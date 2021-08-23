لبنان.. السجن لـ3 مدانين بـ”التعامل والتطبيع” مع إسرائيل.. إليك التفاصيل

قضت المحكمة العسكرية في لبنان، الإثنين، بسجن 3 مدانين بـ”التعامل والتطبيع” مع إسرائيل.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت ثلاثة أحكام بحق “متعاملين مع العدو الإسرائيلي”.

وقضى الحكم الأول غيابيا بسجن جمال أحمد ريفي، وهو طبيب مقيم في أستراليا، 10 سنوات بجرم “التطبيع مع إسرائيل”.

وقضى الثاني بالسجن 5 سنوات بحق أمين محمد مرعي بيضون، وهو يحمل الجنسية الأمريكية، بجرم “التعامل مع العدو الإسرائيلي”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية “بيضون” في مطار بيروت.

أما الحكم الثالث فقضى بالسجن سنتين بحق مارك شربل طانيوس لإدانته بـ”التواصل مع العدو الإسرائيلي وتبادل الرسائل الإلكترونية معه” وفق الوكالة.

واتهم وزير العدل اللبناني الأسبق، مدير عام الأمن الداخلي السابق أشرف ريفي، المحكمة بأنها “مسيّسة”.

ووصفها، عبر “تويتر” بأنها محكمة “السلطة والمنظومة” مضيفا أن شقيقه “مناضل قاتل لأجل فلسطين ولم يتاجر بها كما تتاجر ممانعتكم”.

٥/١ بإصدارها حكماً همايونياً غيابياً على أخي الدكتور جمال ريفي دون إبلاغه، تكون المحكمة العسكرية وتوأمها جريدة "الأخبار" قد وسَمت نفسها مرةً أخرى بسِمة التسييس، فهي محكمة السلطة والمنظومة. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 23, 2021

٥/٢ القصد من الحكم تلطيخ صورتنا كعائلة فأخي جمال أسترالي لبناني يعيش بأستراليا منذ أكثر من 50 عاماً وهو عضو بمؤسسة طبية أسترالية تعمل كمنظمة أطباء بلا حدود، وساهم بدعم ورعاية من السلطة الوطنية الفلسطينية بمساعدة القطاع الطبي الفلسطيني وقام بكل فخر بواجبه تجاه شعب فلسطين الصامد. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 23, 2021

٥/٣ إذا كانت هذه تهمة أخي بنظر المحكمة العسكرية التي تتحرك بناءً على تحريض "الأخبار" ومن وراءها، فهي وسامٌ عظيم على صدر عائلتنا.

الدكتور جمال ريفي المناضل اللبناني والعربي قاتل من أجل فلسطين ولم يتاجر بها كما تتاجر ممانعتكم ومحاكمها الصورية، وهو لا يتطلع إلا إلى القدس. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 23, 2021

٥/٤ من يحرك هذه المحكمة هو العميل المرائي الذي يتاجر بفلسطين، والإفراج عن العملاء دليل على عمالته.

أما نحن، فكل تهمة تأتينا من الممانعة سنعتبرها تأكيداً على أننا بالإتجاه السليم.

يكفينا فخراً أننا فكّكنا عشرات شبكات التجسس الإسرائيلية التي كانت تعمل هانئةً في أحضانكم. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 23, 2021

٥/٥ العميل لا يحق له إتهام الشرفاء.

لو اتّهمنا طفل فلسطيني واحد بما تتفوهون به، لكان ذلك حكماً يُسقِطنا حتى من الحياة، أما أنه أتى منكم، فهذا شرف وشهادة سوف تعتز بها إلى الأبد. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 23, 2021

وتحتل إسرائيل جزءا من أراضي لبنان، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي احتلته لمدة 22 عاما، إلا أنها واجهت مقاومة مسلحة تمكنت من تحريره.