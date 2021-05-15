لحظة استهداف مقاتلات إسرائيلية لمنزل القيادي في “حماس” خليل الحية (فيديو)

قصفت مقاتلات الاحتلال إسرائيلية، اليوم السبت، منزل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” خليل الحية، ودمرته بشكل كامل، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان أن مقاتلات إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ منزل القيادي البارز في حركة حماس بحي التفاح بمدينة غزة؛ ما أدى لتدميره بشكل كامل، وإلحاق أضرار بالغة في عدد من المنازل المحيطة به.

وحتى الساعة 16: 25، لم يصدر عن أي جهة فلسطينية إعلان بشأن ما إذا كان القصف تسبب في وقوع ضحايا من عدمه.

وخليل الحية، هو عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، وولد بغزة عام 1960.

وبحسب وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، المتواصل منذ الإثنين، إلى 140شهيدا؛ بينهم 40 طفلا، و22 سيدة، و1038 إصابة بجراح متفاوتة.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.