بعد بعثرة المصاحف وكسر صناديق التبرعات.. مسلمو كندا غاضبون من تشويه مسجد “بيت الجنة” (صور)

تصاعدت ردود الفعل السياسية الرافضة لتشويه مسجد “بيت الجنة” بحي سكاي بورو بولاية أونتاريو الكندية بعد بعثرة المصاحف وكسر صناديق التبرعات.

وفوجئ المصلون، فجر الأحد الماضي، بعمليات التشويه والتكسير بالمركز الإسلامي ومسجد “بيت الجنة” وتناثر نسخ من المصاحف على الأرض إلى جانب تكسير المكاتب والمكتبات وصناديق التبرعات ونهب محتوياتها.

وعبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين عن قلقه البالغ بعد واقعة التخريب والتشويه مطالبًا السلطات الرسمية بالتحقيق الفوري وإظهار نتائجه، داعيًا إلى إجراءات ملموسة لوقف تلك الحوادث.

(2/2) We are in touch with Baitul Jannah and more updates will be provided as they come available. — NCCM (@nccm) August 23, 2021

وزار عمدة تورنتو، جون توري، المسجد للتعبير عن دعمه للمسلمين ورفضه لهذه الأفعال ومواجهتها.

This evening, I visited the Baitul Jannah Islamic Centre in Scarborough with @CllrCrawford to extend our support to the mosque and the Muslim community in the wake of the disgraceful act of vandalism over the weekend. pic.twitter.com/7MxM7UsVpj — John Tory (@JohnTory) August 24, 2021

وترافق ذلك مع تغريدات العديد من السياسيين وأعضاء البرلمان الكندي الرافضين لأي نوع من حوادث الكراهية ضد المسلمين ومعتقداتهم.

وعبر رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو عن انزعاجه ورفضه لتشويه مسجد “بيت الجنة” مؤكدًا أن “الإسلاموفوبيا” ليس لها مكان بكندا مع تعهده بجعل المجتمعات داخلها أكثر أمانًا.

I am deeply disturbed by the vandalism targeting the Baitul Jannah Islamic Center in Toronto. Islamophobia has no place in Canada and we will continue to take action to make our communities feel safe. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 23, 2021

Toronto mayor @JohnTory surveying the ransacking and vandalism that took place at the Baitul Jannah Islamic Centre in Scarborough over the weekend. He says there is no place for this here pic.twitter.com/z98bDdqRhf — Brittany Rosen (@BrittanyGlobal) August 23, 2021

The Baitul Jannah Islamic Centre has always been a place of safe harbour for the people in my community to meet and pray. This break-in, one of too many violent acts against the Muslim community in recent months, is unacceptable. — Bill Blair (@BillBlair) August 23, 2021

Baitul Jannah Masjid, where many of us and our families in #Scarborough go to pray, was broken into last night. I’m devastated to see the after-math of this violent break-in. This kind of violence is never okay. (1/4) pic.twitter.com/eOVsmZ6wBW — Doly Begum (@DolyBegum) August 22, 2021

The vandalism, including throwing copies of the Quran on the floor, at the Baitul Jannah Islamic Centre in Scarborough is abhorrent. I stand with our city’s Muslim community against Islamophobia and attacks on any place of worship. — Josh Matlow (@JoshMatlow) August 23, 2021

يذكر أن حوادث الكراهية ضد المسلمين بكندا لاتزال مستمرة خاصة، ففي الأسبوع الأول من يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الشرطة الكندية مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وإصابة صبي يبلغ من العمر 9 أعوام بجروح خطيرة إثر عملية دهس بشاحنة كان يقودها شاب بمقاطعة أونتاريو.

وقال ترودو آنذاك في خطاب أمام مجلس العموم إن “هذه المجزرة لم تكن حادثا، إنها هجوم إرهابي دافعه الكراهية في قلب أحد مجتمعاتنا”.

وذكّر ترودو بهجمات استهدفت المسلمين في كندا منذ إطلاق النار في مسجد كيبيك والذي خلف 6 قتلى عام 2017، وتعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات لتفكيك الجماعات اليمينية المتطرفة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أغلق أحد المساجد في مدينة تورنتو أبوابه بعد تلقيه تهديدات بالقتل الجماعي.

وذكر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين آنذاك أن واحدة على الأقل من الرسائل التي تلقاها المسجد هددت بإطلاق نار جماعي كالذي وقع عام 2019 في مسجدين بنيوزيلندا، والذي خلف 51 قتيلا.