قطر.. إحباط أول عملية تهريب مخدرات خلال كأس العالم 2022

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامادول ومادة الحشيش المخدرة، الاثنين، تزامنًا مع بدء بطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022)، وفق ما أعلنت السلطات القطرية.

وتستضيف قطر أول بطولة لكأس العالم في العالم العربي والشرق الأوسط، مع توقّع زيارة أكثر من مليون شخص حتى المباراة النهائية في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت إدارة الجمارك على تويتر “أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامادول ومادة الحشيش المخدرة”.

أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة ، حيث اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر وعند تفتيشها تم العثور على عدد 1990 حبة من الترامدول ، وكذلك تم ضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464.5 جرام . #جمارك_قطر pic.twitter.com/LX1NCKH3Af — الهيئة العامة للجمارك (@Qatar_Customs) November 21, 2022

وأضافت “اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر، وعند تفتيشها عُثر على عدد 1990 حبة من الترامادول، وكذلك ضُبطت مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464.5 غرامًا”.

والعقوبات المفروضة في قطر لحيازة المخدرات أو استهلاكها أو الاتجار بها قاسية جدًّا، وتشمل السجن مُددًا طويلة وغرامات باهظة وإبعاد الأجانب الضالعين من البلاد.