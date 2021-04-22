القطري ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوربية لكرة القدم

أعلنت اللجنة المسيرة لجمعية الأندية الأوربية تعيين ناصر بن غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان رئيسا لرابطة الأندية الأوربية بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صادر على الموقع الرسمي لجمعية الأندية الأوربية أنه تم تعيين الألماني ميكاييل غيرلينغر النائب الأول للرئيس بجانب نواب الرئيس الحاليين وهم الهولندي إدوين فان دير سار من آياكس و داريوش ميودوسكي من فريق ليجيا وارسو بالاضافة إلى آكي ريهيلاهت من هلسنكي.

وجاء اختيار القطري ناصر الخليفي، خلفا للإيطالي لأندريا أنييلي الرئيس السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي الذي غادر منصبه كرئيس لرابطة الأندية.

وقال الخليفي بعد هذا التعيين “يشرفني أن يتم تعييني رئيسا من قبل زملائي في جمعية الأندية الأوربية”.

وأضاف “لم تكن القيادة والنزاهة والعمل الجماعي لمنظمتنا مطلوبةً أكثر مما هي عليه في هذه اللحظة المحورية في كرة القدم الأوربية”.

وشدد الخلفي على ضرورة الالتزام الجماعي تجاه مجتمع كرة القدم بأكمله، بما في ذلك الأندية الأعضاء في جمعية الأندية الأوربية من كل دولة أوربية، وللمشجعين والمجتمعات التي يمثلونها.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx — ECA (@ECAEurope) April 21, 2021

وحظي الخليفي باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الرياضية الأوربية والعالمية خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن فريق باريس سان جيرمان من أكبر الأندية المعارضة لمشروع دوري السوبر الأوربي، والذي أعلنت عنه الأحد الماضي فرق في الدوري الإيطالي والإسباني إلى جانب 6 فرق من الدوري الإنجليزي، والتي انسحبت بعد تعرضها لضغوط.

الخليفي: كرة القدم للجميع

وكان ناصر الخليفي قال في تصريحات صحفية لموقع ناديه باريس سان جيرمان على شبكة الإنترنت “نحن نؤمن بأن كرة القدم للجميع”.

وشدد الخليفي قائلا “نعتقد أن أي اقتراح بدون دعم من (يويفا)، وهي الجهة التي تدعم البطولات في الكرة الأوربية منذ ما يقارب 70 عاما، لن يحل أي مشكلة في عالم كرة القدم، كما أن ذلك الاقتراح نابع من المصلحة الشخصية فقط”.

وأضاف الخليفي”هناك حاجة ماسّة لإعادة النظر في نموذج وشكل المسابقات القائم في الاتحاد الأوربي. والمقترح الذي تقدّم به الاتحاد الأوربي يصبُّ في هذا الاتجاه”.

من جانبه وجّه رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رسالة شكر حارّة للقطري ناصر الخليفي على موقفه، قائلا “شكراً من أعماق قلبي لناصر، لقد أظهرت أنك رجل عظيم وأنك تحترم كرة القدم وقيمها”.

شعار دوري أبطال وربا (يسار) وشعار دوري السوبر الأوربي المقترح (غيتي)

يذكر أن 12 ناديا كبيرا في “القارة العجوز” كانوا قد أعلنوا في وقت سابق إطلاق دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

والأندية الـ12 هي بالإضافة لريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي، كل من: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، برشلونة (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا) وتوتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وأعلنت الفرق الإنجليزية الست انسحابها من البطولة الوليدة، وذلك إثر تهديدات من الاتحاد الأوربي للفرق واللاعبين المشاركين في البطولة الجديدة بالحرمان من اللعب في البطولات القارية أو مع فرق بلدانهم.