نصر الله: حزب الله بدأ بتصنيع الطائرات المسيرة في لبنان (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن الجماعة تنتج الطائرات المسيرة، وباتت تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة.

وقال نصر الله في خطاب لأنصاره “نحن ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان، (واللي بدو يشتري يقدم طلب)”.

وأضاف: “أصبح لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عددًا كبيرًا منها إلى دقيقة، ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران”.

ويمتلك حزب الله ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، بينما تقول الجماعة إنه مكرس حصرًا للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل التي تحتل مناطق جنوبي البلاد.

وفي الأثناء، أثار نشر كل من الجيش اللبناني وحزب الله مقاطع مصوّرة بشكل متزامن تظهر مهارات عناصرهم القتالية على الثلج في مناطق جبلية سيلًا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وفي مقطع نشره الإعلام المركزي لحزب الله، يظهر عناصر من الحزب على مدى أكثر من دقيقتين وهم يجرون تدريبات عسكرية في منطقة جبلية، ويطلقون الرصاص وهم على زلاجات أو عربات ثلج على أهداف ترمز لإسرائيل موضوعة على مسارهم.

واستبدل عناصر الحزب ثيابهم العسكرية المرقطة غالبًا بزي أبيض يساعدهم على التخفي، مرتدين جعبًا مدججة، كما استعاضوا عن رايتهم الصفراء بأخرى بيضاء اللون، وجاء في الفيديو أن تصويره تمّ على ارتفاع 1370 مترًا في جنوب لبنان.

A new unofficial video has been released by Hezbollah. pic.twitter.com/PnXFO7eQWx

— Intelsky (@Intel_sky) February 15, 2022