتين وقاذفة صاروخية للانفصاليين وأحبطنا هجوما قرب تروخيزبينكا شمال غرب لوغانسك.

منذ 13 ساعة الرئيس الأوكراني: لا نخاف روسيا لكن ما هي الضمانات لأمن بلادنا وما هي الجهات والدول التي ستقدم هذه الضمانات.

منذ 13 ساعة الرئيس الأوكراني: الكل خائف من إعطائنا ضمانات للانضمام إلى الناتو والحقيقة لا أحد يريدنا في الحلف.

منذ 13 ساعة الرئيس الأوكراني: نواجه العدو وحدنا لحماية وطننا وفي الحقيقة لا أحد يريد أن يحارب معنا.

منذ 13 ساعة الرئيس الأوكراني: بعض المجموعات الاستفزازية دخلت كييف وأطلب من المواطنين الحيطة والحذر والالتزام بحظر التجوال.

منذ 13 ساعة مكتب وزير الدفاع الأوكراني للجزيرة: قواتنا تدمر قبل قليل رتلا من المدرعات الروسية قرب هوستوميل شمال غرب كييف.

منذ 13 ساعة الرئيس الأوكراني: ما زلت في كييف ومع الشعب الأوكراني.

منذ 13 ساعة الرئيس الأوكراني: طلبنا مساعدة دفاعية من دول شرق أوربا الأعضاء في حلف الناتو.

منذ 13 ساعة الرئيس الأوكراني: يجب علينا دفع روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

منذ 13 ساعة زيلينسكي: مقتل جميع المدافعين عن جزيرة زمييني.

منذ 13 ساعة الجيش الأوكراني: تمكنا من صد القوات الروسية قرب مدينة تشيرنيهيف شمال البلاد وأجبرناها على التراجع.

منذ 13 ساعة الرئيس الأوكراني: نحن بحاجة إلى مساعدة دولية فعالة وتحالف مناهض للحرب.

منذ 13 ساعة الرئيس الأوكراني: فقدنا 137 من أبطالنا.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني يفجر جسرا بالقرب من كييف ويوقف طابورا من الدبابات الروسية من إيفانكيف.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: شوارع كييف شبه خالية وسط مخاوف لدى المسؤولين من استعدادات روسية لدخول المدينة.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: سكان كييف يحتمون في الملاجئ تحسبا لضربات جوية روسية.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: دوي انفجار قوي في كييف.

منذ 14 ساعة بلومبرغ: الغزو الروسي لأوكرانيا يحمل مخاطر ضخمة للاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من صدمة جائحة كورونا.

منذ 14 ساعة وزيرة الخارجية البريطانية: حذرنا روسيا من أن أي غزو سيؤدي إلى أشد العقوبات التي فرضناها وكنا صادقين في تحذيرنا.

منذ 14 ساعة قوات حرس الحدود الأوكرانية: مقتل 13 جنديا خلال عملية احتلال القوات الروسية لجزيرة الأفعى بالبحر الأسود.

منذ 14 ساعة نائب وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية قد تدخل مناطق على مشارف كييف اليوم.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: خطوط النقل تلغي رحلات قطارات بين كييف ومناطق عدة في الأقاليم من بينها سومي.

منذ 14 ساعة الجيش الأوكراني: القوات الروسية تواصل إطلاق النار على مواقعنا في دونيتسك ولكن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

منذ 14 ساعة نائب وزير الدفاع الأوكراني: وحدات من الجيش تدافع عن مواقع في 4 جبهات رغم أن القوات المهاجمة أكثر عددا.

منذ 14 ساعة نيويورك تايمز: مسؤولون أوروبيون سابقون يتخلون عن مناصبهم في مجالس إدارة بعض الشركات الروسية البارزة.

منذ 14 ساعة مستشار في الحكومة الأوكرانية: الخطة الروسية هي استخدام الدبابات لاقتحام كييف.

منذ 14 ساعة مستشار في الحكومة الأوكرانية: مستعدون للدفاع عن كييف ولدينا صواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاؤنا.

منذ 14 ساعة مستشار في الحكومة الأوكرانية: اليوم سيكون أصعب يوم.

منذ 14 ساعة الجيش الأوكراني: قواتنا الجوية تتصدى للعدوان الروسي في منطقتي ديمر وإيفانكوفا في كييف.

منذ 14 ساعة الرئيس البولندي: الرئيس الأوكراني أخبرني بوجود طائرات مسيرة تسقط قنابل على مباني كييف.

منذ 14 ساعة السفير الأوكراني لدى كوريا الجنوبية: لم نتوقع أن يحدث هجوم عسكري علينا.

منذ 14 ساعة زيلينسكي: العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد.

منذ 14 ساعة السفير الأوكراني لدى كوريا الجنوبية: نتوقع أن يوفر المجتمع الدولي المساعدات لنا ويوثق حالات الانتهاك.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: بلدية كييف تحث السكان على الاحتماء تحسبا لغارات جوية روسية.

منذ 14 ساعة زيلينسكي: جميع قواتنا العسكرية والأمنية تقوم بدورها بأقصى حد وعلى الأوكرانيين وقف العدو كل من موقعه.

منذ 14 ساعة السفير الروسي لدى اليابان: نؤكد على التعامل الآمن والمسؤول مع المنشآت النووية في مناطق نشاط قواتنا.

منذ 14 ساعة زيلينسكي: القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية على عدة جبهات.

منذ 14 ساعة زيلينسكي: يبدو أن العقوبات التي تفرض على روسيا لا تكفي وهذا نلمسه في تصرفاتها اليوم.

منذ 14 ساعة السفير الروسي لدى اليابان: إدارة بايدن تسعى لإقصاء روسيا من النظام الاقتصادي العالمي.

منذ 14 ساعة الجيش الأوكراني: أوقفنا قوات العدو على حدود نهر تيتيريف وقواتنا الجوية تحمي سماء كييف.

منذ 14 ساعة السفير الروسي لدى اليابان: سيكون هناك ضرر على من يفرض العقوبات ومن تفرض عليه.

منذ 14 ساعة السفير الروسي لدى اليابان: سيكون هناك رد روسي شديد على العقوبات اليابانية على روسيا.

منذ 14 ساعة السفير الروسي لدى اليابان: الأوكرانيون هم من يقررون مستقبل أوكرانيا ولن نحتلها.

أعرب الرئيس الأوكراني #فولوديمير_زيلينسكي عن أسفه لأن كييف "تُركت وحدها" في مواجهة الجيش الروسي، مؤكدا أنه لن يغادر العاصمة. وقال #زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية "لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا"، مضيفا "مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدا". pic.twitter.com/WTbfiCNPDp — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022

منذ 14 ساعة وزير الدفاع الليتواني: روسيا خسرت أكثر من 30 دبابة وحوالي 130 مدرعة و7 طائرات مروحية في أوكرانيا خلال الليل.

منذ 14 ساعة الرئيس الأوكراني: القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات.

منذ 14 ساعة رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية وتستهدف منشآت عسكرية ومدنية على السواء.

منذ 14 ساعة رويترز: رئيس بلدية ريفن الأوكرانية يقول إن المطار يتعرض لضربة صاروخية ولا أنباء عن أضرار كبيرة.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في كييف.

منذ 14 ساعة وزير الخارجية الأوكراني: تمكنا من هزيمة النازيين وسنهزم هذا العدو كذلك.

منذ 14 ساعة وزير الخارجية الأوكراني: كييف لم تشهد مثل هذه الهجمات الصاروخية المروعة منذ الهجوم النازي عام 1941.

منذ 14 ساعة مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في لفيف غربي أوكرانيا.

منذ 14 ساعة أ. ف. ب عن وزير الخارجية الأوكراني: نندد بإطلاق الصواريخ الروسية الرهيبة على كييف.

منذ 14 ساعة رويترز: البنك المركزي الأوكراني يمنع البنوك من القيام بتحويلات إلى كيانات في روسيا أو بيلاروسيا.

منذ 14 ساعة سي إن إن: مسؤولون أمريكيون أكدوا أن قوات روسية قدمت من روسيا وبيلاروسيا متجهة نحو كييف من محورين لتطويقها.

منذ 14 ساعة رويترز عن حرس الحدود الأوكراني: مقتل وجرح عدد من أفرادنا في قصف روسي على منطقة زابوريجيا شرقي البلاد.

منذ 14 ساعة وكالة تاس عن هيئة الطيران الروسية: روسيا قد ترد على حظر رحلات شركة إيروفلوت إلى بريطانيا.

منذ 14 ساعة رويترز عن خدمة حرس الحدود الأوكراني: موقع حدودي أوكراني في منطقة زابوروجيا يتعرض لضربة صاروخية وسقوط ضحايا.

منذ 14 ساعة الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا.

منذ 14 ساعة أ. ف. ب. عن نائب وزير الداخلية الأوكراني: استئناف الضربات الروسية ضد كييف بصواريخ كروز أو صواريخ باليستية.

منذ 14 ساعة أ. ف. ب: الرئيس الأوكراني يقول إنه تلقى معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف.

منذ 14 ساعة أ. ف. ب: الرئيس الأوكراني يقول إنه لن يغادر كييف وعائلته ستبقى في أوكرانيا.

منذ 14 ساعة أ. ف. ب: الرئيس الأوكراني يقول إنه الهدف الأول على لائحة الأهداف الروسية وعائلته الهدف الثاني.

منذ 14 ساعة أ. ف. ب: الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تركت وحدها في مواجهة روسيا.

منذ 14 ساعة رويترز: سفير أوكرانيا لدى اليابان يطلب مزيدا من الذخائر المضادة للطائرات لمواجهة الصواريخ الروسية.

منذ 14 ساعة وكالة الصحافة الفرنسية: دوي انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.