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سياسة|الإمارات

الإمارات تستعين بشركة إسرائيلية متخصصة في الطائرات المسيرة

جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل (رويترز)
جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل (رويترز)
16/7/2021-|آخر تحديث: 16/7/202112:56 PM (مكة المكرمة)

استعانت دولة الإمارات، بشركة إسرائيلية متخصصة في الطائرات المسيرة، لخفض زمن استجابة الأجهزة الأمنية لحالات الطوارئ، وفق إعلام عبري.

وذكر موقع إسرائيل ديفنس العبري، الجمعة، أن شرطة دبي استعانت بشركة (Aerobotics) الإسرائيلية المتخصصة في الطائرات المسيرة.

وأوضح أن شرطة دبي اختارت نظام (Aerobotics) الذي طورته الشركة الإسرائيلية، للدمج المنتظم للطائرات المسيرة في الأنشطة الأمنية.

وأضاف “تم اختيار المعرض العالمي إكسبو، ليكون الحدث الافتتاحي لهذا التعاون، وهو معرض دولي يقام مرة كل 4 سنوات”.

والأربعاء، قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر “خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي.. دشنت منصة Drone Box”.

وأضاف بن راشد “هي عبارة عن منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار (مسيرة) موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط”.

وتابع “سيتم إطلاق الخدمة خلال معرض إكسبو القادم”، والمقرر انعقاده في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا العام الماضي عن تطبيع العلاقات، ومنذ ذلك الحين جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين.

والأربعاء، افتتحت الإمارات سفارتها في إسرائيل بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في احتفال رسمي.

المصدر : وكالات

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