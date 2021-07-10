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سياسة|إيران

رويترز: متسللون يخترقون شبكة السكك الحديدية الإيرانية ويعطلون الخدمات

هجوما إلكترونيا على شركة السكك الحديدية الإيرانية أحدث "فوضى غير مسبوقة" وتسبب في تعطل خدماتها (غيتي - أرشيفية)
هجوما إلكترونيا على شركة السكك الحديدية الإيرانية أحدث "فوضى غير مسبوقة" وتسبب في تعطل خدماتها (غيتي - أرشيفية)
9/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202101:01 AM (مكة المكرمة)

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مواقع إخبارية مرتبطة بالدولة الإيرانية أن خدمات القطارات في إيران تعطلت بسبب ما بدا أنها هجمات إلكترونية، الجمعة، فيما نشر متسللون رقم الهاتف الخاص بالمرشد الإيراني علي خامنئي، باعتباره الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على معلومات.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن رحلات القطارات إما تأخرت أو ألغيت في الوقت الذي تعطلت فيه خدمات مكاتب التذاكر وموقع خدمة القطارات الوطنية على الإنترنت وخدمات الشحن وإن “حالة غير مسبوقة من الفوضى سادت في محطات القطارات عبر البلاد”.

وأضافت “الفوضى لحقت بمحطات في جميع أنحاء البلاد وأدت إلى إلغاء وتأخير مئات الخطوط”.

وتابعت “لوحات إعلان المغادرة أظهرت عمليات إلغاء شاملة وظهر على واجهتها رسالة مفادها: “تأخير طويل في أعقاب هجوم إلكتروني”.

وأضافت الهيئة ووكالة فارس شبه الرسمية للأنباء أن ملحوظة على اللوحات الإلكترونية في المحطات طلبت من الركاب الاتصال برقم يخص في واقع الأمر مكتب المرشد الإيراني.

ونسبت هيئة الإذاعة في وقت لاحق لمتحدث باسم شركة السكك الحديدية الرسمية قوله إن فنيين يفحصون العطل ونفى أن يكون هناك تأخيرات مطولة في الخدمة.

المصدر : رويترز + وكالات

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