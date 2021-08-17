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سياسة|روسيا

شاهد: لحظة سقوط طائرة عسكرية روسية ومقتل طاقمها

تشهد روسيا بشكل متكرر حوادث لطائرات عسكرية (رويترز ـ أرشيف)
تشهد روسيا بشكل متكرر حوادث لطائرات عسكرية (رويترز ـ أرشيف)
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202109:17 PM (مكة المكرمة)

قالت شركة (الطائرات الروسية المتحدة) إن طائرة نقل عسكرية من طراز (إليوشن إل-112 في) من صنعها تحطمت خلال رحلة تجريبية في منطقة موسكو، اليوم الثلاثاء، وعلى متنها 3 أفراد.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر لم يُذكر اسمه أن أفراد الطاقم لقوا حتفهم.

وأظهر مقطع مصور للحادث نُشر على الإنترنت الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض وقد اشتعلت النيران في أحد جناحيها قبل أن تنحرف بشدة وتهوي على الأرض.

وقالت الشركة لوكالة (تاس) الروسية “ليس هناك أي ناج. نقدّم تعازينا لأقرباء أفراد الطاقم”، مشيرةً إلى أن تحطم الطائرة لم يتسبب بسقوط ضحايا في مكان الحادث.

وفي تصريحات للأناضول، أفادت شركة الصناعات الدفاعية الروسية (روستيخ) التي تتبع لها شركة الطائرات الروسية المتحدة بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق دولية تضم خبراء أجانب للوقوف على أسباب سقوط الطائرة.

وبحسب وكالة (ريا نوفوستي) الروسية للأنباء، فإن الطائرة تحطّمت إثر اندلاع حريق في أحد محرّكاتها.

وتقوم الشركة بتطوير واختبار هذا الطراز من الطائرات ليحل محل الطراز المتقادم أنتونوف أن-26.

ومن المقرر أن يستقبل مطار كوبينكا العسكري قرب موسكو، حيث كان يُفترض أن تهبط الطائرة، معرضاً كبيراً مخصصاً للأسلحة والجيش الروسي اعتباراً من نهاية الأسبوع.

وتشهد روسيا بشكل متكرر حوادث لطائرات عسكرية.

المصدر : وكالات

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