الغزو الروسي لأوكرانيا.. آخر تطورات اليوم الثاني لحظة بلحظة (بث مباشر)
تقاتل القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة، عناصر من الجيش الروسي في العاصمة كييف، في اليوم الثاني لاجتياح أطلقه الرئيس فلاديمير بوتين غير المكترث بالعقوبات الغربية والذي دعا الجيش الأوكراني الى تولي السلطة.
وغداة إطلاق الرئيس الروسي هجوما واسعا ضد أوكرانيا أوقع عشرات القتلى وتسبب بنزوح أكثر من 100 ألف شخص، أعلن الأوربيون عن عقوبات جديدة استهدفت أعلى هرم الدولة الروسية.
لكن الرئيس الروسي يبدو مصمما على مواصلة هجومه سعيا لتغيير النظام في أوكرانيا واصفا حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بانها مجموعة “مدمني مخدرات ونازيين جدد”.
وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي الجمعة “تولوا السلطة. يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم”. وأكد أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف “كإرهابيين” وتستخدم المدنيين “دروعا بشرية”.
وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاوكرانيين الى إلقاء السلاح.
وقال في موسكو “نحن مستعدّون لإجراء مفاوضات في أي وقت، ما إن تسمع القوات المسلحة الأوكرانية نداءنا وتلقي سلاحها”.
وأعلن الناطق باسم الكرملين أيضا أن بوتين مستعد لإرسال وفد الى مينسك في بيلاروسيا “لاجراء مفاوضات مع وفد أوكراني”.
لكن السلطات الأوكرانية تبدو مصممة على القتال فيما دخلت طلائع الوحدات الروسية الجمعة الى الأحياء الشمالية في كييف متسببة بسقوط أول الضحايا.
في حي أوبلون السكني، شاهد مراسل الوكالة الفرنسية للأنباء جثة مدني على رصيف، فيما كان مسعفون يقدمون المساعدة لشخص أخر علق في سيارة سحقتها مدرعة.
وتحدث سكان عن رؤية جثتين يبدو انهما لجنديين روسيين لكن لم يتسن لوكالة الأنباء الفرنسية التأكد من هذه المعلومات.
وأعلنت القوات الأوكرانية أنها تقاتل وحدات مدرعة روسية في بلدتين تقعان على بعد 40 و 80 كلم شمال كييف.
وكانت قوات روسية تقترب أيضا من العاصمة من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية بحسب الجيش الأوكراني.
وبعد فرار الكثير من السكان، الخميس، بدا وسط العاصمة كييف، التي تعد في الأوقات العادية 3 ملايين نسمة والخاضعة حاليا لحظر تجول، مدينة أشباح.
وتمركز رجال مسلحون وانتشرت مدرعات على أبرز مفترقات الطرق القريبة من المباني الحكومية. كان المارة القليلون يتوقفون لتبادل الحديث حول آخر التطورات فيما كانت تسمع صفارات الانذار وانفجارات في المدينة.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستهداف المدنيين. وقال في شريط مصور نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي “هذه الليلة بدأوا قصف أحياء مدنية. هذا يذكرنا (بالهجوم النازي) في 1941” مستخدما اللغة الروسية للجملة الأخيرة ليتوجه إلى المواطنين الروس.
وأشاد زيلينسكي ببطولة الأوكرانيين في مواجهة الغزو الروسي مؤكدا أن جنود بلاده يبذلون “كل في ما وسعهم” للدفاع عن بلدهم. وأكد “ستضطر روسيا إلى التحدث إلينا عاجلا أم اجلا”.
ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية المدنيين في كييف الى “الابلاغ عن تحركات العدو: اصنعوا قنابل مولوتوف، قوموا بتحييد المحتل!”.
ثاني أيام “الغزو”.. لحظة بلحظة:
رويترز: بريطانيا تفرض عقوبات على الرئيس الروسي تتضمن تجميد أصوله.
الخارجية الأمريكية: الوزير بلينكن اتصل بنظيره الأوكراني لعرض الدعم وإدانة تصاعد أعداد القتلى في صفوف المدنيين.
فورين بوليسي: الإدارة الأمريكية قطعت محادثات الحد من التسلح مع روسيا.
وزيرة الخارجية البريطانية: سنفرض عقوبات على بوتين ولافروف ردا على الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا.
الخارجية الأوكرانية: الكرملين يشن عملية عسكرية واسعة النطاق للسيطرة على كييف.
الخارجية الأوكرانية: روسيا تشن ضربات صاروخية على البنية التحتية المدنية في العاصمة كييف ومدن أخرى.
الخارجية الأوكرانية: روسيا تستخدم المقاتلات والصواريخ الباليستية والمدفعية والدبابات والمدرعات في مهاجمتنا.
الخارجية الأوكرانية: روسيا تهاجمنا من أراضيها ومن البحرين الأسود وآزوف والقرم ودونباس وإقليم بيلاروس.
وزارة الدفاع الأوكرانية: المجموعات المدافعة عن كييف تلقت صواريخ موجهة مضادة للدبابات.
عمدة كييف: 5 انفجارات متتالية شمال شرقي العاصمة الأوكرانية.
عمدة كييف: القوات الروسية تنتشر قرب العاصمة الأوكرانية ومجموعات تخريبية توجد داخلها.
عمدة كييف: إقامة نقاط تفتيش عند المداخل الرئيسية المؤدية إلى العاصمة وقرب المواقع الاستراتيجية.
عمدة كييف: تم تكليف لواء الدفاع 112 بحماية العاصمة كييف ضد الهجوم الروسي الوشيك.
عمدة كييف: تم تكليف لواء الدفاع 112 بحماية العاصمة كييف ضد الهجوم الروسي الوشيك.
وول ستريت جورنال عن مسؤول أمني: روسيا تنزل قوة برمائية قرب مدينة ماريوبل الأوكرانية.
وول ستريت جورنال عن مسؤول أمني: المقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي أقوى مما كان متوقعا في البداية.
وول ستريت جورنال عن مسؤول أمني: إدارة بايدن تدرس تقديم دعم إضافي للجيش الأوكراني.
هيئة البث الإسرائيلية: الرئيس الأوكراني طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي الوساطة في المحادثات مع روسيا.
مستشار الرئيس الأوكراني: نعمل بشكل جيد من أجل إحكام سيطرتنا على جزء كبير من أراضينا.
رويترز: منظمة أوابك تؤكد حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي على توفير الإمدادات لضمان استقرار الأسواق.
ماكسار: صور أقمار صناعية تظهر انتشارا واسعا لقوات برية روسية جنوبي بيلاروسيا قرب الحدود الأوكرانية.
عمدة كييف: الأوضاع في العاصمة الأوكرانية سيئة وهذه الليلة ستكون صعبة.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: نتوقع انقطاع خدمات أساسية في أوكرانيا مما سيفاقم الاحتياجات.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لا أحد يمكنه التنبؤ بحجم النزوح داخل أوكرانيا واللجوء خارجها.
جونسون: طلبت في قمة النيتو إجراءات فورية لعزل روسيا عن نظام “سويفت” لإلحاق أقصى قدر من الألم ببوتين ونظامه.
الأمن الروسي يفض مظاهرات مناهضة للحرب على أوكرانيا في مدينة سان بطرسبورغ.
مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارين قرب ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا وإطلاق نار من أسلحة رشاشة.
مسؤول رفيع في البنتاغون: القوات الروسية تقوم بإنزال بحري غرب ماريوبل وتنشر آلاف الجنود هناك.
عمدة كييف: العاصمة الأوكرانية دخلت الآن في مرحلة الدفاع وعلى السكان عدم الخروج والتزام الملاجئ.
الرئاسة الأوكرانية: الرئيس زيلنسكي موجود في كييف ويبحث مع قادة العالم تشكيل صندوق لدعم القوات الأوكرانية.
واشنطن بوست عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: بيجين لم تتجاوب مع مبادرة بايدن للضغط على روسيا وتجنب الغزو.
الرئيس الأوكراني: بحثت مع الرئيس بايدن تعزيز العقوبات ضد روسيا وزيادة المساعدات الدفاعية لأوكرانيا.
المفوض الأوروبي للسياسات الخارجية: سنمنع وصول روسيا ورؤوس الأموال الروسية إلى أسواق المال الأوروبية.
المفوض الأوروبي للسياسات الخارجية: وضعنا الرئيس الروسي ووزير الخارجية ومسؤولين أمنيين على قائمة العقوبات.
جونسون لقادة النيتو: بريطانيا ستفرض عقوبات مباشرة على فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
الأمين العام للنيتو: ما لم تظهر روسيا أي احترام لاتفاقها مع الحلف فذلك يعني ألا سبيل للعمل به مستقبلا.
الأمين العام للنيتو: روسيا أدارت ظهرها للاتفاق بينها وبين الحلف لأن أساسه احترام سيادة الدول.
الأمين العام للنيتو: جزء من قواتنا البحرية والجوية بدأت العمل ضمن الإجراءات الجديدة لحماية أمن أعضاء الحلف.
الأمين العام للنيتو: تم تعزيز قوة المهام الخاصة المشتركة التابعة للحلف من الولايات المتحدة وبريطانيا وأصبحت تضم نحو 40 ألف جندي.
الأمين العام للنيتو: ننشر قواتنا شرقي أوروبا حتى لا يفهم أننا غير جاهزين للدفاع عن أعضاء الحلف.
الأمين العام للنيتو: التهديد قد يتجاوز أوكرانيا وروسيا تتحدى أعراف الأمن في أوروبا وقد تهدد نصف أعضاء الحلف.
الأمين العام للنيتو: حريصون على عدم حدوث أخطاء قد تؤدي لخلق وضع ميداني خطير.
الأمين العام للنيتو: قد تكون الأزمة في أوروبا أخطر إذا هددت روسيا أي بلد عضو في النيتو أو هاجمته.
وول ستريت جورنال: رئيس المخابرات الألمانية عالق في أوكرانيا وهذا دليل على تقييم منخفض للمخاطر عند المخابرات الألمانية والأوربية.
الأمين العام للنيتو: سوف نبدأ تقديم الدعم العسكري ولكن الوضع على الأرض ما زال متغيرا ومن الصعوبة توقع ما سيحدث.
الأمين العام للنيتو: نرى واقعا تتحدى فيه روسيا الأمن الجماعي الأوروبي وسنحملها مع بيلاروسيا نتائج أفعالهما.
الأمين العام للنيتو: هدف روسيا هو إزالة الحكومة المنتخبة في أوكرانيا ونحن نراقب الوضع عن كثب.
الأمين العام للنيتو: ردنا الجماعي على روسيا يجب أن يكون مزيدا من الدعم لدول مثل جورجيا ومولدوفا والبوسنة.
الأمين العام للنيتو: سننشر وحدات من قوات الرد السريع التابعة للحلف برا وبحرا وجوا للاستجابة لأي طوارئ.
الأمين العام للنيتو: علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لعمل المزيد في مواجهة روسيا.
الأمين العام للنيتو: روسيا دمرت السلام في أوروبا والشعب الأوكراني يدافع عن حريته أمام الاجتياح غير المبرر.
مسؤول بالطيران الإيراني: الرحلات الجوية مستمرة بين طهران وموسكو والممر الجوي فوق أوكرانيا هو فقط الذي تأثر.
نيوزويك عن مسؤولين أوكرانيين: تقارير عن وجود قائمة قتل تشمل مسؤولين أوكرانيين حاليين وسابقين.
الدفاع الروسية: قواتنا صادرت كميات من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا.
الدفاع الروسية: إسقاط 6 مقاتلات ومروحية و5 مسيرات تابعة للجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم.
مراسل الجزيرة على الحدود البولندية الأوكرانية: توقعات بوصول 30 الف لاجئ من أوكرانيا يوميا.
منظمة العفو الدولية: بعض هجمات الجيش الروسي ربما تسببت بجرائم حرب وتجاهلت حماية أرواح المدنيين.
وزارة الدفاع الروسية: تم إخراج 211 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل.
بلومبيرغ عن كبير مستشاري الخارجية الأمريكية: استهداف الخام الروسي لن يجعل بوتين يعاني بل واشنطن وحلفاؤها,
بلومبيرغ عن مسؤول أمريكي: إذا فرضنا عقوبات على الخام الروسي فإن موسكو ستبيع نصف إنتاجها بضعف السعر.
مسؤول أمريكي: روسيا تقوم بحملة تضليل من خلال نشر تقارير كاذبة حول استسلام قوات أوكرانية على نطاق واسع.
فايننشل تايمز: حزمة العقوبات الثانية ضد روسيا ستضم بنكي “ألفا” و”أوتكريتي” للبنوك المحظورة من التمويل الأوروبي.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تنطلق مجددا في العاصمة الأوكرانية كييف عقب سماع إطلاق نار واشتباكات.
رويترز: السلطات الروسية تحد جزئيا من قدرة الوصول إلى فيسبوك وتقول إن ذلك بسبب رقابة الموقع على الإعلام الروسي.
مفوض السياسات الخارجية بالاتحاد الأوربي: لا يمكن التنبؤ بما سيقوم به بوتين ونرى دولة قوية تجتاح جارة لها.
أكسيوس: الرئيس الأوكراني زيلينسكي قال لقادة الاتحاد الأوربي في اتصال أمس “قد تكون هذه آخر مرة ترونني فيها على قيد الحياة”.
المتحدث باسم الحكومة البولندية: غلق المجال الجوي لبولندا أمام الطائرات الروسية بداية من منتصف الليل.
ألفاظ نابية.. آخر ما سُمع على جزيرة زيمني الأوكرانية لحظة قصف الروس وإبادة حرس الحدود الأوكراني#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/dhRNX2xjAh
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
وزير خارجية أوكرانيا للقادة الأوربيين: افصلوا روسيا عن نظام سويفت المصرفي كي لا يتكرر ما يجري في أوكرانيا.
ستولتنبرغ: ندعو روسيا للوقف الفوري لأعمالها العسكرية ونعرب عن تضامننا مع أوكرانيا.
نائب وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية فقدت 10 مقاتلات و7 مروحيات وأكثر من 500 آلية عسكرية.
وزير الخارجية الأوكراني: سنقدم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أدلة على جرائم حرب وانتهاكات روسية.
وزير الخارجية الأوكراني: الهجمات الروسية على رياض أطفال ودور أيتام في أوكرانيا جرائم حرب.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: السلطات الروسية اعتقلت نحو 2000 مواطن تظاهروا سلميا ضد الحرب.
رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: أطلب من الرئيس بوتين وقف إراقة الدماء فورا في أوكرانيا.
رويترز عن وزيرة الخارجية الألمانية: سنقوم بعزل النظام الروسي على المستوى الدولي.
الانفصاليون في دونيتسك: سيطرنا على 3 بلدات جنوبي إقليم دونباس.
وزارة الدفاع البريطانية: القوات الروسية أحرزت تقدما محدودا وأوكرانيا تحتفظ بالسيطرة على المدن الرئيسية.
هيئة الأركان الأوكرانية: العدو يواصل هجومه بقوات كبيرة في اتجاه العاصمة كييف.
هيئة الأركان الأوكرانية: نظام دفاعنا الجوي دمر عدة صواريخ باليستية وطائرتين للقوات الروسية.
زاخاروفا: من حق روسيا الرد على خطوات الغرب تجاه وسائل الإعلام الروسية.
زاخاروفا: الغرب هو الذي قضى على معايير حقوق الإنسان وحرية التعبير.
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: نأسف لإعلان كييف قطع العلاقات مع موسكو.
زاخاروفا: نثق في إعادة العلاقات الودية بين الشعبين الروسي والأوكراني وعلاقاتنا أقوى من سياسة حكومة كييف.
زاخاروفا: البعثات الدبلوماسية في كييف كانت دائما محاصرة من قبل القوميين المتشددين.
زاخاروفا: الجانب الأوكراني أوقف خلال السنوات الأخيرة عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون مع روسيا.
زاخاروفا: حكومة كييف تنفذ أوامر دول أخرى ليست في صالح الشعب الأوكراني.
زاخاروفا: نقوم بكل ما يلزم لحماية العاملين في المنظمات الدولية بأوكرانيا.
الخارجية الروسية: العملية العسكرية في أوكرانيا لا تشكل خطرا على المدنيين وفق خطة الرئيس بوتين.
زاخاروفا: لافروف سيشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر الحد من التسلح بجنيف الاثنين والثلاثاء المقبلين.
السيناتور الديمقراطي كريستوفر كونز: تأثير العقوبات المدمر سيشمل دائرة بوتين من طبقة رجال الأعمال.
السيناتور الديمقراطي كريستوفر كونز: عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها ضد روسيا سيكون لها تأثير مدمر.
عمدة كييف: إطلاق نار وانفجارات في عدد من أحياء العاصمة الأوكرانية وقواتنا تتصدى لمجموعات تخريب روسية.
رويترز عن وزارة الدفاع الأوكرانية: دمرنا عدة صواريخ باليستية وطائرتين روسيتين على الأقل.
رويترز عن مسؤول أوروبي: #الاتحادالأوروبي قرر تجميد الأصول المالية للرئيس الروسي فلاديمير #بوتين ووزير الخارجية #سيرغي_لافروف #روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/1iDwPMAb2A
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
وزير الخارجية الفرنسي: روسيا تستخدم دونباس كمبرر لشن هجوم عنيف على سيادة أوكرانيا.
وزير الخارجية الفرنسي: بوتين لا يهاجم أوكرانيا فقط وإنما يوجه حربه ضد الديمقراطية والحرية.
وزير الخارجية الفرنسي: يجب أن يشعر الأوكرانيون بدعمنا على المدى الطويل.
مسؤول أمريكي للجزيرة: ما زلنا نشهد المرحلة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا وبوتين لم يستخدم معظم قواته.
مسؤول أمريكي للجزيرة: القوات الأوكرانية تستخدم صواريخ سام بفعالية ضد الطائرات الحربية الروسية.
مسؤول أمريكي للجزيرة: تقدم القوات الروسية من العاصمة كييف ليس بالسرعة التي كانت متوقعة.
مسؤول أمريكي للجزيرة: القوات الروسية تواصل اقترابهامن كييف من 3 محاور.
وزارة الدفاع الأوكرانية: قواتنا شنت هجوما مضادا على القوات الروسية في منطقة بيلوفودسك في لوغانسك.
رويترز عن مصادر في أوبك+: من المرجح أن تلتزم أوبك+ بسياسة إنتاج النفط الحالية في اجتماع 2 مارس رغم ارتفاع الأسعار بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وكالة ملاحة مولدوفا: إصابة ناقلة تحمل علم مولدوفا بصاروخ قرب مرفأ أوديسا وإصابة اثنين من طاقمها.
مراسل الجزيرة: تنظيم رحلات طارئة بالقطار من كييف إلى مدينة لفيف غربا مع منح أولوية السفر للنساء والأطفال.
الكرملين: الوفد الروسي إلى مينسك سيضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية والرئاسة الروسية.
فايننشل تايمز: لن يخضع بوتين ولافروف لحظر السفر ما يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا.
فايننشل تايمز: الاتحاد الأوربي يستعد لتجميد أصول تابعة لبوتين ولافروف.
#حديث_الصورة
صور مؤثرة لمواطنين أوكرانيين يغادرون وطنهم متوجهين إلى #سلوفاكيا عبر الحدود فرارًا من ويلات الحرب التي شنتها روسيا على بلادهم#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/bhMgXq9AGi
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
الكرملين: بوتين مستعد لإرسال وفد للتفاوض مع أوكرانيا بعد إعلان كييف استعدادها لبحث مسألة حياد أوكرانيا.
الكرملين: لوكاشينكو عرض على بوتين في اتصال هاتفي استعداد مينسك لاستضافة مفاوضات روسية أوكرانية.
الكرملين: روسيا على استعداد لإرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع أوكرانيا.
رويترز عن مسؤول أوربي: الاتحاد الأوربي قرر تجميد أصول بوتين ولافروف في دول الاتحاد.
رويترز عن إعلام روسي: الوفد قد يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية.
رويترز عن إعلام روسي: موسكو مستعدة لإرسال وفد إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية: مقتل 200 عسكري أوكراني من القوات الخاصة خلال عملية السيطرة على مطار غوستوميل.
وزارة الدفاع الأوكرانية: خسائر القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية بلغت 1000 قتيل.
وزارة الدفاع الأوكرانية: العاصمة كييف تحت سيطرة قواتنا المسلحة لكن المنطقة الأكثر خطورة هي غوستوميل.
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مطار غوستوميل في ضواحي كييف.
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية لن تستهدف الأحياء السكنية في كييف.
وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية أطبقت الحصار على مدينة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا من جميع الجهات.
الرئيس الأوكراني:
• الحرب الروسية ليست ضد #أوكرانيا فقط وإنما ضد #أوروبا بأكملها
• القصف الروسي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين لم يتوقف رغم العقوبات
• نطالب بعزل كامل لروسيا
• أطالب الرئيس الروسي بالتحدث#روسيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/O1A9JuTryE
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين: واشنطن علمت لاحقا أن بيجين قدمت المعلومات الاستخبارية الأمريكية لموسكو.
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين: واشنطن شاركت المعلومات الاستخباراتية مع بيجين لحثها على المساعدة في تجنب الحرب.
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين: واشنطن قدمت لبيجين معلومات استخباراتية تظهر زيادة القوات الروسية قرب أوكرانيا.
نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين: الولايات المتحدة بحثت مع الصين طيلة 3 أشهر زيادة القوات الروسية قرب أوكرانيا.
الدفاع الروسية: القوات الروسية تسيطر على مطار غوستوميل في ضواحي كييف.
وكالات أنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: موسكو سيطرت على ساحة جوية قرب كييف وأنزلت مظليين.
الجيش الأوكراني: تدمير جسر صغير في محيط مدينة إيفنكيف لإعاقة تقدم القوات الروسية نحو العاصمة.
عمدة كييف: العاصمة الأوكرانية دخلت الآن في مرحلة الدفاع وعلى السكان عدم الخروج والتزام الملاجىء.
وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع: القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا تهاجم مواقع الجيش الأوكراني بدعم من الجيش الروسي.
عمدة كييف: العاصمة الأوكرانية دخلت الآن في مرحلة دفاعية.
وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تعزل مدينة كييف من جهة الغرب.
مراسل الجزيرة: قوات روسية تتقدم نحو ماريوبل على بحر آزوف قادمة من روسيا شرقا ومن القرم غربا.
رويترز عن رئيس المجلس الأوربي: ناقشنا مع القادة الأوروبيين كيفية وقف صادرات الفحم من دونباس المحتلة.
مراسل الجزيرة: قوات أوكرانية خاصة تشدد إجراءات الأمن قرب المقار الحكومية في كييف.
الرئيس الألماني:ألمانيا ستقوم بدورها لردع بوتين عن استخدام العنف ضد شركائنا في الناتو.
أوكرانية تغني نشيد بلادها وسط أنقاض منزلها بعد تعرضه لقصف روسي#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/rNuCOUG6TF
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
مراسل الجزيرة: المئات من سكان كييف يتجمعون في عدد من محطات مترو الأنفاق للاحتماء من ضربات جوية محتملة.
رويترز عن رئيس المجلس الأوربي: حزمة ثالثة من العقوبات يمكن أن تستهدف قطاعي الطاقة والمال في روسيا.
مراسل الجزيرة: قوات أوكرانية خاصة تشدد إجراءات الأمن قرب المقرات الحكومية في كييف.
الرئيس الألماني: لا نريد عداوة مع الشعب الروسي لكن هذا الظلم لا يمكن أن يستمر دون رد.
الرئيس الألماني: أناشد الرئيس بوتين أن يوقف جنون هذه الحرب.
الرئيس الأوكراني: القصف الروسي مستمر على الأحياء السكنية ومناطق وجود المدنيين.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نتابع التطورات في أوكرانيا عن كثب وسنسجل كل الخروقات.
المتحدث باسم الحكومة الألمانية للجزيرة: نبقي على سياساتنا بعدم إعطاء أسلحة ألمانية لأوكرانيا.
التلفزيون الصيني: بوتين يعرب في اتصال بالرئيس الصيني عن استعداد روسيا لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا.
اليونيسف: العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لحياة 7.5 مليون طفل وندعو لتوفير الحماية لهم.
أ.ف.ب: الرئيس الصيني يدعو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي إلى إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني: قتال عنيف وقع صباح اليوم في تشيرنيهيف وغوستوميل وميليتوبول راح ضحيته كثيرون.
وزارة الدفاع الأوكرانية: طائرة ميغ-29 أوكرانية تسقط طائرة سوخوي-35 روسية.
وزير الخارجية الروسي: النازية أصبحت أساسا في #أوكرانيا وأغرقت هذه الدولة بمأساة#روسيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/NU89AXpkc3
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
الرئيس الأوكراني: أطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحدث معي.
الرئيس الأوكراني: نطلب من سكان أوربا الذين يتمتعون بخبرة عسكرية الدفاع عن أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني: القصف الروسي مستمر على المناطق السكنية والمدنيين رغم العقوبات.
الرئيس الأوكراني: نطلب من أوربا عزل روسيا وطرد سفرائها وتشديد العقوبات عليها.
الرئيس الأوكراني: الحرب الروسية ليست ضد أوكرانيا فقط وإنما ضد أوربا بأكملها.
الكرملين: الأسد يعرب في اتصال ببوتين عن تأييده للعملية العسكرية الروسية في دونباس ويصفها بالتصحيح للتاريخ.
رويترز: التلفزيون الأوكراني يقدم إرشادات عن كيفية تصنيع قنابل المولوتوف.
وزير القوات المسلحة البريطانية: نريد أن نرى أكبر قدر ممكن من العتاد البريطاني لدى الأوكرانيين.
المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان: ندين الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين ضد الحرب في روسيا.
المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان: لدينا قلق بالغ إثر تقارير عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بأوكرانيا.
رويترز عن الرئيس الأوكراني: أدعو المواطنين الأوربيين للتظاهر للضغط على حكوماتهم لاتخاذ قرارات حاسمة.
وزير القوات المسلحة البريطانية: سنرسل قوات مسلحة إلى إستونيا في وقت أبكر مما كان مخططا له.
مراسل الجزيرة: تصاعد حدة القصف المدفعي في منطقة أبولون بكييف حيث تحاول القوات الروسية فرض سيطرتها.
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: نقل مباريات الأندية والمنتخبات الروسية الأوكرانية إلى ملاعب جديدة#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/zsJqHmLQQF
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
رويترز عن الرئيس الأوكراني: أدعو الرئيس الروسي للجلوس معي إلى مائدة التفاوض.
رويترز عن الرئيس الأوكراني: رد الفعل الأوربي غير كاف وكذلك المساعدات في حين تهاجم الدبابات الروسية شعبنا.
رويترز عن الرئيس الأوكراني: أوروبا ما زال بإمكانها وقف العدوان إذا تحركت بسرعة.
وزير القوات المسلحة البريطانية: يصعب إلى حد ما تطبيق منطقة حظر طيران في مجال جوي معاد ضد خصم مثل روسيا.
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: روسيا سترد بعقوبات مضادة وهي جاهزة وستستهدف نقاط ضعف لدى الغرب.
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: روسيا استعدت بشكل جيد للعقوبات واتخذت جميع الإجراءات الوقائية.
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جنبت أوربا نزاعا شاملا.
رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: روسيا لن تسمح بأن تتحول أوكرانيا إلى خنجر في يد واشنطن.
وزير القوات المسلحة البريطانية: يجب ألا تقوم قواتنا وقوات الناتو بدور نشط بأوكرانيا تفاديا لمخاطر سوء التقدير.
مراسل الجزيرة: القوات الأوكرانية الخاصة تنتشر في محيط البرلمان في العاصمة كييف وتمنع الاقتراب من المنطقة.
رويترز عن أردوغان: رد فعل الناتو على الهجوم الروسي يجب أن يكون أكثر حزما والإدانة وحدها لا تكفي.
مراسل الجزيرة: القوات الأوكرانية تلقت تعليمات بإطلاق النار ردا على أي حركة مريبة قرب المقار الحكومية بكييف.
مراسل الجزيرة: قوات أوكرانية خاصة تشدد إجراءات الأمن قرب المقرات الحكومية في كييف.
قوات بريطانية تقوم بنقل معدات عسكرية إلى #لاتفيا كجزء من بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو"#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/fYN1SGQTzC
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
مراسل الجزيرة على الحدود البولندية الأوكرانية: الجيش البولندي يجري تدريبات مع القوات الأمريكية على حماية الحدود.
رويترز عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية: روسيا ستستعيد السلام في أوكرانيا بسرعة وتمنع نزاعا أكبر في أوربا.
رويترز عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي: السبيل الوحيد أمام أوكرانيا للخروج من الأزمة هو الحيادية.
رويترز عن متحدث باسم الحكومة الألمانية: تعليق العمل بنظام سويفت المالي ستكون له آثار كبيرة على اقتصادنا.
الكرملين: التطبيع مع المجتمع الدولي ممكن إذا أدرك ضرورة العملية العسكرية الروسية.
لافروف: مستعدون للتفاوض فقط عند تنفيذ شروط بوتين بأن تلقي أوكرانيا السلاح وتشكل حكومة ممثلة للجميع.
لافروف: النظام الحالي في كييف يخضع للولايات المتحدة والغرب والنازيين الجدد.
الكرملين: موسكو أخذت بعين الاعتبار التصريحات القادمة من كييف بشأن التفاوض على حيادية أوكرانيا وتقوم بتحليلها.
مراسل الجزيرة: سماع إطلاق نار في مدينة ماريوبل على بحر آزوف.
لافروف: بعد استكمال هذه العملية العسكرية وتحرير أوكرانيا من العسكرة سنسمح لشعبها بتقرير مصيره.
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي روسي للمناطق الجنوبية لمدينة دينيبرو شرقي أوكرانيا.
لافروف: حاولنا إقناع كييف والغرب بتنفيذ اتفاقيات مينسك لكن محاولاتنا لم تلق صدى.
مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني يدفع بصواريخ أرض جو من طراز بوك من قواعده في كرامتورسك إلى مناطق مفتوحة.
وزارة الدفاع الأوكرانية تنشر صورا تقول إنها لرتل عسكري روسي تم تدميره وجثث جنود من القوات الانفصالية قتلوا خلال اشتباكات مع الجيش الأوكراني في #خيرسون#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/1o9x3GG3e3
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
لافروف: روسيا سعت لحل دبلوماسي منذ التوقيع على اتفاقيات مينسك التي كان يمكن أن تضمن سيادة أوكرانيا.
مراسل الجزيرة: قصف روسي لمدينة ماريوبل على بحر آزوف جنوب شرقي دونباس.
مراسل الجزيرة: انطلاق صفارات الإنذار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.
لافروف: الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا لردع روسيا.
لافروف: الناتو سعى لضم أوكرانيا وجورجيا متجاهلا تصورنا الأمني.
لافروف: مهتمون بأن يصبح الشعب الأوكراني مستقلا وأن تكون لديه حكومة تمثل تنوعه المختلف.
لافروف: لا نسعى لاحتلال أوكرانيا وهدف العملية العسكرية نزع سلاحها واجتثاث النازية منها.
لافروف: لا يمكن الاعتراف بحكومة تقوم بقمع وإبادة شعبها وتمنع اللغة الروسية.
لافروف: الرئيس الأوكراني لم يلتزم باتفاقية مينسك وتحالف مع الناتو وسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وزير الخارجية الروسي: الرئيس الأوكراني يكذب ويقول إنه مستعد لبحث الوضع المحايد.
لافروف: تدخلنا جاء لحماية إقليم دونباس من الاعتداءات الأوكرانية المتكررة.
الجيش الأوكراني: القوات الروسية استولت على بزات ومعدات عسكرية أوكرانية واستخدمتها في اقتحام العاصمة كييف.
مراسل الجزيرة: أصوات انفجارات وإطلاق مضادات جوية في كييف.
مراسل الجزيرة نقلا عن السلطات المحلية: معارك عنيفة على مداخل مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني: ندافع عن وطننا وحدنا والعالم يشاهد الحرب عن بعد#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/Ff0yHoqlDv
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
مصدر في وزارة الدفاع الروسية: روسيا لم توجه ضربات صاروخية للعاصمة الأوكرانية كييف.
مراسل الجزيرة: سماع رشقات أسلحة ثقيلة ودوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف.
رئيس المجلس الأوربي: حزمة ثالثة من العقوبات ضد روسيا في الطريق ويجب إيقاف معاناة الأبرياء.
رئيسة المفوضية الأوربية: تحدثت مع زيلنسكي الذي يقود بلاده في مواجهة الاجتياح الروسي وأكدت له دعمنا.
الاتحاد الأوربي لكرة القدم: نقل مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية إلى ملاعب محايدة.
الاتحاد الأوربي لكرة القدم يقرر نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرغ الروسية إلى باريس.
مستشار في الرئاسة الأوكرانية لرويترز: لا نخشى الحوار مع روسيا بما في ذلك بحث وضع حيادية أوكرانيا.
مراسل الجزيرة: أصوات انفجارات في العاصمة كييف.
مراسل الجزيرة: أصوات انفجارات عنيفة وسط دونيتسك.
مستشار في الرئاسة الأوكرانية لرويترز: نريد السلام وإذا كانت المفاوضات لا تزال ممكنة فيجب إجراؤها.
رويترز: دوي انفجارات عنيفة في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.
أ.ف.ب عن الجيش الأوكراني: القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة كييف من الشرق والشمال الشرقي.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الرابعة منذ فجر اليوم.
وزارة الدفاع الأوكرانية: تدمير رتل تابع للقوات الانفصالية في خيرسون.
وزراة الدفاع الأوكرانية تنشر صورا لما قالت إنها جثث لجنود من القوات الانفصالية قتلوا خلال اشتباكات في خيرسون.
#شاهد | أوكرانيون يصطفون للتبرع بالدم في مدينة #دينبرو الأوكرانية#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/MV4vYpggRV
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
السفير الأوكراني في لندن يحث الناتو على إغلاق المجال الجوي الأوكراني أمام جميع الطائرات الروسية.
وزارة الداخلية الأوكرانية: قتل جنود روس يرتدون ملابس عسكرية أوكرانية.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف للمرة الثالثة منذ فجر اليوم.
الرئيس الأوكراني: رئيسة المفوضية الأوربية طلبت مزيدا من الضغط على روسيا وزيادة العقوبات عليها.
مراسل الجزيرة: اجتماع طارئ اليوم لوزراء الخارجية الأوربيين في بروكسل بشأن التطورات في أوكرانيا.
الجيش الأوكراني: رصد جواسيس ومخربين روس على بعد 3 أميال من كييف وسط تقدم قوات روسية نحو العاصمة.
مراسل الجزيرة: اشتباكات وتبادل إطلاق نار داخل حي أبولون في كييف بعد دخول المدرعات الروسية.
هيئة الطيران الروسية: تعليق رحلات الطيران البريطانية إلى روسيا.
مصدر أمني أوكراني للجزيرة: قتال عنيف في حي أبولون في كييف والقوات والسكان يتصدون للقوات الروسية.
وزارة الدفاع الروسية: استسلام أكثر من 150 جنديا أوكرانيا خلال عملياتنا العسكرية في أوكرانيا.
الوكالة النووية الأوكرانية: سجلنا تزايدا في مستويات الإشعاع في تشيرنوبل.
آليات عسكرية روسية تنتشر في شوارع مدينة #ميليتوبول شرق #أوكرانيا#روسيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/rU2lVbdhT8
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
مستشار الرئيس الأوكراني: أسقطنا صاروخين من طراز كروز وطائرة فوق كييف.
الجيش الأوكراني: طائرات روسية تحمل مظليين هبطت في مطار غوميل في بيلاروسيا.
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تحاول السيطرة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية.
مراسل الجزيرة: الانفصاليون في دونيتسك يعلنون وقوع خسائر في صفوفهم خلال المعارك على جبهة دونباس.
مراسل الجزيرة: الانفصاليون في دونيتسك يسيطرون على 3 بلدات في المحور الجنوبي بعد معارك مع الجيش الأوكراني.
رئاسة الحكومة البريطانية: جونسون يعد زيلينكسي في مكالمة هاتفية بتعزيز دعم بريطانيا لأوكرانيا.
مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني ينشر دبابات في منطقة أبولون في كييف ويحذر من دخول قوات روسية للحي.
الجيش الأوكراني: قواتنا قتلت جنودا روسا قرب بلدة أوليشكي في مدينة خيرسون.
مراسل الجزيرة: الشرطة تشدد إجراءات الأمن في كييف وتسير دوريات قرب المرافق الحكومية.
وزير الاقتصاد الفرنسي: الاتحاد الأوربي يريد قطع كافة الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي.
وزارة الدفاع الروسية: وحدات الإنزال المظلي سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية.
وزارة الدفاع الروسية: استسلام القوات الأوكرانية بشكل كامل في جزيرة الأفعى قرب أوديسا.
مكتب وزير الدفاع الأوكراني للجزيرة: قواتنا دمرت قبل قليل رتلا من المدرعات الروسية قرب هوستوميل شمال غرب #كييف#روسيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/mBBXthzBHb
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
وزارة الدفاع الروسية: تعطيل 118 مرفقا عسكريا أوكرانيا خلال العمليات العسكرية من بينها 13 مركز قيادة واتصال.
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا دمرت 18 دبابة ومدرعة و7 راجمات صواريخ و41 آلية خلال العمليات العسكرية بأوكرانيا.
الدفاع الروسية: اتفقنا مع القوات الأوكرانية على تأمين حماية مشتركة لمحطة تشيرنوبل النووية.
وزارة الدفاع الروسية: مستوى الإشعاع في منطقة مفاعل تشيرنوبل طبيعي.
الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مقاتلة ومروحية واحدة و5 طائرات مسيرة خلال العمليات العسكرية.
مسؤول بوزارة الداخلية الأوكرانية: روسيا قصفت 33 موقعا مدنيا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وزير الخارجية التركي: لن نغلق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.
الجيش الأوكراني: قوات روسية استولت على مركبتين للجيش الأوكراني وتتجه بسرعة إلى وسط كييف يتبعها رتل عسكري.
أ.ف.ب عن وزير الخارجية الفرنسي: قلقون على سلامة الرئيس الأوكراني ومستعدون لمساعدته إذا لزم الأمر.
أ ف ب: اشتباكات في المنطقة الشمالية من مدينة كييف.
لحظة بلحظة.. آخر تطورات حرب روسيا على أوكرانيا
البث الحي: https://t.co/rRvdFEZEcg#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/Tx2P8oBODb
— الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) February 25, 2022
وزير الاقتصاد الألماني: كل الخيارات لعقوبات على روسيا مطروحة على الطاولة.
وزير الاقتصاد الفرنسي: هناك كابوس يحدث على الأراضي الأوكرانية وقلوبنا مع الشعب الأوكراني الذي يدافع عن حقه.
وزير الاقتصاد الفرنسي: نسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لتعزيز استقلالية أوربا في مجال الطاقة وخصوصا الغاز.
وزير الاقتصاد الفرنسي: العقوبات الاقتصادية الأوربية تستهدف الاقتصاد الروسي وعزله عن النظام المالي الأوربي.
أمين المجلس العام لحزب “روسيا الموحدة”: أكثر من 120 لاجئا عبروا إلى الأراضي الروسية قادمين من دونباس.
وزير الدفاع البريطاني: نعتقد أن روسيا تنوي اجتياح أوكرانيا بكاملها.
الرئيس الأوكراني: طلبنا مساعدة دفاعية من دول شرق أوربا الأعضاء في حلف الناتو.
وزير الدفاع البريطاني: روسيا خسرت أكثر من 450 من جنودها في اليوم الأول من الحرب.
وزير الدفاع البريطاني: روسيا أخفقت في تحقيق أهداف اليوم الأول من الحرب وسنحاسب كل من يرتكب جرائم حرب في أوكرانيا.
الجيش الأوكراني: دمرنا دبابتين وقاذفة صاروخية للانفصاليين وأحبطنا هجوما قرب تروخيزبينكا شمال غرب لوغانسك.
الرئيس الأوكراني: لا نخاف روسيا لكن ما هي الضمانات لأمن بلادنا وما هي الجهات والدول التي ستقدم هذه الضمانات.
الرئيس الأوكراني #فولوديمير_زيلينسكي: ما زلت في #كييف ومع الشعب الأوكراني#روسيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/zBf6uSFcZI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
الرئيس الأوكراني: الكل خائف من إعطائنا ضمانات للانضمام إلى الناتو والحقيقة لا أحد يريدنا في الحلف.
الرئيس الأوكراني: نواجه العدو وحدنا لحماية وطننا وفي الحقيقة لا أحد يريد أن يحارب معنا.
الرئيس الأوكراني: بعض المجموعات الاستفزازية دخلت كييف وأطلب من المواطنين الحيطة والحذر والالتزام بحظر التجوال.
مكتب وزير الدفاع الأوكراني للجزيرة: قواتنا تدمر قبل قليل رتلا من المدرعات الروسية قرب هوستوميل شمال غرب كييف.
الرئيس الأوكراني: ما زلت في كييف ومع الشعب الأوكراني.
الرئيس الأوكراني: طلبنا مساعدة دفاعية من دول شرق أوربا الأعضاء في حلف الناتو.
الرئيس الأوكراني: يجب علينا دفع روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
زيلينسكي: مقتل جميع المدافعين عن جزيرة زمييني.
الجيش الأوكراني: تمكنا من صد القوات الروسية قرب مدينة تشيرنيهيف شمال البلاد وأجبرناها على التراجع.
الرئيس الأوكراني: نحن بحاجة إلى مساعدة دولية فعالة وتحالف مناهض للحرب.
الرئيس الأوكراني: فقدنا 137 من أبطالنا.
مراسل الجزيرة: الجيش الأوكراني يفجر جسرا بالقرب من كييف ويوقف طابورا من الدبابات الروسية من إيفانكيف.
مراسل الجزيرة: شوارع كييف شبه خالية وسط مخاوف لدى المسؤولين من استعدادات روسية لدخول المدينة.
مراسل الجزيرة: سكان كييف يحتمون في الملاجئ تحسبا لضربات جوية روسية.
مراسل الجزيرة: دوي انفجار قوي في كييف.
أوكرانيون يلجأون إلى محطات المترو هربا من الضربات العسكرية الروسية على العاصمة #كييف#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/O33jbUhbW9
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
بلومبرغ: الغزو الروسي لأوكرانيا يحمل مخاطر ضخمة للاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من صدمة جائحة كورونا.
وزيرة الخارجية البريطانية: حذرنا روسيا من أن أي غزو سيؤدي إلى أشد العقوبات التي فرضناها وكنا صادقين في تحذيرنا.
قوات حرس الحدود الأوكرانية: مقتل 13 جنديا خلال عملية احتلال القوات الروسية لجزيرة الأفعى بالبحر الأسود.
نائب وزير الدفاع الأوكراني: القوات الروسية قد تدخل مناطق على مشارف كييف اليوم.
مراسل الجزيرة: خطوط النقل تلغي رحلات قطارات بين كييف ومناطق عدة في الأقاليم من بينها سومي.
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تواصل إطلاق النار على مواقعنا في دونيتسك ولكن الوضع لا يزال تحت السيطرة.
نائب وزير الدفاع الأوكراني: وحدات من الجيش تدافع عن مواقع في 4 جبهات رغم أن القوات المهاجمة أكثر عددا.
نيويورك تايمز: مسؤولون أوروبيون سابقون يتخلون عن مناصبهم في مجالس إدارة بعض الشركات الروسية البارزة.
مستشار في الحكومة الأوكرانية: الخطة الروسية هي استخدام الدبابات لاقتحام كييف.
مستشار في الحكومة الأوكرانية: مستعدون للدفاع عن كييف ولدينا صواريخ مضادة للدبابات قدمها حلفاؤنا.
مستشار في الحكومة الأوكرانية: اليوم سيكون أصعب يوم.
الجيش الأوكراني: قواتنا الجوية تتصدى للعدوان الروسي في منطقتي ديمر وإيفانكوفا في كييف.
الرئيس البولندي: الرئيس الأوكراني أخبرني بوجود طائرات مسيرة تسقط قنابل على مباني كييف.
السفير الأوكراني لدى كوريا الجنوبية: لم نتوقع أن يحدث هجوم عسكري علينا.
زيلينسكي: العالم يواصل مشاهدة ما يحدث في أوكرانيا من بعيد.
السفير الأوكراني لدى كوريا الجنوبية: نتوقع أن يوفر المجتمع الدولي المساعدات لنا ويوثق حالات الانتهاك.
مراسل الجزيرة: بلدية كييف تحث السكان على الاحتماء تحسبا لغارات جوية روسية.
زيلينسكي: جميع قواتنا العسكرية والأمنية تقوم بدورها بأقصى حد وعلى الأوكرانيين وقف العدو كل من موقعه.
السفير الروسي لدى اليابان: نؤكد على التعامل الآمن والمسؤول مع المنشآت النووية في مناطق نشاط قواتنا.
زيلينسكي: القوات الأوكرانية أوقفت تقدم القوات الروسية على عدة جبهات.
زيلينسكي: يبدو أن العقوبات التي تفرض على روسيا لا تكفي وهذا نلمسه في تصرفاتها اليوم.
السفير الروسي لدى اليابان: إدارة بايدن تسعى لإقصاء روسيا من النظام الاقتصادي العالمي.
الجيش الأوكراني: أوقفنا قوات العدو على حدود نهر تيتيريف وقواتنا الجوية تحمي سماء كييف.
السفير الروسي لدى اليابان: سيكون هناك ضرر على من يفرض العقوبات ومن تفرض عليه.
السفير الروسي لدى اليابان: سيكون هناك رد روسي شديد على العقوبات اليابانية على روسيا.
السفير الروسي لدى اليابان: الأوكرانيون هم من يقررون مستقبل أوكرانيا ولن نحتلها.
أعرب الرئيس الأوكراني #فولوديمير_زيلينسكي عن أسفه لأن كييف "تُركت وحدها" في مواجهة الجيش الروسي، مؤكدا أنه لن يغادر العاصمة.
وقال #زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية "لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا"، مضيفا "مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدا". pic.twitter.com/WTbfiCNPDp
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
وزير الدفاع الليتواني: روسيا خسرت أكثر من 30 دبابة وحوالي 130 مدرعة و7 طائرات مروحية في أوكرانيا خلال الليل.
الرئيس الأوكراني: القوات الروسية توقفت عن التقدم في معظم الاتجاهات.
رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية وتستهدف منشآت عسكرية ومدنية على السواء.
رويترز: رئيس بلدية ريفن الأوكرانية يقول إن المطار يتعرض لضربة صاروخية ولا أنباء عن أضرار كبيرة.
مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في كييف.
وزير الخارجية الأوكراني: تمكنا من هزيمة النازيين وسنهزم هذا العدو كذلك.
وزير الخارجية الأوكراني: كييف لم تشهد مثل هذه الهجمات الصاروخية المروعة منذ الهجوم النازي عام 1941.
مراسل الجزيرة: إطلاق صفارات الإنذار في لفيف غربي أوكرانيا.
أ. ف. ب عن وزير الخارجية الأوكراني: نندد بإطلاق الصواريخ الروسية الرهيبة على كييف.
نقل أطفال حديثي الولادة إلى أحد الملاجئ في مدينة #دينبرو الأوكرانية هربا من الضربات العسكرية الروسية#روسيا #أوكرانيا #Ukraine #Moscow #Kyiv #Kiev #مباشر_أوكرانيا
المصدر: نيويورك تايمز pic.twitter.com/bPW4lmRcCz
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2022
رويترز: البنك المركزي الأوكراني يمنع البنوك من القيام بتحويلات إلى كيانات في روسيا أو بيلاروسيا.
سي إن إن: مسؤولون أمريكيون أكدوا أن قوات روسية قدمت من روسيا وبيلاروسيا متجهة نحو كييف من محورين لتطويقها.
رويترز عن حرس الحدود الأوكراني: مقتل وجرح عدد من أفرادنا في قصف روسي على منطقة زابوريجيا شرقي البلاد.
وكالة تاس عن هيئة الطيران الروسية: روسيا قد ترد على حظر رحلات شركة إيروفلوت إلى بريطانيا.
رويترز عن خدمة حرس الحدود الأوكراني: موقع حدودي أوكراني في منطقة زابوروجيا يتعرض لضربة صاروخية وسقوط ضحايا.
الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا.
أ. ف. ب. عن نائب وزير الداخلية الأوكراني: استئناف الضربات الروسية ضد كييف بصواريخ كروز أو صواريخ باليستية.
أ. ف. ب: الرئيس الأوكراني يقول إنه تلقى معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف.
أ. ف. ب: الرئيس الأوكراني يقول إنه لن يغادر كييف وعائلته ستبقى في أوكرانيا.
أ. ف. ب: الرئيس الأوكراني يقول إنه الهدف الأول على لائحة الأهداف الروسية وعائلته الهدف الثاني.
أ. ف. ب: الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده تركت وحدها في مواجهة روسيا.
رويترز: سفير أوكرانيا لدى اليابان يطلب مزيدا من الذخائر المضادة للطائرات لمواجهة الصواريخ الروسية.
وكالة الصحافة الفرنسية: دوي انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.
وكالة إنترفاكس الأوكرانية: دوي انفجارين في العاصمة كييف.