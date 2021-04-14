من طائرة إف-16.. تركيا تطلق أول صاروخ “جو- جو” محلي الصنع (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده نجحت في أن تكون واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ “جو – جو”.

ونشر حساب الرئيس التركي فيديو لعملية إطلاق صاروخ “جو جو” محلي الصنع من طائرة إف-16.

وقال أردوغان في تغريدة أرفقت بفيديو عملية اختبار إطلاق صاروخ “جو – جو” محلي الصنع، إن “تركيا نجحت في أن تكون واحدة من الدول القليلة التي تمتلك تكنولوجيا صواريخ جو – جو”.

Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere #Maşallah 🚀#MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/20P3RCbdtE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2021

وأشار إلى أن الصاروخ “بوزدوغان” الذي طوره المهندسون والفنيون الأتراك نجح في إصابة الهدف من أول إطلاق، مضيفًا بالقول: “ما شاء الله على الشباب”.

صواريخ بوزدوغان

وتهدف تركيا إلى تزويد قواتها المسلحة بصورايخ “بوزدوغان”، أول صواريخ “جو ـ جو” محلية الصنع في 2022.

وطورت الصواريخ في معهد البحوث والتطوير في مجال الصناعات الدفاعية “سيغ”، التابع لهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا “توبيتاك”.

ويبلغ وزن صاروخ بوزدوغان 140 كلغ، وسرعته 4 ماخ.

يعمل معهد “SAGE” على تطوير صاروخ بوزدوغان القادر على إجراء مناورة في سرعة تفوق بكثير سرعة الصوت، بما يتماشى مع احتياجات القوات الجوية التركية.

كما يعمل المعهد أيضا على مشروع “غوك توغ” الرامي إلى تطوير صواريخ التدريب الإلكترونية.

وينظر إلى صواريخ “غوك دوغان” و”بوزدوغان” على أنها حاسمة في تحقيق التفوق الجوي، حيث إن الأخيرة مرئية، بينما صواريخ “غوك دوغان” غير مرئية.

استخدامها في الطائرات المسيرة

وتقول تركيا إن أولوية استخدام صواريخ “غوك دوغان” و”بوزدوغان” في مقاتلات “إف 16″، ضد المقاتلات والطائرات كبيرة الحجم والمروحيات والمسيرات والصواريخ الموجهة.

كما أنه من المقرر أن تكون صواريخ “غوك دوغان” و”بوزدوغان” من بين ذخيرة الطائرات المسيرة من نوع “أقنجي” و”آق صونغور” التركيتين، فضلا عن كونها واحدة من الأسلحة المهمة للمقاتلة الوطنية التركية.