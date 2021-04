القطري ناصر الخليفي رئيسا لرابطة الأندية الأوربية لكرة القدم

أعلنت اللجنة المسيرة لجمعية الأندية الأوربية تعيين ناصر بن غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان رئيسا لرابطة الأندية الأوربية بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صادر على الموقع الرسمي لجمعية الأندية الأوربية أنه تم تعيين الألماني ميكاييل غيرلينغر النائب الأول للرئيس بجانب نواب الرئيس الحاليين وهم الهولندي إدوين فان دير سار من آياكس و داريوش ميودوسكي من فريق ليجيا وارسو بالاضافة إلى آكي ريهيلاهت من هلسنكي.

وجاء اختيار القطري ناصر الخليفي، خلفا للإيطالي لأندريا أنييلي الرئيس السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي الذي غادر منصبه كرئيس لرابطة الأندية.

وقال الخليفي بعد هذا التعيين “يشرفني أن يتم تعييني رئيسا من قبل زملائي في جمعية الأندية الأوربية”.

وأضاف “لم تكن القيادة والنزاهة والعمل الجماعي لمنظمتنا مطلوبةً أكثر مما هي عليه في هذه اللحظة المحورية في كرة القدم الأوربية”.

وشدد الخلفي على ضرورة الالتزام الجماعي تجاه مجتمع كرة القدم بأكمله، بما في ذلك الأندية الأعضاء في جمعية الأندية الأوربية من كل دولة أوربية، وللمشجعين والمجتمعات التي يمثلونها.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx

— ECA (@ECAEurope) April 21, 2021