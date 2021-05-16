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سياسة|قطاع غزة

غزة.. عائلات بأكملها تحت الأنقاض واستغاثات من محاصرين تحت الركام (فيديو)

انتشال طفلة من تحت الأنقاض في غزة (مواقع التواصل)
انتشال طفلة من تحت الأنقاض في غزة (مواقع التواصل)
16/5/2021-|آخر تحديث: 16/5/202102:56 PM (مكة المكرمة)

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة إن هناك العديد من الأسر تحت أنقاض منازل مستهدفة في شارع الوحدة.

وتواصل أطقم الدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت ركام المنازل المدمرة في المنطقة.

وفجر اليوم الأحد، دمرت طائرات حربية إسرائيلية، عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، دون سابق إنذار، في المنطقة الواقعة في شارع الوحدة، بحي الرمال، غربي مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن عائلات كاملة  لاتزال تحت الأنقاض. وأشاروا إلى أن بعض المحصورين تحت الركام اتصلوا بأقارب لهم طالبين النجدة، مثلما فعل الشاب سامي ساق الله، الذي نشر مقطع فيديو قصير يظهر أنه محاصر مع زوجته وأطفاله الأربعة، داخل شقته المتصدعة.

وقال في الفيديو “كما ترون أنا داخل بيتي محاصر. الحيطان متصدعة. أنا وزوجتي وأولادي داخل المنزل محاصرين. العمارة السكنية قصفت. الدرج يغلق باب الشقة والإسعافات تحاول الوصول إلي”.

ولاحقا تم إنقاذ ساق الله وأسرته من خلال إخراجهم من شرفة المنزل عبر سلم طوارئ، وفقا لوكالة الأناضول.

وتحدث العديد من سكان غزة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عائلات أقربائهم تحت الأنقاض حتى صباح اليوم الأحد.

وقال أحد السكان إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المنازل المأهولة بالسكان في شارع الوحدة، ثم قصفت الشارع نفسه والطرق حوله، مما أدى إلى صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المكان بسبب تدمير الشارع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته أغارت على أكثر من 90 هدفًا، زاعما أن الأهداف التي تعرضت للقصف، تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

لكن المشاهد التي رصدتها وسائل الإعلام، تكشف عدم صحة ادعاء الجيش الإسرائيلي، حيث أن الأهداف التي تم قصفها، هي منازل فلسطينية كانت تأوي عائلات بأكملها، وشوارع وبنية تحتية تم قصفها بشكل عشوائي.

 

وقال الطبيب محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إن طواقم الإنقاذ تعمل على استخراج من هم تحت الأنقاض وركام المنازل المدمرة بفعل القصف.

وأوضح أن عدد الشهداء والمصابين، مرشح للزيادة في ظل وجود عائلات بأكملها تحت أنقاض المنازل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في مقابلة مصورة وزعها المكتب الإعلامي للوزارة، إن “الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مكتملة الأركان من قبل اسرائيل التي تستهدف بشكل مركز المدنيين الآمنين في بيوتهم، وتدمر المنازل على رؤوس ساكنيها”.

وأضاف القدرة “تم استهداف أكثر من مربع سكني في مدينة غزة بشكل كامل، ولا زال هناك عدد من المصابين والشهداء تحت الركام”.

وطالب المجتمع الدولي بـ”التحرك العاجل وبخطوات ملموسة لوقف هذا العدوان والمسلسل الدموي لليوم السادس على التوالي”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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