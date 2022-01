قصف حوثي جديد يستهدف الإمارات تزامنا مع زيارة رئيس إسرائيل لأبو ظبي

قالت الإمارات اليوم الإثنين إنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية بالتزامن مع أول زيارة يقوم بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأبو ظبي.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنه تم اعتراض وتدمير الصاروخ، وأضافت أن بقايا الصاروخ سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان، ولم تذكر إن كان الصاروخ استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي أم دبي مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن هيئة الطيران المدني قولها إن الحركة الجوية تسير بالشكل المعتاد وإن جميع رحلات الطيران تجري بشكل طبيعي ولا يوجد تأثير على الرحلات والمطارات نتيجة لهجوم الحوثيين.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الذي أطلق من محافظة الجوف.

وتشارك الإمارات في تحالف عسكري تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن في حرب مستمرة منذ 7 سنوات سقط خلالها عشرات الآلاف من القتلى ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة، وتصاعدت الحرب بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في وقت سابق على تويتر إن الجماعة ستكشف في غضون ساعات قليلة عن عملية عسكرية جديدة في “العمق الإماراتي”، دون ذكر تفاصيل.

وأظهرت بيانات ملاحية نشرها موقع تتبع الطائرات (flightaware) انتظار إحدى الرحلات في توقيت استهداف العاصمة الإماراتية.

وبيّنت انتظار الرحلة (5W7112) القادمة من موسكو إلى أبو ظبي في الجو في توقيت استهداف الحوثيين للعاصمة الإماراتية، ويظهر الموقع دوران الطائرة خمس مرات قبل هبوطها في المطار.

ومؤخرا بدأت جماعة الحوثي بشن هجمات على مصالح ومواقع إماراتية، بدأتها في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، باعتراض سفينة شحن إماراتية قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن، ثم الهجوم بمسيرات وصواريخ باليستية على أبوظبي في 17 من الشهر ذاته.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون تجاه أراضيها، مشيرة في الوقت ذاته إلى قصف مقاتلاتها الجوية لمنصة صواريخ في محافظة الجوف اليمنية أطلق منها الصاروخان.

وفي الأسبوع الماضي، قال المدعي العام بالإمارات إنه استدعى عدة أشخاص لمشاركتهم مقاطع فيديو تظهر أنظمة دفاعية تعترض هجوما صاروخيا سابقا للحوثيين. ولم تكن هناك أي منشورات عن هذا الاعتراض على وسائل التواصل الاجتماعي.

يأتي الهجوم الصاروخي اليوم بينما كان الرئيس الإسرائيلي يبحث العلاقات الأمنية والثنائية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن هرتسوغ أمضى الليلة في أبو ظبي، وقال مكتب هرتسوغ إنه سيواصل زيارته للإمارات حسب المقرر رغم هجوم الحوثيين.

وأدانت الولايات المتحدة الهجوم، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في تغريدة على موقع تويتر “بينما يزور الرئيس الإسرائيلي دولة الإمارات لمد الجسور وتعزيز الاستقرار في المنطقة، يستمر الحوثيون في شن الهجمات التي تهدد المدنيين”.

We condemn the latest Houthi missile attack on Abu Dhabi. While Israel’s president is visiting the UAE to build bridges and promote stability across the region, the Houthis continue to launch attacks that threaten civilians.

— Ned Price (@StateDeptSpox) January 31, 2022