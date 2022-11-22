إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء 60٪ في موقع فوردو النووي

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الثلاثاء إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو النووي.

وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% في أماكن أخرى وهو ما يقل كثيرًا عن نسبة الـ90% تقريبًا اللازمة لاستخدام اليورانيوم في صنع الأسلحة ولكن أعلى بكثير من نسبة الـ20% التي كانت قد وصلت إليها طهران قبل اتفاقية 2015 مع القوى الكبرى التي نصت على عدم تجاوز نسبة التخصيب 3.67%.

وقالت وكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية شبه الرسمية إن “إيران أبلغت في رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو”.

وأضافت أن ذلك كان “رد فعل قويًا” على أحدث قرار للوكالة.

وأعيد تشغيل هذا المجمع تحت الأرض الواقع على مسافة 180 كيلومترًا إلى جنوب طهران في 2019 وتم تطويره مؤخرًا لزيادة كفاءته.

وكانت إيران أعلنت في أبريل / نيسان2021 بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في مجمع نطنز (وسط).

وأبرمت إيران في عام 2015 اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا)، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن مفاعيل الاتفاق انتفت تقريبًا مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديًا من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، ووصلت المفاوضات بين القوى الكبرى وطهران لإحياء اتفاق 2015 إلى طريق مسدود.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة يوم الخميس على قرار يأمر إيران بالتعاون بشكل عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة، وذلك حسبما قال دبلوماسيون أثناء التصويت الذي جرى خلال جلسة مغلقة.

وذكرت محطة (إس إن إن) التلفزيونية الإيرانية إن إيران ستبني أيضًا مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في موقع فوردو النووي.

ويعد هذا ثاني قرار للوكالة الدولة للطاقة الذرية يستهدف إيران هذا العام بشأن التحقيق الذي أصبح عقبة أمام محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 نظرا لمطالبة إيران بإنهاء التحقيق.

ورفضت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الاثنين القرار وقالت إن “دوافعه سياسية”.