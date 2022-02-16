نصر الله: حزب الله بدأ بتصنيع الطائرات المسيرة في لبنان (فيديو)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن الجماعة تنتج الطائرات المسيرة، وباتت تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة.

وقال نصر الله في خطاب لأنصاره “نحن ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان، (واللي بدو يشتري يقدم طلب)”.

وأضاف: “أصبح لدينا قدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لدينا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا ذلك منذ سنوات وحولنا عددًا كبيرًا منها إلى دقيقة، ولسنا بحاجة إلى أن ننقلها من إيران”.

ويمتلك حزب الله ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وتتهمه قوى سياسية لبنانية بتهديد الساحة الداخلية بهذا السلاح، بينما تقول الجماعة إنه مكرس حصرًا للدفاع عن لبنان ضد إسرائيل التي تحتل مناطق جنوبي البلاد.

تدريب عسكري على الثلج

وفي الأثناء، أثار نشر كل من الجيش اللبناني وحزب الله مقاطع مصوّرة بشكل متزامن تظهر مهارات عناصرهم القتالية على الثلج في مناطق جبلية سيلًا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء.

وفي مقطع نشره الإعلام المركزي لحزب الله، يظهر عناصر من الحزب على مدى أكثر من دقيقتين وهم يجرون تدريبات عسكرية في منطقة جبلية، ويطلقون الرصاص وهم على زلاجات أو عربات ثلج على أهداف ترمز لإسرائيل موضوعة على مسارهم.

واستبدل عناصر الحزب ثيابهم العسكرية المرقطة غالبًا بزي أبيض يساعدهم على التخفي، مرتدين جعبًا مدججة، كما استعاضوا عن رايتهم الصفراء بأخرى بيضاء اللون، وجاء في الفيديو أن تصويره تمّ على ارتفاع 1370 مترًا في جنوب لبنان.

A new unofficial video has been released by Hezbollah. pic.twitter.com/PnXFO7eQWx — Intelsky (@Intel_sky) February 15, 2022

ونشر الجيش اللبناني بدوره ليل الثلاثاء مقطعًا مصورًا يظهر تدريبات يجريها عناصر من فوج المغاوير الذي يعد من قوات النخبة، في منطقة جبلية أيضًا فوق الثلوج، مرفقًا بتعليق “في كل الفصول رغم كل الظروف”.

وسارع مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي إلى المقارنة بين مضموني المقطعين من حيث المهارة والأسلوب، وذهب آخرون إلى ربط نشر المقطعين بفعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية، وكتب بعضهم ممازحًا أن حزب الله يستعد لدعم روسيا في هجوم بدا وشيكًا على أوكرانيا.

ودخلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بدورها على الخط، لتتساءل ما إذا كانت وحدة المتزلجين تمثل نسخة حزب الله من وحدة متسلقي الجبال الإسرائيلية، من دون أن تورد جوابًا على ذلك.

ولبنان وإسرائيل رسميًا في حال حرب، وشهد لبنان عام 2006 حربًا دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يومًا، وقتل خلالها 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليًا معظمهم جنود.

فائض من فيديوهات الدعاية يبثها حزب الله مؤخراً: فيديوهات عن تدريبات عسكرية على الثلج، مشاهد قديمة لعماد مغنية وقاسم سليماني وشعارات واحتفالات دينية وسياسية واستثمار هائل بالوهم، لا شيئ غير الوهم.

الواقع هنا في لبنان في مكان آخر

معاناة الناس لا مكان لها في هذه المشاهد المبتذلة. — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) February 16, 2022

الطريق الى القدس تمر ب "كييف"عاصمة اوكىانيا..حزب الله يجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية على الثلج في جنوب لبنان استعدادا للأنتقال الى لحدود بين روسيا واوكرانيا ل دعم الأولى ! — Abou Firas& Al Bayda (@AlBayda19) February 16, 2022

إعلام العدو حزب الله ينشر فيديو لتدريبات عناصره على الثلج pic.twitter.com/0MVNMFgpQA — علي حمزة | #المصافحة_إعتراف #فلسطين_قضيتي 🇱🇧 (@alihamze01) February 16, 2022

رياض سلامة ومافيات المولدات في الضاحية أقوى من فرق الثلج التابعة لـ #حزب_الله جمهور ساذج.. — Mohamad Ghamlouch محمد غملوش (@Mohamadgamloush) February 16, 2022

المخاوف الإسرائيلية من المشاهد التي نشرت تظهر في الإعلام الإسرائيلي الذي قال اليوم:

"من خلال الفيديو الذي نشره حزب الله، تبين ان لدى الحزب فرقة خاصة تقاتل على الثلج و في ظروف مناخية صعبة جدا ، هذه الفرق يمكن العثور عليها في جيوش الولايات المتحدة وألمانيا والنمسا والهند وفرنسا". — Fatima Ftouni (@ftounifatima) February 16, 2022