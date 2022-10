مسؤولة أممية: 2022 هو الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عاما

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة لوسيا إلمي، إن 2022 يُعد الأكثر دموية في الأراضي الفلسطينية منذ 16 عامًا، نتيجة الزيادة المقلقة في أعمال العنف والقيود المفروضة على الحركة بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.

وأضافت المسؤولة الأممية في بيان صحفي “مع مقتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين بينهم 26 طفلًا على أيدي قوات الاحتلال، كان 2022 أكثر الأعوام دموية منذ 2006 -في المتوسط ​​الشهري- للفلسطينيين المقيمين في الضفة المحتلة بما في ذلك شرقي القدس”.

وأشارت إلى ارتفاع المعدل الشهري للضحايا الفلسطينيين بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي، لافتة إلى أنه منذ مطلع الشهر الجاري، استشهد 15 فلسطينيًّا بينهم 6 أطفال على أيدي قوات الاحتلال في عمليات البحث والاعتقال أو تبادل إطلاق النار أو خلال مواجهات.

واستبعدت المسؤولة الأممية أن يشكّل الضحايا تهديدًا ملموسًا أو وشيكًا لتبرير استخدام القوة المميتة، مما أثار مخاوف من الاستخدام المفرط للقوة.

وأكدت أن الأمم المتحدة قلقة بشأن زيادة القيود على الحركة، إذ إنه -في وقت سابق من هذا الشهر بعد مقتل جنديين إسرائيليين عند نقاط التفتيش في نابلس والقدس- فرض الاحتلال قيودًا واسعة النطاق على الحركة، مما حدّ من وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش.

