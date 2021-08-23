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سياسة|لبنان

لبنان.. السجن لـ3 مدانين بـ”التعامل والتطبيع” مع إسرائيل.. إليك التفاصيل

المحكمة العسكرية في لبنان (مواقع التواصل)
المحكمة العسكرية في لبنان (مواقع التواصل)
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202110:03 PM (مكة المكرمة)

قضت المحكمة العسكرية في لبنان، الإثنين، بسجن 3 مدانين بـ”التعامل والتطبيع” مع إسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت ثلاثة أحكام بحق “متعاملين مع العدو الإسرائيلي”.

وقضى الحكم الأول غيابيا بسجن جمال أحمد ريفي، وهو طبيب مقيم في أستراليا، 10 سنوات بجرم “التطبيع مع إسرائيل”.

وقضى الثاني بالسجن 5 سنوات بحق أمين محمد مرعي بيضون، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، بجرم “التعامل مع العدو الإسرائيلي”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية “بيضون” في مطار بيروت.

أما الحكم الثالث فقضى بالسجن سنتين بحق مارك شربل طانيوس لإدانته بـ”التواصل مع العدو الإسرائيلي وتبادل الرسائل الإلكترونية معه” وفق الوكالة.

واتهم وزير العدل اللبناني الأسبق، مدير عام الأمن الداخلي السابق أشرف ريفي، المحكمة بأنها “مسيّسة”.

ووصفها، عبر “تويتر” بأنها محكمة “السلطة والمنظومة” مضيفا أن شقيقه “مناضل قاتل لأجل فلسطين ولم يتاجر بها كما تتاجر ممانعتكم”.

وتحتل إسرائيل جزءا من أراضي لبنان، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي احتلته لمدة 22 عاما، إلا أنها واجهت مقاومة مسلحة تمكنت من تحريره.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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