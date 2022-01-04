لتضامنها مع فلسطين.. الممثلة العالمية إيما واتسون تفجر غضب إسرائيل

أعربت الممثلة العالمية إيما واتسون، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مثيرة بذلك ردود فعل إسرائيلية غاضبة.

وأعادت الممثلة البريطانية التي اشتهرت بتجسيد دور هيرميون غرينجر، في سلسلة أفلام هاري بوتر، نشر تدوينة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، لناشطة تدعى سارة أحمد، على حسابها في تطبيق إنستغرام.

وللممثلة البريطانية، المولودة في فرنسا، 64.2 مليون متابع، على حسابها في إنستغرام.

ويظهر في التدوينة، صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة “التضامن فعل”.

ايما واتسون تتضامن مع #فلسطين على انستاغرام تقول فيه:"التضامن فعل" وتقتبس من الكاتبة سارة أحمد: "التضامن لا يفترض أن لدينا نفس النضال،او الالم،او ان املنا لنفس المستقبل، التضامن ينطوي على التزام وعمل والاعتراف انه حتى لو لم يكن لدينا نفس المشاعر والاجساد فإننا نعيش على نفس الارض" pic.twitter.com/xPfIDTzizF — Reema Abuhamdieh (@ReemaAH_RT) January 3, 2022

وفي التدوينة التي أعادت واتسون نشرها، أمس الإثنين، كتبت الناشطة سارة أحمد: لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه.

وأضافت: التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة.

إيما واتسون تتضامن مع فلسطين عبر حسابها على إنستجرام بصورة شملت عبارة "التضامن فعل" واقتباس عن التضامن للكاتبة سارة أحمد pic.twitter.com/bgzoUyF05V — Khaled Attia (@kh_attia) January 4, 2022

وفجرت التدوينة، غضب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان.

وكتب إردان في تغريدة على تويتر ردا على واتسون: قد ينجح الخيال في هاري بوتر، لكنه لا يعمل في الواقع. إذا كان الأمر كذلك، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة، يمكن أن يقضي على شرور حماس التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب.. سأكون مع ذلك!، في إشارة لسلسلة أفلام هاري بوتر التي تتحدث عن السحر ولعبت واتسون بطولتها.

Fiction may work in Harry Potter but it does not work in reality. If it did, the magic used in the wizarding world could eliminate the evils of Hamas (which oppresses women & seeks the annihilation of Israel) and the PA (which supports terror). I would be in favor of that! pic.twitter.com/u1TrP3sqSS — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 3, 2022

10 points from Gryffindor for being an antisemite.@EmmaWatson pic.twitter.com/Qaqkx36JSg — Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) January 3, 2022

وليست هذه التدوينة الأولى، من قبل فنانة عالمية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، فقد سبقها الكثير من التدوينات في الماضي.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد قال، الإثنين، إن إسرائيل ستواجه حملات مكثفة لتسميتها دولة فصل عنصري أبارتايد في عام 2022.

وأضاف خلال لقاء صحفي عبر تقنية زووم مع صحفيين إسرائيليين: نعتقد أنه في العام المقبل، سيكون هناك نقاش غير مسبوق حول عبارة (إسرائيل كدولة فصل عنصري).