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قطر.. إحباط أول عملية تهريب مخدرات خلال كأس العالم 2022

ضبط ممنوعات في مطار حمد الدولي
ضبط ممنوعات في مطار حمد الدولي (مواقع التواصل)
22/11/2022-|آخر تحديث: 22/11/202212:53 AM (مكة المكرمة)

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامادول ومادة الحشيش المخدرة، الاثنين، تزامنًا مع بدء بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022)، وفق ما أعلنت السلطات القطرية.

وتستضيف قطر أول بطولة لكأس العالم في العالم العربي والشرق الأوسط، مع توقّع زيارة أكثر من مليون شخص حتى المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت إدارة الجمارك على تويتر “أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامادول ومادة الحشيش المخدرة”.

وأضافت “اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر، وعند تفتيشها عُثر على عدد 1990 حبة من الترامادول، وكذلك ضُبطت مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464.5 غرامًا”.

والعقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو استهلاكها أو الاتجار بها قاسية جدًّا، وتشمل السجن مُددًا طويلة وغرامات باهظة وإبعاد الأجانب الضالعين من البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + مواقع التواصل