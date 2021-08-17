شاهد: لحظة سقوط طائرة عسكرية روسية ومقتل طاقمها

قالت شركة (الطائرات الروسية المتحدة) إن طائرة نقل عسكرية من طراز (إليوشن إل-112 في) من صنعها تحطمت خلال رحلة تجريبية في منطقة موسكو، اليوم الثلاثاء، وعلى متنها 3 أفراد.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مصدر لم يُذكر اسمه أن أفراد الطاقم لقوا حتفهم.

وأظهر مقطع مصور للحادث نُشر على الإنترنت الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض وقد اشتعلت النيران في أحد جناحيها قبل أن تنحرف بشدة وتهوي على الأرض.

مراهق يتمكن من تصوير لحظة سقوط طائرة روسية قرب العاصمة #موسكو pic.twitter.com/sSrCHSlDAV — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) August 17, 2021

وقالت الشركة لوكالة (تاس) الروسية “ليس هناك أي ناج. نقدّم تعازينا لأقرباء أفراد الطاقم”، مشيرةً إلى أن تحطم الطائرة لم يتسبب بسقوط ضحايا في مكان الحادث.

وفي تصريحات للأناضول، أفادت شركة الصناعات الدفاعية الروسية (روستيخ) التي تتبع لها شركة الطائرات الروسية المتحدة بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق دولية تضم خبراء أجانب للوقوف على أسباب سقوط الطائرة.

Очевидцы сняли падение в подмосковной Кубинке Ил-112. На кадрах видно, как у новейшего самолёта горит двигатель. Видео: соцсети pic.twitter.com/CgDjQYZ5lz — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 17, 2021

وبحسب وكالة (ريا نوفوستي) الروسية للأنباء، فإن الطائرة تحطّمت إثر اندلاع حريق في أحد محرّكاتها.

وتقوم الشركة بتطوير واختبار هذا الطراز من الطائرات ليحل محل الطراز المتقادم أنتونوف أن-26.

⁦🇷🇺⁩قبل قليل

فيديو لحظة سقوط IL 112V في منطقة موسكو – فيديو كامل تحطم طائرة النقل العسكرية Il-112V خلال رحلة في منطقة موسكو. الإقلاع من مطار كوبينك. Видео момента падения Ил 112В в Подмосковье -полное видео

👇 pic.twitter.com/lTZYA9QzNu — الأمير فاصوليان (@M86950933) August 17, 2021

ومن المقرر أن يستقبل مطار كوبينكا العسكري قرب موسكو، حيث كان يُفترض أن تهبط الطائرة، معرضاً كبيراً مخصصاً للأسلحة والجيش الروسي اعتباراً من نهاية الأسبوع.

لحظة سقوط وتحطم طائرة عسكرية روسية في ضواحي العاصمة #موسكو

في رحلة تجريبيه نتج عنه مقتل أفراد طاقمها الثلاثه أسباب الحادث حتى الوقت الراهن غير معروفه من المنظر الخارجي للحادث نشوب حريق في احد المحركات على إثرة فقدت الطائرة السيطره الطائرة بالامكان ان تهبط بمحرك واحدبأمن وسلام pic.twitter.com/xifob3Ss73 — الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي (@Abduallh88) August 17, 2021

وتشهد روسيا بشكل متكرر حوادث لطائرات عسكرية.