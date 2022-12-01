وزير الدفاع الأمريكي يطالب تركيا بعدم شن عملية عسكرية في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار الأربعاء بأن واشنطن “تعارض بشدة” شن أنقرة عملية عسكرية في شمال سوريا.

وذكر البنتاغون في بيان أن أوستن دعا في مكالمة هاتفية أكار “إلى خفض حدة التصعيد وأبلغه بأن البنتاغون يعارض بشدة شن عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر حذر الثلاثاء من أن شن أنقرة عملية برية في سوريا من شأنه أن “يعرض للخطر” مكتسبات الحرب ضد تنظيم الدولة في هذا البلد، داعيا الحكومة التركية إلى ضبط النفس.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن وزير الدفاع التركي أبلغ نظيره الأمريكي بأن تركيا تقوم بعمليات “مكافحة الإرهاب من أجل ضمان أمن شعبها وحدودها، في إطار حقوقها في الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد أكار على أن التعاون والتضامن في “مكافحة الإرهاب” سيسهمان في إحلال السلام والأمن الإقليميين والعالميين، مؤكدا أن تركيا مستعدة للتعاون في مكافحة تنظيم الدولة و”جميع التنظيمات الإرهابية الأخرى”.

وأشار إلى أن “الهدف الوحيد للعمليات العسكرية التركية هو الإرهابيون”، وأن إلحاق الأذى بقوات التحالف أو المدنيين أمر غير وارد على الإطلاق.

وتصنف تركيا “وحدات حماية الشعب الكردي السورية” على أنها “تنظيم إرهابي”، وتقول إنها ذراع عسكرية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا أيضا “تنظيما إرهابيا”.

وتعد قوات “وحدات حماية الشعب الكردي السورية” العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تساعد الولايات المتحدة في سوريا.

وأطلقت تركيا في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عملية المخلب ـ السيف الجوية ضد مواقع “وحدات حماية الشعب الكردي” في شمال كل من العراق سوريا.

وتقول تركيا إن “حزب العمال الكردستاني” هو من نفذ التفجير الذي شهده شارع الاستقلال بإسطنبول والذي أسفر عن 6 قتلى وأكثر من 80 جريحا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي عزمه على شن هجوم بري ضد التنظيم في شمال سوريا “عندما يحين الوقت لذلك”.