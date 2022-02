القوات الروسية تشدد الخناق على كييف والرئيس الأوكراني يوجه اتهامات لأوربا ودول الناتو

دارت معارك، اليوم الجمعة، في الأحياء الواقعة في شمال كييف ويبدو أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية.

وغرّد وزير الخارجية الأوكراني “إطلاق مروّع لصواريخ بالستية روسية على كييف. آخر مرة شهدت فيها عاصمتنا أمرًا مماثلًا كانت في 1941 عندما تعرّضت لهجوم من ألمانيا النازية. انتصرت أوكرانيا على هذا الشيطان وستنتصر أيضًا على ذلك”.

وأفادت الوكالة الفرنسية للأنباء في كييف سماع انفجارات وإطلاق مضادات جوية في المدينة.

ونقلت الوكالة عن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة من ناحيتي الشرق والشمال الشرقي.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي عزل كييف من ناحية الغرب، مشيرة إلى أنها لن تقصف المناطق السكنية في العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن خسائر القوات الروسية منذ بدء العملية بلغت 2800 قتيل.

وأضافت أن قواتها شنت هجوما مضادا على القوات الروسية في منطقة بيلوفودسك في لوغانسك، بينما قال الانفصاليون في لوغانسك إنهم أسروا جنودا أوكرانيين في الجانب الشرقي من لوغانسك، وبحوزتهم صواريخ محمولة.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن نظام دفاعها الجوي دمر عدة صواريخ باليستية وطائرتيْن روسيتيْن على الأقل.

وأفادت أن الروس يُدخلون المستوى الثاني من المجموعات في بعض المناطق، حيث لوحظ نشر وحدات إضافية في اتجاه سكادوفسك.

وكشف نائب وزير الدفاع الأوكراني أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة بسقوط 10 مقاتلات و7 مروحيات وأكثر من 500 آلية عسكرية.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن عاصمة أوكرانيا دخلت مرحلة الدفاع ضد الغزاة الروس.

وأوضح أن أحياء مختلفة في كييف شهدت إطلاق نار وانفجارات، وأضاف أن الجيش الأوكراني يحيّد من أسماها “مجموعات التخريب الروسية”.

وشهدت منطقة أوبولون في العاصمة كييف تصاعدا في حدة القصف المدفعي، حيث تحاول القوات الروسية فرض سيطرتها عليها.

وذكر مصدر أمني أوكراني أن قتالا عنيفا وقع في المنطقة بين القوات الروسية والأوكرانية، وأن سكان أوبولون شاركوا في التصدي لتقدم المدرعات الروسية، وكان الجيش الأوكراني قد نشر دباباته في المنطقة قبل وصول القوات الروسية إليها.

وأفاد شهود عيان أن الجيش الأوكراني فجّر جسرا بالقرب من كييف لوقف رتل من الدبابات الروسية كان متجها إلى مدينة (إيفانكيف) على بعد 80 كيلومترا شمال العاصمة الأوكرانية.

وأفادت قوات حراس الحدود الأوكراني بمقتل 13 جنديا أوكرانيا خلال احتلال القوات الروسية لجزيرة الأفعى، قبالة أوديسا بالبحر الأسود، وأكدت روسيا من جانبها سيطرتها على هذه الجزيرة.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة ملاحة مولدوفا أن ناقلة تحمل علم مولدوفا أصيبت بصاروخ قرب مرفأ أوديسا، وأصيب اثنان من طاقمها.

أما في منطقة غوستوميل، شمال غرب العاصمة الأوكرانية فقد شهدت مواجهات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على مدينة مليتوبول جنوبي أوكرانيا.

من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة أن آلاف الجنود من القوات الروسية يتقدمون باتجاه مدينة ماريوبل، على بحر أزوف.

وأضاف أن القوات الروسية تتقدم من الشرق قادمة من الأراضي الروسية، ومن الغرب قادمة من شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على مطار غوستوميل، وأضافت أن القوات الروسية أطبقت الحصار على مدينة تشيرنيغوف من جميع الجهات.

وفي شمال البلاد، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الإنزال المظلي سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها اتفقت مع القوات الأوكرانية على تأمين حماية مشتركة للمحطة.

لكن الوكالة النووية الأوكرانية أعلنت لاحقا تسجيل ازدياد في مستويات الإشعاع في تشيرنوبل، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مستويات الإشعاع طبيعية.

سياسيا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجلوس إلى طاولة المحادثات.

واتهم زيلنسكي أوربا بالرد بصورة غير كافية على الهجوم الروسي على بلاده، وبالبطء في تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وتابع “أوجه كلامي لبوتين: هناك معارك على كل الأراضي الأوكرانية لإنهاء قتل الناس. يجب علينا أن نتحدث. وأوجه كلامي إلى القوات المسلحة الأوكرانية أنتم شجعان وأنتم كل ما عندنا. المجد لأوكرانيا”.

وكان زيلنسكي قال، صباح اليوم، إن الجميع خائف من إعطاء بلاده ضمانات بالانضمام للناتو وإن الحقيقة أنه لا أحد يريدها في الحلف.

وأضاف أنه توجه بالسؤال لقادة أوربا عما إذا كانت أوكرانيا ستنضم لحلف شمال الأطلسي دون أن يتلق أي إجابة.

وأوضح “سألت اليوم 27 من القادة الأوربيين عما إذا كانت أوكرانيا ستنضم إلى حلف الناتو. لقد توجهت بالسؤال بطريقة مباشرة، الجميع خائف، ولا أحد يجيب”.

وتابع “لسنا خائفين، ولا نخاف من أي شيء. لسنا خائفين من الدفاع عن بلدنا، لسنا خائفين من روسيا، لسنا خائفين من الحديث مع روسيا، لسنا خائفين من الحديث عن أي شيء، عن الضمانات الأمنية لبلدنا، لسنا خائفين من الحديث عن الحياد، لسنا أعضاء في الناتو في الوقت الحالي. لكن ما هي الضمانات التي سنحصل عليها؟ والأهم من ذلك ما هي الدول التي ستعطينا تلك الضمانات؟”.

بدوره، قال ميخائيلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني إن بلاده تريد السلام ومستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، بما في ذلك ما يتعلق بالوضع المحايد في موضوع حلف شمال الأطلسي.

وأضاف إذا كانت المحادثات ممكنة فيجب إجراؤها، وإذا قالوا في موسكو إنهم يريدون إجراء محادثات، بما في ذلك حول الوضع المحايد، فالأوكرانيون لا يخشون ذلك، ويمكنهم التحدث عنه أيضا.

وتابع بودولياك أن استعداد بلاده للحوار جزء من سعيها الدؤوب لتحقيق السلام.

من جهته، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة في كييف والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلنسكي والمقربين منه الذين وصفهم بوتين بأنهم زمرة مدمنين ونازيين جدد.

وقال بوتين إنه من الأسهل التفاوض بينه وبين الجيش الأوكراني، مؤكدا أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف كإرهابيين وتستخدم المدنيين “دروعا بشرية”، وفق قوله.

كان الكرملين قال في وقت سابق إنه أخذ بعين الاعتبار التصريحات القادمة من كييف بشأن التفاوض على حياد أوكرانيا وإنه يحللها، مشيرا إلى أنه يعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي رئيسا لأوكرانيا.

وأشار إلى أن تطبيع الوضع مع المجتمع الدولي سيكون ممكنا عندما يدرك ضرورة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبشأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنّ موسكو ستفرض عقوبات انتقامية على الدول الغربية، على أساس المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أنّ العقوبات ستسبب مشاكل لروسيا لكن يمكن احتواء تأثيرها، وقللت اعتماد موسكو على الواردات الأجنبية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنّ موسكو مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا فقط عند تنفيذ شروط الرئيس فلاديمير بوتين، بأن تلقي السلاح ويعود جنودها إلى بيوتهم، وتشكل حكومة ممثلة للجميع.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الرئيس الأوكراني لم يلتزم باتفاقية مينسك، وهو غير صادق في قوله إنّه مستعد لبحث الوضع المحايد لبلاده.

وتابع لافروف “الرئيس الأوكراني غير صادق عندما يقول إنه مستعد لبحث الوضع المحايد، وهو لم يلتزم باتفاقية مينسك وتحالف مع الناتو وسعى لامتلاك أسلحة نووية. روسيا سعت لحل دبلوماسي منذ التوقيع على اتفاقيات مينسك التي كان يمكن أن تضمن سيادة أوكرانيا. حاولنا إقناع كييف والغرب بتنفيذ اتفاقيات مينسك لكن محاولاتنا لم تلق صدى. الولايات المتحدة تستخدم أوكرانيا لردع روسيا ونحن مهتمون بأن يصبح الشعب الأوكراني مستقلا وأن تكون لديه حكومة تمثل تنوعه المختلف”.

💬FM #Lavrov: All these years, our Western colleagues have protected the Ukrainian regime by turning a blind eye to war crimes against civilians.

Through their silence, they encouraged the onset of neo-Nazism & Russophobia, which resulted in tragedy.

🔗 https://t.co/zxhp3tB4Kr pic.twitter.com/FL1U9kD9B4

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 25, 2022