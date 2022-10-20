ماكرون يزور مسجد باريس الكبير بمناسبة مرور 100 عام على افتتاحه (فيديو)

شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسلمي بلاده، الأربعاء، في إحياء الذكرى المئة لافتتاح مسجد باريس الكبير.

وخلال زيارته وضع ماكرون إكليلا من الزهور تكريما لأرواح الجنود المسلمين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى.

وألقى الرئيس الفرنسي خطابا أبدى خلاله إعجابه بالهندسة المعمارية للمسجد، مشددا أن فرنسا ستواصل مساعدة المسلمين على ممارسة شعائرهم بكل حرية.

وماكرون ليس الرئيس الأول الذي يزور المسجد الكبير، فالرئيسان السابقان نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند زاراه أكثر من مرة، وكذلك فعل وزراء الداخلية والشؤون الدينية المتعاقبون.

واحتفل المسجد الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس بمرور 100 عام على وضع حجر أساسه.

الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون يزور المسجد الكبير في #باريس بمناسبة مرور 100 عام على افتتاحه pic.twitter.com/QvXcucV4fV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 19, 2022

ويعد المسجد الكبير أول وأقدم مسجد في باريس، حيث بدأت أعمال بنائه بعد الحرب العالمية الأولى، في امتنان وتكريم للجنود المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا.

وتعود فكرة تشييد صرح إسلامي في العاصمة إلى منتصف القرن الـ19 عندما قررت الحكومة الفرنسية تولي المشروع في ديسمبر/كانون الأول 1916، ليتم وضع الحجر الأول للمسجد رسميا في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1922 بحضور شخصيات فرنسية وإسلامية بارزة.

ويتميز طراز المسجد المعماري بالتنوع تماما مثل الجالية المسلمة في فرنسا؛ فمئذنته، التي يصل ارتفاعها إلى 33 مترا، تكاد تكون نسخة طبق الأصل من مئذنة مسجد الزيتونة في تونس.

وقد تم إدراج المسجد والمركز الإسلامي في قائمة الجرد التكميلية للآثار التاريخية بموجب المرسوم الصادر في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 1983، وتم حفظ الصرح تحت عنوان “تراث القرن العشرين”.