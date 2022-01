لتضامنها مع فلسطين.. الممثلة العالمية إيما واتسون تفجر غضب إسرائيل

أعربت الممثلة العالمية إيما واتسون، عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مثيرة بذلك ردود فعل إسرائيلية غاضبة.

وأعادت الممثلة البريطانية التي اشتهرت بتجسيد دور هيرميون غرينجر، في سلسلة أفلام هاري بوتر، نشر تدوينة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، لناشطة تدعى سارة أحمد، على حسابها في تطبيق إنستغرام.

وللممثلة البريطانية، المولودة في فرنسا، 64.2 مليون متابع، على حسابها في إنستغرام.

ويظهر في التدوينة، صورة لعشرات الفلسطينيين وعليها عبارة “التضامن فعل”.

وفي التدوينة التي أعادت واتسون نشرها، أمس الإثنين، كتبت الناشطة سارة أحمد: لا يفترض التضامن أن كفاحنا هو نفسه، أو أن ألمنا هو نفسه، أو أن أملنا في المستقبل نفسه.

وأضافت: التضامن ينطوي على الالتزام والعمل بالإضافة إلى الاعتراف بأنه حتى لو لم تكن لدينا نفس المشاعر أو نفس الحياة أو نفس الأجساد، نحن نعيش على أرضية مشتركة.

وفجرت التدوينة، غضب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان.

وكتب إردان في تغريدة على تويتر ردا على واتسون: قد ينجح الخيال في هاري بوتر، لكنه لا يعمل في الواقع. إذا كان الأمر كذلك، فإن السحر المستخدم في عالم السحرة، يمكن أن يقضي على شرور حماس التي تضطهد النساء وتسعى إلى إبادة إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب.. سأكون مع ذلك!، في إشارة لسلسلة أفلام هاري بوتر التي تتحدث عن السحر ولعبت واتسون بطولتها.

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 3, 2022